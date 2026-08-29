SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! “Her yerde Türkiye korkusu var”

"YUNAN HALKI İSRAİL İLE İŞ YAPMAK İSTEMİYOR"

Kiriakou, Yunanistan'daki Türkiye korkusuna rağmen halkın İsrail ile yakınlaşmaya sıcak bakmadığını savundu. CIA yetkilisinin sözlerine göre, Yunan halkı Gazze'de yaşananları ve İsrail'in politikalarını gördüğünde bunu bir soykırım olarak değerlendiriyor ve İsrail ile iş yapmak istemiyor. Kiriakou, buna karşın Yunan hükümetinin İsrail ile ilişkileri geliştirmeyi halka rağmen sürdürdüğünü belirtti. Kiriakou, bu nedenle Yunan hükümeti ile halk arasında siyasi bir hesaplaşma yaşanacağının altını çizdi.