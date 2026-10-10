Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

GÜMÜŞ FİYATLARINDA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

5–9 Ekim haftasında gümüş, doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle satış baskısıyla karşılaştı. Vadeli gümüş işlemlerinde fiyat, 7 Ekim'de 59,90 dolara, 8 Ekim'de ise 59,06 dolara kadar geriledi. Böylece fiyatlar yaklaşık iki ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Haftanın son işlem gününde ise piyasada alımlar öne çıktı. Gümüş vadeli işlemleri 9 Ekim Cuma günü yüzde 2,7 yükselerek 60,67 dolardan kapanış yaptı. Haftalık bazda kazanç yaklaşık yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Fiyatın yeniden 60 doların üzerine çıkması kısa vadeli görünümü desteklese de bu hareket, yükseliş trendinin kesin olarak başladığını göstermiyor. Yeni haftada açıklanacak veriler, toparlanmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin daha fazla ipucu verecek.