Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

Altında aşağı yönlü hareket açısından ise geçen haftanın dip bölgesi öne çıkıyor. Fiyat yaklaşık 4.244 dolar seviyesinden alıcı bulurken, yeni haftada bu bölgenin yeniden kırılması halinde piyasaların odağı 4.200 dolara çevrilebilir.
4.200 doların da kaybedilmesi, satış baskısının henüz sona ermediğine işaret edebilir. Böyle bir durumda altının 4.000 dolarlık psikolojik sınırı yeniden gündeme gelebilir.
Bu nedenle 4.200-4.300 dolar arasındaki yaklaşık 100 dolarlık alan, yeni haftada altının yönü açısından kritik bölge olarak öne çıkıyor.