Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

2 AĞUSTOS 2026, PAZAR

Pazar gününe gelindiğinde Batı bölgelerde (Marmara ve Kuzey Ege) sıcaklıklarda birkaç derecelik çok ufak bir rahatlama gözlemlense de hava hala oldukça sıcak. Ancak Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklar (42°C'lere varan değerler) ve aşırı sıcaklık uyarıları kesintisiz olarak sürüyor. İç Anadolu Bölgesi 30'lu derecelerin ortalarında güneşli bir gün geçiriyor. Yağışlar ise sadece Artvin ve Ardahan gibi yurdun en kuzeydoğu uçlarında lokal gök gürültülü sağanak şeklinde görülüyor.