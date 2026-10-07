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  • Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00'de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00'de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Fed tutanakları öncesinde düşüşe geçen altın fiyatları kritik eşikte tutunmaya devam ediyor. Ons altın 4.150 dolardan dönerken, gram altın ise 6.550 TL seviyesinde dengeledi. Peki Kapalıçarşı'da son durum ne? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte ayrıntılar..

01 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısına ilişkin tutanaklarda faiz politikasının geleceğine yönelik yeni sinyaller aramasıyla çarşamba günü kritik seviyelerde fiyatlanmaya devam ediyor.

02 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ONS ALTIN 4 BİN 150 DOLARDA TUTUNDU

Yeni güne 4165 dolardan başlayan spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.150,23 dolara, ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 düşüşle 4.177,60 dolara indi.

03 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

4.104 DOLARDA ALICILAR DEVREYE GİRDİ

Altın, salı günü 4.104 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden gelen alımlarla birlikte fiyat yeniden yukarı yöneldi ve 4.179 dolara kadar çıktı. 4.104 dolar seviyesinin korunması, altındaki satış baskısının zayıfladığına yönelik ilk işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle bu bölgeden gelen tepki, kısa vadede yeni bir yükseliş hareketinin başlangıcı açısından önem taşıyor.

Altının 4.226 dolarlık direnci aşması halinde yukarı yönlü hareketin ilk önemli hedeflerinden biri 4.316 dolar seviyesi olacak.

4.316 doların da aşılması, kısa vadeli düşüş eğiliminin sona erdiğine ilişkin daha güçlü bir teknik sinyal oluşturabilir. Böyle bir durumda 4.399 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

04 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed tutanakları öncesinde 6584 TL'den güne başlayan gram altın ise 6.600 TL sınırından geri döndü. Altının gramı yarım puanlık düşü ile 6.550 TL'nin altında fiyatlanmaya devam ediyor.

05 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Gram altın kapalıçarşı piyasasında 6.600 TL eşiğinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 10,748 TL'den, yarım altın 21,489 TL'den, tam altıni se 42,853 TL'den işlem görüyor.

06 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yaklaşık yüzde 1 düşüşle 61,12 dolara geriledi. Platin yüzde 0,2 artışla 1.704,25 dolara yükselirken, paladyum yüzde 0,3 düşüşle 1.168,20 dolara indi.

07 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Fed'in son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklarının günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum, altının "hafif aşağı yönlü bir eğilimle nispeten istikrarlı kalmasının" beklendiğini söyledi.

08 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni faiz artışlarına ihtiyaç olup olmayacağının büyük ölçüde enflasyonu yükselten faktörlerin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna bağlı olduğunu belirtirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonu düşürmek için faizlerin daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Son dönemde açıklanan zayıf ekonomik veriler ekim ayında faiz artırımı beklentilerini azaltırken, yatırımcılar Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 85 olarak fiyatlıyor.

09 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ALTIN İÇİN 5.013 DOLAR TAHMİNİ

Yüksek faiz ortamında yatırımcıların, getiri sağlamayan altın yerine faiz getirisi sunan varlıklara yönelme eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan İtalya'nın Sorrento kentinde düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) yıllık konferansına katılan delegeler, altın fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5.013 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu.

10 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTINDA TAKİP EDİLECEK KRİTİK ARALIK

A Haber'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş, çarşamba akşamı yayımlanacak Fed tutanaklarında faiz artırımına ilişkin mesajların izleneceğini ifade etti.

11 Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00’de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Memiş, teknik seviyelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teknik olarak 4.100-4.300 dolar aralığını ons altın tarafında, gram altın tarafında 6.500-7.000 TL aralığını yine takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda dar bant aralığına sıkışan bir fiyatlama var altın tarafında. Orta ve uzun vadeli yükseliş yönü beklentimizi korurken kısa vadede bu baskılanmanın devamını bekleyebiliriz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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