GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ALTINDA GÖZLER FED VE ABD VERİLERİNDE
Spot altının ons fiyatı TSİ 04.40 itibarıyla yüzde 0,01'in altında değişimle 4.124,57 dolar oldu. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 düşüşle 4.156,70 dolara geriledi.
Altındaki hareketin yönünde bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verileri belirleyici olacak. Yatırımcılar iş ilanları, ADP özel sektör istihdamı, kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri ve tarım dışı istihdam raporunu takip edecek.
Piyasalarda, CME FedWatch verilerine göre Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimalinin yüzde 70,3 olarak fiyatlandığı aktarıldı.