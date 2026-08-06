Gram altında büyük sıçrama! Rüzgar terse döndü, gözler kritik veride

ALTINDA 5 BİN DOLAR SENARYOSU

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, yükselişin temel nedeninin Orta Doğu'da diplomatik çözüm beklentileri olduğunu belirterek, "Diplomatik bir ilerleme beklentisi petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Bu da merkez bankalarının faiz artırma ihtiyacını azaltarak altın için güçlü bir destek oluşturuyor." dedi.

Sycamore, ons altının 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olarak tutunması halinde yükselişin 5 bin dolar seviyesine doğru ivme kazanabileceğini ifade etti.