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  • Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji'den 5 il için 'sarı' kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

Türkiye, Temmuz ayının son günlerinde adeta iki farklı mevsimi bir arada yaşıyor! Ege ve Marmara'da hızı 70 kilometreyi bulan fırtına alarmı verilirken, Güneydoğu 44 dereceyle kavruluyor, Karadeniz ise sağanağa teslim. Peki, tatilcilerin merakla beklediği hafta sonu planları suya mı düşecek? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak ve fırtına bekleniyor? Dışarı çıkmadan önce mutlaka göz atmanız gereken kritik haritalı hava durumu tahminleri detaylarda...

01 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

Meteoroloji 5 günlük yeni haritayı paylaştı! Güncel verilere göre Ege ve Marmara'da saatte 70 kilometreye kadar uzanan fırtına beklenirken Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 44 dereceye varan çöl sıcakları bekleniyor. MGM'ni yayınladığı son harita ışığında merakla beklenen 'Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?' sorusu da yanıt buldu.

02 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

Perşembe gününe ait detaylı saatlik analizler, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde rüzgarın oldukça sert eseceğini gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren kendini hissettiren ve öğle saatlerinde etkisini iyice artıran rüzgarın hızı saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşıyor.

03 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

EGE VE MARMARA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ALARMI: O SAATLERDE DIŞARI ÇIKARKEN DİKKAT!

Akşam saatlerine doğru fırtınanın hızı Ege ve Akdeniz kıyılarında nispeten azalıp 40-60 km/saat bandına inse de gece yarısına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Rüzgarın bu denli kuvvetli olduğu saatlerde deniz kenarında yürüyüş yapacakların veya trafiğe çıkacakların uçuşan cisimlere karşı çok dikkatli olması gerekiyor.

04 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIKLAR 44 DERECEYE ULAŞACAK!

Yurt genelindeki sıcaklık dağılımına baktığımızda inanılması güç bir zıtlık göze çarpıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler 41 ila 44 dereceye kadar tırmanarak adeta kırmızı alarm veriyor. Özellikle öğle saatlerinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde güneşin altında kalmak ciddi riskler taşıyor.

05 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

KARADENİZ'DE O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! SAĞANAK GELİYOR

Ancak gözümüzü haritanın kuzeydoğusuna, yani Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey hattına çevirdiğimizde serin ve yağışlı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde gün boyu gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hatta Artvin çevresindeki bu yağışlı sistem, gece saatlerinde bile etkisini ufak çaplı sürdürmeye devam edecek.

06 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyük kentimizde önümüzdeki 5 gün boyunca genel olarak açık ve sıcak bir hava etkisini sürdürecek. Megakent İstanbul'da hava sıcaklıkları 29 ila 32 derece bandında seyredecek; ancak batıdan esen sert rüzgarlar hissedilen sıcaklığı bir nebze dengeleyecek. Başkent Ankara'da hafta başında 29 derece olan sıcaklıklar, hafta sonuna doğru kademeli olarak artarak Pazartesi günü 36 dereceye kadar yükselecek.

07 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

İzmir'de ise termometreler 34 ila 37 derece arasında gidip gelirken kıyı şeridinde sert rüzgarlar hissedilecek. Vatandaşların özellikle güneşin en tepede olduğu 11.00 - 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaya özen göstermeleri tavsiye ediliyor.

08 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

Anadolu ve Doğu'da Son Durum: Konya, Kayseri, Samsun, Nevşehir, Ordu ve Van'da Hava Nasıl Olacak?

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu aksında yer alan kritik şehirlerimizde önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları kademeli olarak artış gösterecek. Konya, Kayseri ve Nevşehir hattında hafta ortasında 25-29 derece bandında seyreden parçalı bulutlu ve ferah hava, hafta sonundan itibaren yerini 31 ila 34 dereceleri bulan kavurucu güneşli günlere bırakacak.

09 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

Orta Karadeniz'in gözde kenti Samsun'da 27-30 derece civarında parçalı bulutlu ve nemli bir hava etkili olurken, kıyı komşusu Ordu'da Perşembe ve Cumartesi günleri yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilecek. Doğu Anadolu'nun incisi Van'da ise önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor; kentte 31-32 derece civarında seyreden bol güneşli ve kararlı bir yaz havası hakim olacak.

10 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Yağış Bekleniyor Mu?

Kullanıcıların arama motorlarında en çok yanıt aradığı "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu da yanıt buldu. Cuma gününden itibaren yurdun genelinde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceği ve Karadeniz'in en doğusu hariç bulutların dağılacağı görülüyor. Cumartesi ve Pazar günleri Batı, Güney ve İç Anadolu bölgelerimizde yağış görünmüyor; tatilcileri bol güneşli, deniz ve kumun tadını doyasıya çıkarabilecekleri harika bir hafta sonu bekliyor.

11 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi de bu açık ve kavurucu sıcak hava dalgası yurt genelinde hakimiyetini sürdürecek. Hafta sonu için açık hava planı yapanlar rotalarını gönül rahatlığıyla oluşturabilir ancak güneşin en tepede olduğu saatlerde kendinizi korumayı sakın unutmayın!

12 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

İŞTE METEOROLOJİ'NİN PAYLAŞTIĞI 5 GÜNLÜK HARİTA...

30 TEMMUZ 2026, PERŞEMBE

Haftanın dördüncü gününde Türkiye genelinde çok ciddi bir sıcak hava dalgasının etkili olduğu görülüyor. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "aşırı sıcaklık" uyarısı anlamına gelen kırmızı termometre simgeleri dikkat çekiyor. Güneydoğu'da sıcaklıklar 44°C'ye kadar çıkarken, Ege ve Akdeniz kıyılarında 40-41°C bandında seyrediyor. Marmara Bölgesi genel olarak güneşli ve sıcak. Diğer yandan, Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da (Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri) gök gürültülü sağanak yağış geçişleri gözlemleniyor.

13 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

31 TEMMUZ 2026, CUMA

Cuma günü aşırı sıcaklar yurdun güney ve batı kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ege ve Akdeniz kıyı şeridi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi yine kırmızı termometre uyarılarıyla kavruluyor; sıcaklık değerlerinde belirgin bir düşüş yok. Marmara ve İç Anadolu bölgeleri bol güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara sahip. Karadeniz sahil şeridi parçalı bulutlu seyrederken, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Kuzeydoğu Anadolu'daki gök gürültülü sağanak yağışlar bölgesel olarak etkisini koruyor.

14 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

1 AĞUSTOS 2026, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde Türkiye'nin büyük bir bölümü güneşli ve sıcak bir havaya uyanıyor. Aşırı sıcaklık uyarıları (kırmızı termometreler) Ege'nin güneyinden başlayarak tüm Akdeniz sahil şeridini ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsayacak şekilde devam ediyor. Bu bölgelerde dışarı çıkarken sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gereken değerler (40°C ve üzeri) hakim. Karadeniz Bölgesi genelinde parçalı bulutlu bir hava varken, Doğu Karadeniz'in en doğusunda yağışlar dar bir alana sıkışarak devam ediyor.

15 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

2 AĞUSTOS 2026, PAZAR

Pazar gününe gelindiğinde Batı bölgelerde (Marmara ve Kuzey Ege) sıcaklıklarda birkaç derecelik çok ufak bir rahatlama gözlemlense de hava hala oldukça sıcak. Ancak Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklar (42°C'lere varan değerler) ve aşırı sıcaklık uyarıları kesintisiz olarak sürüyor. İç Anadolu Bölgesi 30'lu derecelerin ortalarında güneşli bir gün geçiriyor. Yağışlar ise sadece Artvin ve Ardahan gibi yurdun en kuzeydoğu uçlarında lokal gök gürültülü sağanak şeklinde görülüyor.

16 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

3 AĞUSTOS 2026, PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'de bulutlanmanın arttığı, havanın parçalı ve çok bulutlu bir karaktere büründüğü görülüyor. Buna rağmen sıcaklıklar Marmara'da 30-34°C aralığında, bunaltıcı seviyelerde kalmaya devam ediyor. Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kırmızı termometre simgeleriyle aşırı sıcak karakterini koruyor ve güneşli geçiyor. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu sınırında ise kısa süreli yaz sağanakları (gök gürültülü) varlığını sürdürüyor.

17 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH SAATLERİ (06:00 - 12:00)

30 Temmuz Perşembe sabah saatlerinde yurdun batı ve güney kesimlerinde genel olarak güneşli ve açık bir hava hakim. Ancak bu saat diliminde en çok dikkat çeken detay, Marmara Bölgesi ve Ege kıyıları boyunca kuzey yönlerden esen kuvvetli rüzgarlardır. Haritadaki mavi oklardan anlaşılacağı üzere, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde rüzgarın hızı saatte 40-70 km'ye, Güney Ege ve Akdeniz'in batı uçlarında ise 40-60 km'ye ulaşmaktadır. Doğu Karadeniz sahil şeridinde (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) ise sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermektedir.

18 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

ÖĞLE SAATLERİ (12:00 - 18:00)

Günün en sıcak saatlerine girilmesiyle birlikte güney ve doğu bölgelerde (Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi) aşırı sıcaklık uyarılarını temsil eden kırmızı termometre simgeleri belirmektedir. Bu saatlerde güneşin yakıcı etkisi oldukça yüksektir. Marmara ve Ege'deki kuvvetli kuzeyli rüzgarlar (40-70 km/sa ve 40-60 km/sa) hızından bir şey kaybetmeden esmeye devam ederken, rüzgarın etki alanı İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerine doğru genişlemiştir. Yağışlı sistem ise Doğu Karadeniz'den iç kesimlere ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine (Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum'un kuzeyi) yayılarak gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmektedir.

19 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

AKŞAM SAATLERİ (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerine geçişle birlikte güneşin etkisini yitirmesi sonucu güney bölgelerdeki kırmızı termometre (aşırı sıcaklık) uyarılarının haritadan kalktığı görülmektedir. Batı bölgelerimizde (Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz) kuzeyli rüzgarlar saatte 40-60 km hızla esmeye devam ederek akşam saatlerinde nispeten serinletici bir etki yaratmaktadır. Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'daki yağışlı sistem ise etki alanını daraltmış; yalnızca Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan hattında lokal gök gürültülü sağanaklar şeklinde varlığını sürdürmüştür. Yurdun geri kalanı parçalı bulutlu veya açık bir akşam geçirmektedir.

20 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

GECE SAATLERİ (31 TEMMUZ, 00:00 - 06:00)

31 Temmuz Cuma gününün ilk saatlerinde yurdun genelinde rüzgarların sakinlediği ve haritadaki şiddetli rüzgar oklarının kaybolduğu dikkati çekmektedir. Gündüz ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar da büyük ölçüde etkisini yitirmiş, sadece yurdun en kuzeydoğu ucunda, Artvin çevrelerinde dar bir alanda gök gürültülü sağanak şeklinde kalmıştır. Türkiye'nin büyük bir bölümünde gece saatleri parçalı az bulutlu veya tamamen açık, sakin bir gökyüzü ile geçmektedir.

21 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa, hamleli 80 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege,İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

22 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa yer yer hamleli 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

23 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin güneybatısında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

24 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

25 Hafta sonu hava durumu! Meteoroloji’den 5 il için ’sarı’ kodlu uyarı: Bir yanda fırtına diğer yanda 44 derecelik çöl sıcakları...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık