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  • SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! “Her yerde Türkiye korkusu var”

SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! “Her yerde Türkiye korkusu var”

Son Dakika: Eski CIA yetkilisi John Kiriakou, Middle East Eye (MEE)'ın canlı yayın programına katılarak Yunanistan'da hakim olan Türkiye korkusuna ilişkin analizlerine yer verdi. Kiriakou, Yunanistan'da Türkiye korkusunun toplumun geniş kesimlerine yayıldığını ve Atina yönetiminin bu endişeler nedeniyle İsrail ile ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti. Yunan halkının ise İsrail'in Gazze'deki politikalarından, İsrailli yatırımcıların ülkedeki gayrimenkul alımlarından ve İsrail'in Kıbrıs'taki artan varlığından rahatsız olduğunu belirten Kiriakou, hükümet ile halk arasındaki görüş ayrılığının 2027 genel seçimlerinde önemli bir gündem maddesine dönüşebileceğini ifade etti.

01 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var
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Eski CIA yetkilisi John Kiriakou, Middle East Eye'ın (MEE) canlı yayın programında Yunanistan'da Türkiye'ye yönelik korkunun toplumun geniş kesimlerine yayıldığını ve Atina yönetiminin bu nedenle İsrail ile ilişkilerini güçlendirdiğini savundu.

02 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var

"YUNANLAR TÜRKLERDEN KORUNMAK İSTİYOR"

Eski CIA yetkilisinin sözlerine göre, Yunanistan'da Türkiye kaynaklı güvenlik endişesi toplumun geniş kesimlerinde karşılık buluyor. Kiriakou, İsrail Savunma Bakanı'nın yaklaşık dört hafta önce İsrail'in bir sonraki savaşının Türkiye'ye karşı olacağını söylediğini hatırlatarak, Yunanların Türkiye'ye karşı İsrail'e yöneldiğini ifade etti.

03 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var

Kiriakou, İsrail'in bölgedeki ülkeleri bir tercih yapmaya zorlamaya çalıştığını belirterek, Yunanistan'ın Türkiye karşısında kendisini koruyabilmek amacıyla İsrail'e yakınlaştığını ifade etti. Kiriakou'ya göre, Yunanların İsrail'e yönelmesinin temelinde Türkiye korkusu bulunuyor. Kiriakou, "Gidecek başka yer bulamadıkları için İsrail'e yöneliyorlar" değerlendirmesinde bulunurken, Yunan halkının ise bu politikaları desteklemediğini savundu.

04 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var

"TÜRKİYE KORKUSU SIRADAN YUNAN VATANDAŞINA KADAR UZANIYOR"

Kiriakou, Yunanistan'daki Türkiye korkusunun yalnızca hükümet düzeyindeki siyasi söylemlerden ibaret olmadığını, sıradan vatandaşların günlük yaşamına da yansıdığını anlattı. Eski CIA yetkilisinin sözlerine göre, bu durumu kendi ailesinin yaşadığı Rodos Adası'na yaptığı son ziyarette de gözlemledi. Yaklaşık iki ay önce ailesini ziyaret etmek üzere Rodos'ta bulunduğunu belirten Kiriakou, Yalissos köyünde büyük büyük dedesinin inşa ettiği aile evinde kuzeninin arkasında duvara yaslanmış bir makineli tüfek gördüğünü söyledi.

05 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var

Kiriakou, kuzenine bunun bir makineli tüfek olup olmadığını sorduğunu ve "Evet" yanıtını aldığını belirterek, ardından neden makineli tüfek bulundurduğunu sorduğunu aktardı. Kuzeninin kendisine, "Tek yapman gereken kapıdan dışarı bakmak. Türkiye'nin dağlarını görebiliyorsun. Kendimizi bir şekilde korumamız gerekiyor" şeklinde cevap verdiğini söyleyen Kiriakou, bu olayın Yunanistan'daki Türkiye korkusunun toplumun en temel seviyesine kadar indiğini gösterdiğini savundu. Yunan halkının bu nedenle ciddi kaygı taşıdığını ileri sürdü.

06 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var

"YUNAN HALKI İSRAİL İLE İŞ YAPMAK İSTEMİYOR"

Kiriakou, Yunanistan'daki Türkiye korkusuna rağmen halkın İsrail ile yakınlaşmaya sıcak bakmadığını savundu. CIA yetkilisinin sözlerine göre, Yunan halkı Gazze'de yaşananları ve İsrail'in politikalarını gördüğünde bunu bir soykırım olarak değerlendiriyor ve İsrail ile iş yapmak istemiyor. Kiriakou, buna karşın Yunan hükümetinin İsrail ile ilişkileri geliştirmeyi halka rağmen sürdürdüğünü belirtti. Kiriakou, bu nedenle Yunan hükümeti ile halk arasında siyasi bir hesaplaşma yaşanacağının altını çizdi.

07 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var

"2027 SEÇİMLERİNDE İSRAİL İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ GÜNDEM OLACAK

Eski CIA yetkilisinin sözlerine göre, Yunanistan'da gelecek yıl yapılacak 2027 genel seçimleri, Türkiye ve İsrail politikaları açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. Kiriakou, Yunan hükümeti ile halk arasındaki görüş ayrılığının seçim döneminde daha belirgin hale geleceğini belirterek, İsrail ile ilişkilerin 2027 seçimlerinin en önemli gündem maddelerinden biri olacağını savundu. Kiriakou, "Artık Yunanistan'da her şey ekonomiden ibaret değil" diyerek, dış politika ve güvenlik meselelerinin Yunan seçmeninin gündeminde giderek daha fazla yer tuttuğunu ifade etti.

08 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var

"İSRAİLLİLER YUNANİSTAN'DA KALICI OLARAK YERLEŞİYOR"

Kiriakou, Yunanistan'daki rahatsızlığın yalnızca İsrail hükümetiyle kurulan siyasi ve güvenlik ilişkileriyle sınırlı olmadığını, İsrailli yatırımcıların ülkedeki gayrimenkul alımlarının da tepki çektiğini belirtti. Eski CIA yetkilisinin sözlerine göre, bazı Yunan vatandaşları İsraillilerin ülkede kalıcı bir varlık oluşturmaya çalıştığına inanıyor. Kiriakou, İsraillilerin tamamen Yahudilere ait olacak bir ada satın almak amacıyla Yunan hükümetinden izin istediğini ileri sürdü. Kiriakou ayrıca, Yunan vatandaşlarının Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, İsrail devleti ve İsrailli yatırımcıların Pafos ve Larnaka gibi şehirlerde köyler veya mahalleler satın aldığını savundu.

09 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var

"KIBRIS'TA İSRAİL VE MOSSAD'IN VARLIĞI ARTTI"

CIA yetkilisinin sözlerine göre, İsrail'in Kıbrıs'taki varlığı da Yunanistan'daki endişeleri artırıyor. Kiriakou, Kıbrıs'ta artık bir İsrail askeri üssünün bulunduğunu ileri sürerken, daha önce kamuoyuna açık şekilde varlığı bilinmeyen bir Mossad üssünün de bulunduğunun söylendiğini ifade etti. Kiriakou, bu gelişmelerin Yunanistan açısından meselenin yalnızca Türkiye'ye karşı İsrail'den güvenlik desteği alınmasından ibaret olmadığını savundu.

10 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var

"İSRAİLLİ YATIRIMCILAR ATİNA VE SELANİK'TE BÜYÜK MİKTARDA GAYRİMENKUL ALIYOR"

Kiriakou, İsrailli yatırımcıların Yunanistan'daki gayrimenkul alımlarına da dikkat çekti. Eski CIA yetkilisinin sözlerine göre, İsrailli yatırımcılar çok büyük miktarlarda gayrimenkul satın alıyor. Kiriakou, özellikle Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerde daha önce ortalama vatandaşlar için ulaşılabilir olan konutların önemli bir bölümünün İsrailli yatırımcılar tarafından satın alındığını ifade etti. Bu durumun Yunanistan'daki konut krizini daha da ağırlaştırdığını savunan Kiriakou, ortalama bir Yunan çalışanın artık Atina şehir merkezinde yaşamayı karşılayamadığını söyledi. Kiriakou, "Merkezde ev alabilenler çoğunlukla İsrailliler. Yunan halkı ise bunu istemiyor" ifadelerini kullandı.

11 SON DAKİKA| Güney Kıbrıs’ta kirli İsrail oyunu! Her yerde Türkiye korkusu var

"HÜKÜMET İLE HALK ARASINDA HESAPLAŞMA YAŞANABİLİR"

Eski CIA yetkilisi John Kiriakou, Yunanistan'daki gelişmelerin Türkiye korkusu, İsrail ile güvenlik işbirliği, İsrailli yatırımcıların gayrimenkul alımları ve konut fiyatlarındaki artışın kesiştiği daha geniş bir toplumsal tartışmaya dönüştüğünü savundu. Kiriakou'ya göre, Yunan hükümetinin İsrail ile ilişkileri derinleştirme politikası ile halkın bu ilişkilere yönelik yaklaşımı arasında giderek büyüyen bir ayrışma bulunuyor. Bu nedenle Kiriakou, önümüzdeki dönemde Yunan hükümeti ile Yunan halkı arasında siyasi bir hesaplaşma yaşanabileceğini ve bunun özellikle 2027 genel seçimlerinde belirleyici başlıklardan biri haline gelebileceğini öne sürdü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ATİNA #İSRAİL #KIBRIS #TÜRKİYE

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