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  • Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın sürpriz ateşkes açıklamasıyla atağa geçti. Ons altın 4200 dolara çıkarken, gram altın ise 6.700 TL'ye yöneldi. UBS'den ise çift yönlü uyarı geldi. Kısa sürede 4.000 dolar riskinin devam ettiğini belirten bankacılık devi 2027 için 5.400 dolara işaret etti. İşte Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

01 Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Fed faiz beklentileriyle dalgalanan altın fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın sürpriz Ukrayna ateşkesi açıklamasıyla yükselişe geçti. Doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki gerileme de altın fiyatlarını destekledi.

02 Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları

ONS ALTIN EKİM AYININ ZİRVESİNDE

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 4.206,01 dolara yükseldi. Aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,3 değer kazanarak 4.230,40 dolara çıktı. Spot altın, günün erken saatlerinde 2 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

03 Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları

DOLAR VE PETROLDEKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin anlaşma beklentisi ve doların zayıflamasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Waterer, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon ve faiz artışı endişelerini hafifleterek altının cazibesini artırdığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Rusya ile Ukrayna arasında derhal yürürlüğe gireceğini söylediği bir enerji ateşkesi duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise anlaşmanın ayrıntılarını henüz beklediklerini ifade etti.

Rusya'nın petrol arzını artıracağı beklentisiyle petrol fiyatları geriledi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki olası etkileri de piyasalarda yakından izleniyor.

04 Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki dalgalanma ile gram altın da yükselişe geçti. Altının gramı günün ilk saatlerinde 6.690 TL'ye kadar yükseldi. Ardından ise 6.650 TL bandında dengeledi. Gram altın da böylelikle ekim ayının en yüksek seviyesini görmüş oldu.

05 Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Çeyrek altın 10.938 TL'ye, yarım altın 21.877 TL'ye, Cumhuriyet altını ise 44.600 TL'ye kadar yükseldi.

06 Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 0,5 artışla ons başına 61,12 dolara yükseldi. Platin yüzde 1 değer kazanarak 1.704,70 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 artışla 1.161,81 dolara çıktı.

07 Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları

GÖZLER ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasaların odağında bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verileri bulunuyor. Çarşamba günü tüketici fiyat endeksi (TÜFE), perşembe günü ise üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri yayımlanacak.

Verilerin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Faiz oranlarına yönelik beklentiler, faiz getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini de etkiliyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, ekim ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 17, aralık ayına kadar faiz artışı ihtimalini ise yüzde 86 olarak fiyatlıyor.

08 Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları

ALTINDA 4.256 DOLAR DİRENCİ

Teknik değerlendirmelere göre ons altın, günlük grafikte önemli hareketli ortalamaların altında işlem gördüğü için kısa vadede temkinli bir görünüm sergiliyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli direnç, 100 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu 4.256 dolar seviyesi olarak gösteriliyor. Bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4.338 dolar gündeme gelebilecek.

Daha yukarıda ise 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 4.529 dolar seviyesi izleniyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise yaklaşık 4.002 dolar seviyesindeki yükselen trend çizgisi önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin belirgin şekilde altına inilmesi, daha derin bir düzeltme hareketinin önünü açabilir.

09 Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları

UBS'DEN ÇİFT YÖNLÜ TAHMİN

İsviçre merkezli UBS, ons altının Eylül 2027'de 5.400 dolara ulaşacağı yönündeki tahminini korudu. Banka, güçlü dolar ve ABD'de reel faizlerin yükselmesi durumunda kısa vadede fiyatların 4.000 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

10 Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Bankanın stratejisti Giovanni Staunovo, faiz getirisi olmayan altının yüksek faiz ortamında elde tutulmasının maliyetinin arttığını belirtti. Banka, olası geri çekilmelerde 4.000 dolar seviyesini önemli bir destek ve uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel alım bölgesi olarak değerlendiriyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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