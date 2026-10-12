Gram altında sürpriz fırtına! UBS yatırımcıları çift yönlü uyardı: İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları

DOLAR VE PETROLDEKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin anlaşma beklentisi ve doların zayıflamasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.
Waterer, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon ve faiz artışı endişelerini hafifleterek altının cazibesini artırdığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Rusya ile Ukrayna arasında derhal yürürlüğe gireceğini söylediği bir enerji ateşkesi duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise anlaşmanın ayrıntılarını henüz beklediklerini ifade etti.
Rusya'nın petrol arzını artıracağı beklentisiyle petrol fiyatları geriledi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki olası etkileri de piyasalarda yakından izleniyor.