Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ
Gümüşün ons ve gram fiyatının altına kıyasla daha fazla prim yaptığını belirten Memiş, ons gümüşün yüzde 4 yükselerek 65 dolar seviyesine geldiğini söyledi.
Memiş, "Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatı altına kıyasla daha çok primle güne başlamıştı ve günü o şekilde tamamlıyor. Özellikle düşüşlerin kalıcı olmayacağını hafta başında izah etmiştim.
Şu anda %4 yükseldi, gümüşün ons fiyatı 65 dolar seviyesinde. Bu yukarıda 67 dolar, devamında 71 dolar direnç seviyeleri var; buraları takip edeceğim" ifadelerini kullandı.