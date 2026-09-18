Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Gümüşteki hareketin nedenlerinden biri olarak altın/gümüş rasyosundaki değişime işaret eden Memiş, rasyo işlemini önemsediklerini söyledi.

"%2 altın yükselmişti, haliyle %2 de gümüş yükseldi; ama %4 yükseldi gümüş. Neden? O diğer %2'deki desteği de altın/gümüş rasyosundan aldı.

Altın/gümüş rasyosu 66,5 seviyesinde, yani %2 geriledi. O yüzden biz rasyo işlemini önemsiyoruz."