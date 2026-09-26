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  • Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

Fed'in faiz artışı kararına direnen altın fiyatları güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileriyle bu haftayı kayıpla tamamladı. Altın ve gümüşte kritik eşiklerde mücadele devam ederken gözler gelecek hafta açıklanacak iki kritik veriye çevrildi. İşte ayrıntılar...

01 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Fed'in 3 yıl sonra faiz artışı kararına rağmen geçtiğimiz hafta 3 haftalık düşüş serisi bozan altın fiyatları, bu haftayı kayıpla tamamladı. ABD'den gelen tüketici güveni verisinin ardından gerileyen altının ons fiyatı, 4 bin 254 dolar seviyesine kadar düştü. Gram altın da 6.700 TL'nin altına kadar indi.

02 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

GÜÇLÜ DOLAR VE FAİZ BEKLENTİLERİ ETKİLİ OLDU

Değerli metallerin düşüşünde güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için faizleri yüksek seviyelerde tutacağına yönelik artan beklentileri etkili oldu.

ABD'de bu hafta açıklanan tüketici güveni ve enflasyon beklentileri altın fiyatlarını baskılayan diğer bir etken oldu. Altın fiyatları, ABD'de tüketici güveninin eylül ayında beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından seansın dip seviyelerine geriledi. Yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 4,6'ya yükselmesi de değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

03 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

Verilerin açıklanmasının ardından spot altın sert şekilde geriledi. Haftaya 4.380 doların üzerinde başlayan altının ons fiyatı 4 bin 254 dolar seviyesine kadar düştü ve sonrasında 4 bin 265,30 dolar civarında işlem gördü. Değerli metal haftayı ise yüzde 2'nin üzerinde kayıpla 4.287 dolarda tamamladı.

04 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Haftaya 6.860 TL seviyesinden başlayan gram altında hareketlilik kur desteğiyle daha sınırlı oldu. En yüksek 6.875 TL'yi gören gram altın perşembe günü 6.666 TL'ye kadar geriledikten sonra haftayı yüzde 1,81 kayıpla 6.740 TL'den tamamladı.

05 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 11 bin 174 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,42 azalışla 11 bin 15 liraya geriledi.

06 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatları altına kıyasla daha fazla kayıp yaşadı. Ons gümüş haftayı yüzde 2,95 düşüşle 64 dolar seviyesinde tamamladı. Gram gümüş de benzer bir düşüşle 101 TL civarına geriledi.

07 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

ALTINDA 4.300 DOLAR KRİTİK EŞİK

Altın fiyatları geçen hafta 4.300 dolar seviyesinin altına geriledikten sonra yeniden bu seviyenin üzerine çıkmakta zorlandı. Bu nedenle 4.300 dolar, yalnızca psikolojik bir sınır olmaktan çıkarak kısa vadeli yön açısından önemli bir eşik haline geldi.

Altının 4.300 doların üzerine dönmesi ve bu seviyede kalıcılık sağlaması, satış baskısının hafiflediğine ilişkin ilk işaret olabilir. Ancak fiyatın toparlanma sinyali vermesi için 4.300 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor.

08 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

Altında aşağı yönlü hareket açısından ise geçen haftanın dip bölgesi öne çıkıyor. Fiyat yaklaşık 4.244 dolar seviyesinden alıcı bulurken, yeni haftada bu bölgenin yeniden kırılması halinde piyasaların odağı 4.200 dolara çevrilebilir.

4.200 doların da kaybedilmesi, satış baskısının henüz sona ermediğine işaret edebilir. Böyle bir durumda altının 4.000 dolarlık psikolojik sınırı yeniden gündeme gelebilir.

Bu nedenle 4.200-4.300 dolar arasındaki yaklaşık 100 dolarlık alan, yeni haftada altının yönü açısından kritik bölge olarak öne çıkıyor.

09 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

GÖZLER İKİ KRİTİK GÜNDE

Yeni haftanın önemli günlerinden biri 30 Eylül Çarşamba olacak. ABD'de ağustos ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklanacak.

Fed'in enflasyonu değerlendirirken yakından takip ettiği belirtilen bu gösterge, piyasanın faiz beklentileri açısından önem taşıyor.

10 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

Haftanın bir diğer kritik gelişmesi ise 2 Ekim Cuma günü yaşanacak. ABD'nin eylül ayına ilişkin istihdam raporu açıklanacak.

Raporda tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları takip edilecek. Özellikle ücretlerin güçlü kalması, enflasyon baskısının devam ettiği beklentisini güçlendirebilir.

11 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs Research, merkez bankalarının güçlü altın talebini sürdürmesiyle değerli metalde yükseliş potansiyelinin devam ettiğini belirtti. Banka, altın için 2026 sonu fiyat tahminini ons başına 4900 dolar seviyesinde koru

12 Gram altın için iki kritik gün! Önemli eşik aşılacak mı? İşte öne çıkan seviyeler

Altın fiyatları 4300 dolar seviyesinin altında baskı görürken, TD Securities değerli metaldeki yükseliş trendinin sona ermediğini belirtti. Bankanın Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay, mevcut zayıflığın ardından altının 2027'de yeniden 5000 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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