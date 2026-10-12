Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki dalgalanma ile gram altın da yükselişe geçti. Altının gramı günün ilk saatlerinde 6.690 TL'ye kadar yükseldi. Ardından ise 6.650 TL bandında dengeledi. Gram altın da böylelikle ekim ayının en yüksek seviyesini görmüş oldu.