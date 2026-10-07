Gram altında yol ayrımı! Gözler saat 21.00'de: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

4.104 DOLARDA ALICILAR DEVREYE GİRDİ

Altın, salı günü 4.104 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden gelen alımlarla birlikte fiyat yeniden yukarı yöneldi ve 4.179 dolara kadar çıktı. 4.104 dolar seviyesinin korunması, altındaki satış baskısının zayıfladığına yönelik ilk işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle bu bölgeden gelen tepki, kısa vadede yeni bir yükseliş hareketinin başlangıcı açısından önem taşıyor.

Altının 4.226 dolarlık direnci aşması halinde yukarı yönlü hareketin ilk önemli hedeflerinden biri 4.316 dolar seviyesi olacak.

4.316 doların da aşılması, kısa vadeli düşüş eğiliminin sona erdiğine ilişkin daha güçlü bir teknik sinyal oluşturabilir. Böyle bir durumda 4.399 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.