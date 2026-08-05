Hem eşinin hem kızının acısıyla sarsılmıştı! Sosyetenin ünlü ismini hayata bağlayan aşk ortaya çıktı...

Bu arada artık ilişkilerini saklamayan çiftin, önceki gün Bodrum'da dostlarına bir davet verdiklerini öğrendim. Ahmet Arslan, İpek Hanım ile birlikte dostlarını, 2013 yılında TMSF'den satın aldığı Bodrum Güvercinlik açıklarındaki Salih Adası'nda ağırlamış. Yıllar sonra yüzünün güldüğü söylenen İpek Hanım'ın mutluluğu daim olur umarım.
Egebank'ın eski sahibi Murat Demirel'in 7.2 milyon dolara aldığı Salih Adası, 2013'te TMSF tarafından 75 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılmış, yeni sahibi Ahmet Arslan olmuştu.