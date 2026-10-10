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  • Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

Gümüş fiyatları, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 2,7 yükselerek 60 dolar sınırının üzerine çıktı. Yeni haftada Çin enflasyonu, ABD tüketici ve üretici fiyatları, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri piyasaların yönünü belirleyebilir. Peki, ons ve gram gümüşte yükseliş devam edecek mi? İşte yatırımcıların takip etmesi gereken kritik tarihler ve önemli fiyat seviyeleri...

01 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor
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Gümüş piyasasında geçen hafta yaşanan sert dalgalanmanın ardından fiyatlar yeniden 60 doların üzerine yükseldi. 9 Ekim Cuma günü yüzde 2,7 değer kazanan ons gümüş, haftayı 60,67 dolardan tamamladı. Şimdi yatırımcılar, 14–16 Ekim tarihleri arasında açıklanacak ekonomik verilerin fiyatlardaki toparlanmayı destekleyip desteklemeyeceğini izliyor.

Çin'den gelecek enflasyon rakamları ile ABD'nin tüketici enflasyonu, üretici fiyatları, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri, doların ve tahvil getirilerinin yönü açısından önem taşıyor. Bu göstergelerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesi, gümüş fiyatlarında yeni hareketlerin önünü açabilir.

02 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

GÜMÜŞ FİYATLARINDA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

5–9 Ekim haftasında gümüş, doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle satış baskısıyla karşılaştı. Vadeli gümüş işlemlerinde fiyat, 7 Ekim'de 59,90 dolara, 8 Ekim'de ise 59,06 dolara kadar geriledi. Böylece fiyatlar yaklaşık iki ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Haftanın son işlem gününde ise piyasada alımlar öne çıktı. Gümüş vadeli işlemleri 9 Ekim Cuma günü yüzde 2,7 yükselerek 60,67 dolardan kapanış yaptı. Haftalık bazda kazanç yaklaşık yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Fiyatın yeniden 60 doların üzerine çıkması kısa vadeli görünümü desteklese de bu hareket, yükseliş trendinin kesin olarak başladığını göstermiyor. Yeni haftada açıklanacak veriler, toparlanmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin daha fazla ipucu verecek.

03 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

14 EKİM'DE ÇİN ENFLASYONU TAKİP EDİLECEK

Yeni haftanın ilk önemli veri başlıklarından biri, Çin'in eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici enflasyonu olacak. Verilerin 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 04.30'da açıklanması bekleniyor.

Dünyanın önde gelen sanayi ekonomilerinden biri olan Çin'deki üretim ve talep koşulları, gümüş piyasası açısından önem taşıyor. Sanayi faaliyetlerinde zayıflama görülmesi, özellikle üretimde kullanılan gümüşe yönelik talep beklentilerini olumsuz etkileyebilir.

Buna karşılık fiyat baskılarının hafiflemesi ve ekonomik görünümün iyileşmesi, piyasalarda daha olumlu bir beklenti oluşturabilir. Yine de Çin verilerinin etkisi, küresel faiz görünümü ve diğer ekonomik göstergelerle birlikte değerlendirilmeli.

04 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

ABD ENFLASYONU 14 EKİM'DE PİYASALARIN ODAĞINDA OLACAK

Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanması beklenen ABD eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), gümüş fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından haftanın en kritik göstergelerinden biri olacak.

Enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutabileceği veya daha sıkı bir politika izleyebileceği düşüncesini güçlendirebilir. Bu ihtimalin doları ve tahvil getirilerini yükseltmesi, faiz getirisi sunmayan gümüş üzerinde baskı yaratabilir.

05 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise para politikasının gevşeyebileceği yönündeki beklentileri destekleyebilir. Böyle bir tablo, değerli metallere yönelik talebi artırabilir.

Piyasanın değerlendirmesinde yalnızca genel enflasyon oranı değil, enerji ve gıda gibi oynak kalemlerin etkisini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon göstergeleri de önemli olacak.

06 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

FED'İN BEJ KİTAP RAPORU AYNI GÜN YAYIMLANACAK

14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de yayımlanması beklenen Fed Bej Kitap raporu da yatırımcıların takip edeceği gelişmeler arasında yer alıyor.

Raporda ABD'nin farklı bölgelerindeki ekonomik faaliyetler, istihdam koşulları, işletmelerin maliyetleri ve fiyat hareketleri hakkında değerlendirmeler bulunuyor.

Şirketlerin artan maliyetlere ilişkin bildirimleri ve tüketici talebinin gücü, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaya yönelik beklentileri etkileyebilir. Ekonomik büyümenin yavaşladığı ancak fiyat baskılarının sürdüğü bir görünüm, piyasalardaki belirsizliği artırabilir.

07 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

15 EKİM'DE ÜRETİCİ ENFLASYONU VE PERAKENDE SATIŞLAR AÇIKLANACAK

ABD'de 15 Ekim Perşembe günü saat 15.30'da eylül ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile perakende satış verilerinin açıklanması bekleniyor. İki gösterge, enflasyon baskıları ve tüketici harcamalarının durumu hakkında farklı açılardan bilgi verecek.

Üretici fiyatlarının tahminlerin üzerinde artması, işletmelerin maliyetlerinin yüksek kaldığına ve bu baskının tüketici fiyatlarına yansıyabileceğine işaret edebilir. Böyle bir gelişme, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek gümüş fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.

Perakende satışların güçlü gelmesi ise ABD ekonomisinin yüksek faizlere rağmen dayanıklılığını koruduğunu gösterebilir. Bu durumun faiz beklentilerini yukarı çekmesi, gümüş üzerinde baskı oluşturabilir.

Öte yandan zayıf perakende satışlar ekonomik yavaşlama endişelerini artırabilir. Bunun gümüş açısından olumlu bir gelişmeye dönüşmesi, faizlerdeki olası düşüşün sanayi talebine ilişkin kaygılardan daha baskın olmasına bağlı olacak.

08 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

16 EKİM'DE SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ İZLENECEK

Haftanın son önemli veri günü olan 16 Ekim Cuma'da ABD'nin eylül ayı ithalat ve ihracat fiyat endekslerinin saat 15.30'da, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının ise saat 16.15'te açıklanması bekleniyor.

İthalat ve ihracat fiyatları, küresel maliyet hareketlerinin ABD ekonomisine yansımasını değerlendirmeye yardımcı olacak. Sanayi üretimi verileri ise ekonomik faaliyetin ne kadar güçlü seyrettiğine ilişkin önemli göstergeler arasında bulunuyor.

09 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

Gümüş, değerli metal olmasının yanı sıra elektronik, güneş enerjisi sistemleri ve çeşitli sanayi alanlarında da kullanılıyor. Bu nedenle üretim faaliyetlerindeki güçlenme, metalin fiziksel talebi açısından destekleyici olabilir.

Ancak güçlü sanayi verileri, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini de artırabilir. Bu nedenle ekonomik büyümenin güçlenmesi, gümüş fiyatlarına her zaman doğrudan olumlu yansımayabilir.

10 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

ONS GÜMÜŞTE HANGİ FİYAT SEVİYELERİ ÖNEMLİ?

Gümüşün 60 doların üzerine dönmesi, kısa vadeli teknik görünüm açısından dikkat çekici bir gelişme oldu. Bununla birlikte fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması, toparlanmanın gücünü değerlendirmek açısından önem taşıyor.

9 Ekim tarihli teknik değerlendirmede 61,70–61,94 dolar aralığı, yükselişin ivme kazanması açısından izlenen direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu aralığı aşması durumunda 63,40 dolar seviyesi sonraki olası hedeflerden biri olarak değerlendiriliyor.

11 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

Aşağı yönlü hareketlerde ise 60 doların yeniden kaybedilmesi, 59 dolar çevresindeki dip seviyelerin tekrar gündeme gelmesine neden olabilir.

Bu seviyeler kesin fiyat tahminleri veya garanti edilmiş hedefler değil. Piyasa koşulları, ekonomik veriler ve yatırımcı beklentileri doğrultusunda değişebilecek teknik referanslar olarak ele alınmalı.

12 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

FED'İN EKİM TOPLANTISI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

14–16 Ekim dönemindeki ekonomik verilerin ardından piyasaların odağında Fed'in 27–28 Ekim tarihli para politikası toplantısı bulunuyor. Toplantıdan çıkacak faiz kararı kadar, bankanın gelecekteki faiz adımlarına ilişkin vereceği mesajlar da değerli metallerin seyri açısından belirleyici olabilir.

Enflasyonun yüksek kalması ve ekonomik faaliyetlerin güçlü görünmesi, sıkı para politikasının daha uzun süre devam edebileceği beklentisini artırabilir. Enflasyonun yavaşlaması ve ekonomik göstergelerin zayıflaması ise daha ılımlı bir politika ihtimalini destekleyebilir.

Bu nedenle önümüzdeki hafta açıklanacak veriler, yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerini değil, ay sonundaki Fed toplantısına yönelik beklentileri de şekillendirebilir.

13 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

J.P. MORGAN'IN GÜMÜŞ FİYATI TAHMİNİ NE YÖNDE?

Kısa vadeli piyasa hareketlerinin yanı sıra uluslararası yatırım kuruluşlarının fiyat beklentileri de gümüş yatırımcılarının gündeminde yer alıyor.

J.P. Morgan'ın 13 Ağustos 2026 tarihli araştırmasında, gümüşün 2026'nın son çeyreğinde ons başına ortalama 63 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor. Bankanın tahminleri, 2026 yılının tamamı için 70,6 dolar, 2027 yılı için ise 63,9 dolar ortalama fiyat öngörüsüne işaret ediyor.

14 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

Bu rakamlar, belirli bir tarihte ulaşılması beklenen kesin fiyatlar değil, ilgili dönemlere yönelik ortalama fiyat tahminleri olarak değerlendirilmeli.

Araştırmada fiziki piyasadaki sıkışıklığın azalması, sanayi talebinin zayıflaması ve yüksek faiz ortamı, gümüşün önceki dönemdeki hızlı yükselişini tekrarlamasını zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

15 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

GÜMÜŞ PİYASASINDA 46,3 MİLYON ONS ARZ AÇIĞI BEKLENİYOR

Gümüşün orta ve uzun vadeli görünümünde arz-talep dengesi de önemini koruyor. Silver Institute tarafından nisan ayında yayımlanan 2026 yılı araştırmasına göre, küresel gümüş piyasasında bu yıl 46,3 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde piyasada üst üste altıncı yılda da arz talebin gerisinde kalacak.

Bununla birlikte sanayi talebinin aynı hızla büyümesi beklenmiyor. Araştırmada 2026 yılı sanayi kullanımının yüzde 3 azalarak 639,6 milyon onsa gerileyeceği öngörülüyor.

Güneş paneli üretiminde kullanılan gümüş miktarının azaltılması ve alternatif malzemelere yönelim, sanayi talebini sınırlayan unsurlar arasında bulunuyor. Yapay zekâ altyapısı, elektrikli araçlar ve elektrik şebekelerine yönelik yatırımlar ise gümüş kullanımını destekleyebilecek alanlar olarak öne çıkıyor.

Arz açığı fiyatlar açısından destekleyici bir unsur olsa da talepteki değişim, faiz oranları ve yatırımcıların pozisyonları da fiyatların yönünde etkili olmaya devam edecek.

16 Gümüş fiyatları yeniden 60 doları aştı: Yatırımcıları kritik 3 gün bekliyor

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARINDA HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Türkiye'de gram gümüş yatırımı yapanlar için uluslararası piyasalardaki ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimler de büyük önem taşıyor.

Ons gümüşün yükselmesi ve dolar/TL kurunun aynı dönemde artması, gram fiyatını birlikte destekleyebilir. Buna karşılık ons fiyatındaki yükselişin kurdaki gerilemeyle dengelenmesi, gram gümüşteki kazancı sınırlayabilir. Ons fiyatı düşerken dolar/TL'nin yükselmesi ise kaybın bir bölümünü telafi edebilir.

Yeni haftada olumlu senaryonun oluşması için ABD verilerinin faiz baskısını hafifletmesi ve ons gümüşün 60 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması önem taşıyor. Bu koşulların güçlenmesi halinde 61,70–61,94 dolar aralığı ve ardından 63,40 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Buna karşılık enflasyonun beklentileri aşması, tahvil getirilerinin yükselmesi ve sanayi talebine ilişkin kaygıların artması, fiyatlarda yeni bir geri çekilmeye yol açabilir.

Gram gümüşte işlem yapmayı düşünen yatırımcıların ons fiyatı ve döviz kurunun yanı sıra fiziki alımlardaki alış-satış farkını, komisyonları ve diğer işlem maliyetlerini de hesaba katması gerekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GÜMÜŞ #YATIRIM

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