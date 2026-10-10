Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARINDA HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK?
Türkiye'de gram gümüş yatırımı yapanlar için uluslararası piyasalardaki ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimler de büyük önem taşıyor.
Ons gümüşün yükselmesi ve dolar/TL kurunun aynı dönemde artması, gram fiyatını birlikte destekleyebilir. Buna karşılık ons fiyatındaki yükselişin kurdaki gerilemeyle dengelenmesi, gram gümüşteki kazancı sınırlayabilir. Ons fiyatı düşerken dolar/TL'nin yükselmesi ise kaybın bir bölümünü telafi edebilir.
Yeni haftada olumlu senaryonun oluşması için ABD verilerinin faiz baskısını hafifletmesi ve ons gümüşün 60 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması önem taşıyor. Bu koşulların güçlenmesi halinde 61,70–61,94 dolar aralığı ve ardından 63,40 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.
Buna karşılık enflasyonun beklentileri aşması, tahvil getirilerinin yükselmesi ve sanayi talebine ilişkin kaygıların artması, fiyatlarda yeni bir geri çekilmeye yol açabilir.
Gram gümüşte işlem yapmayı düşünen yatırımcıların ons fiyatı ve döviz kurunun yanı sıra fiziki alımlardaki alış-satış farkını, komisyonları ve diğer işlem maliyetlerini de hesaba katması gerekiyor.