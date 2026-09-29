GRAM ALTIN SON DAKİKA! Altın son 7 haftanın dibinde! İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz haftayı yüzde 1,81 kayıpla 6.740 TL'den tamamlayan ve yeni haftaya yüzde 2,5'un üzerinde sert düşüşle başlayan gram altında da düşüş ivmesi devam ediyor. Yeni günde 6480.085 TL'ye kadar gerileyen gram altın, daha sonra kritik 6500 TL'nin üzerine çıktı. Gram altın, 0.34'lük yatay seyirle 6500 TL seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Gram altın böylelikle son 7 haftanın en düşük seviyesini görmüş oldu.