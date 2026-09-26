Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

GÜÇLÜ DOLAR VE FAİZ BEKLENTİLERİ ETKİLİ OLDU

Değerli metallerin düşüşünde güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için faizleri yüksek seviyelerde tutacağına yönelik artan beklentileri etkili oldu.

ABD'de bu hafta açıklanan tüketici güveni ve enflasyon beklentileri altın fiyatlarını baskılayan diğer bir etken oldu. Altın fiyatları, ABD'de tüketici güveninin eylül ayında beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından seansın dip seviyelerine geriledi. Yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 4,6'ya yükselmesi de değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.