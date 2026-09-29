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  • GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği endişesiyle, altın fiyatları düşüşüne hız verdi. Ons altın 5 Ağustostan bu yana en düşük seviyesini gördü, gram altın ise 6480 TL'ye kadar geriledi. Gümüş fiyatları ise kritik eşikte fiyatlanmaya başladı. Gözler şimdi bu hafta açıklanacak 3 kritik veriye çevrildi. Peki Kapalıçarşı'da çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL oldu? İşte ayrıntılar..

01 GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları
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Atın fiyatlarında fırtınalı günler devam ediyor. Haftaya sert düşüşle başlayan değerli metallerde ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği baskısı giderek artıyor.

02 GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ALTIN SON 7 HAFTANIN DİBİNDE

Altının ons fiyatı, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin beklentilerin baskısıyla yedi haftanın en düşük seviyesine yakın seyrini sürdürüyor. Spot altın, önceki seansta 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra Salı günü 4.124,57 dolar seviyesinde yatay hareket etti.

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03 GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz haftayı yüzde 1,81 kayıpla 6.740 TL'den tamamlayan ve yeni haftaya yüzde 2,5'un üzerinde sert düşüşle başlayan gram altında da düşüş ivmesi devam ediyor. Yeni günde 6480.085 TL'ye kadar gerileyen gram altın, daha sonra kritik 6500 TL'nin üzerine çıktı. Gram altın, 0.34'lük yatay seyirle 6500 TL seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Gram altın böylelikle son 7 haftanın en düşük seviyesini görmüş oldu.

04 GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Çeyrek altın, 10.621 TL'ye, yarım altın 21.242 TL'ye ve cumhuriyet altını 44.159 TL'ye geriledi.

05 GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş tarafında da düşüş ivmesi sürüyor. Ons gümüş 60 dolara kadar inerken, gram gümüş ise 95 TL'ye yakın seyrediyor.

Beyaz metalde de böylelikle 5 Ağustostan bu yana en düşük seviye görülmüş oldu.

06 GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

DOLAR İKİ AYIN ZİRVESİNDE

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki hızlı yükseliş ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin desteğiyle iki ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar endeksi 101,27 seviyesine yükseldi. Euro ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın enflasyonla mücadelede ölçülü adımların uygun olacağını belirtmesinin ardından üç ayın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor.

07 GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ALTINDA GÖZLER FED VE ABD VERİLERİNDE

Spot altının ons fiyatı TSİ 04.40 itibarıyla yüzde 0,01'in altında değişimle 4.124,57 dolar oldu. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 düşüşle 4.156,70 dolara geriledi.

Altındaki hareketin yönünde bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verileri belirleyici olacak. Yatırımcılar iş ilanları, ADP özel sektör istihdamı, kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri ve tarım dışı istihdam raporunu takip edecek.

Piyasalarda, CME FedWatch verilerine göre Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimalinin yüzde 70,3 olarak fiyatlandığı aktarıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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