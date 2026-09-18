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  • Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

Fed faiz kararına rağmen yükseliş ivmesini sürdüren altın fiyatları için İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Kısa ve uzun vadeli beklentisini açıklayan İslam Memiş, beklediği rakamı açıkladı.

01 Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

ABD Merkez Bankası (FED) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75-4 aralığına yükselttmesine rağmen altın ve gümüş yükseliş eğilimini sürdürüyor. Değerli metallerde yaşanan yükselişin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

02 Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Finans Analisti İslam Memiş, kişisel YouTube hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin öngörülerini açıkladı.

03 Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

GRAM ALTINDA İZLENECEK YOL

Gram altının Kapalıçarşı piyasasındaki seviyesine dikkat çeken Memiş, kısa vadede takip edeceği teknik bant aralığını açıkladı.

Memiş, "Gram altın TL fiyatı şu an Kapalıçarşı piyasasında fiziki altın tarafında 6.823 TL seviyesinde. Gram altın TL fiyatında kısa vadede yine 6.750 - 6.850 lira aralığını teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğim. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimde bir bozulma yok, öngörüm yükseliş yönünde" dedi.

04 Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Gümüşün ons ve gram fiyatının altına kıyasla daha fazla prim yaptığını belirten Memiş, ons gümüşün yüzde 4 yükselerek 65 dolar seviyesine geldiğini söyledi.

Memiş, "Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatı altına kıyasla daha çok primle güne başlamıştı ve günü o şekilde tamamlıyor. Özellikle düşüşlerin kalıcı olmayacağını hafta başında izah etmiştim.

Şu anda %4 yükseldi, gümüşün ons fiyatı 65 dolar seviyesinde. Bu yukarıda 67 dolar, devamında 71 dolar direnç seviyeleri var; buraları takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

05 Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

GRAM GÜMÜŞ 103 LİRAYA YÜKSELDİ

Gram gümüşte 100 liranın altında yaşanan sarkmanın ardından fiyatın 103 liraya yükseldiğini belirten Memiş, ons gümüşteki hareketin gram fiyatını da yukarı çektiğini söyledi.

"Gram tarafta 100 lira seviyesinin altında bir sarkma görmüştük gümüşün gram fiyatında; şimdi 103 lira, %4,5 primli, hızlıca toparlandı. Ons gümüş gram gümüşü hızlıca yukarı çekti" dedi.

06 Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

Memiş, gram gümüşteki yükseliş yönlü öngörüsünün sürdüğünü belirterek yıl sonu beklentisini de yineledi:

"103 lira seviyesinde düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğim için yükseliş yönlü öngörüm burada devam ediyor. Yıl sonu beklentim malum gümüş tarafında, bütün videolarda söylüyorum, 96 dolar seviyesi."

07 Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Gümüşteki hareketin nedenlerinden biri olarak altın/gümüş rasyosundaki değişime işaret eden Memiş, rasyo işlemini önemsediklerini söyledi.

"%2 altın yükselmişti, haliyle %2 de gümüş yükseldi; ama %4 yükseldi gümüş. Neden? O diğer %2'deki desteği de altın/gümüş rasyosundan aldı.

Altın/gümüş rasyosu 66,5 seviyesinde, yani %2 geriledi. O yüzden biz rasyo işlemini önemsiyoruz."

08 Gram altında gözler bu rakamda! İslam Memiş son tahminini açıkladı

Memiş, rasyo üzerinden işlem yapmaya devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Rasyo düştüğü zaman gümüş iki kat prim yapıyor veya altın yükseldiği zaman rasyo gerilediği zaman altın gümüş iki kat geriliyor.

Burada rasyo üzerinden işlem yapmayı önemsiyoruz ve rasyo üzerinden de işlem yapmaya devam ediyoruz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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