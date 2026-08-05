Hem eşinin hem kızının acısıyla sarsılmıştı! Sosyetenin ünlü ismini hayata bağlayan aşk ortaya çıktı...

YILDIZLI ŞEFTEN ÖZEL GECE

Bodrum'un gastronomi sahnesinde bu yaz dikkat çeken bir adres var. Ünlü bir restoran, Michelin yıldızlı İtalyan şefi Theodor Falser ile tatilcilere lezzet şöleni yaşatıyor. Ünlü şefin İtalya'nın Güney Tirol bölgesinden mutfak mirasını, Ege'nin yerel ürünleriyle buluşturarak hazırladığı menüsü, Bodrum'da herkesin dilinde. Bu arada Şef Falser, geçenlerde 'Chef's Table Gecesi' düzenledi. Ben gidemedim ama gidenlerin söylediğine göre, şef her masayı tek tek dolaşıp tabaklarını anlatmış. Çok samimi ve çok lezzetli bir deneyim olmuş.