SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! “Her yerde Türkiye korkusu var”

"2027 SEÇİMLERİNDE İSRAİL İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ GÜNDEM OLACAK
Eski CIA yetkilisinin sözlerine göre, Yunanistan'da gelecek yıl yapılacak 2027 genel seçimleri, Türkiye ve İsrail politikaları açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. Kiriakou, Yunan hükümeti ile halk arasındaki görüş ayrılığının seçim döneminde daha belirgin hale geleceğini belirterek, İsrail ile ilişkilerin 2027 seçimlerinin en önemli gündem maddelerinden biri olacağını savundu. Kiriakou, "Artık Yunanistan'da her şey ekonomiden ibaret değil" diyerek, dış politika ve güvenlik meselelerinin Yunan seçmeninin gündeminde giderek daha fazla yer tuttuğunu ifade etti.