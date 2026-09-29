Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

TASARIM TÜRKİYE'YE AİT
ABD'deki temasları sırasında Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ve Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu ile birlikte gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen CEO Ebrubekir Şahin, yerli telefonun tasarımının tamamen Türkiye'de geliştirildiğini belirterek, "Premium, üst ve orta segmentte planlıyoruz. Pil ve kamera performansında rekabetçi olacak" dedi. Yerli telefonda yol haritası belirlediklerini, üç faz haline ilerleyeceklerini söyleyen Şahin, "İlk fazda Android ile çalışacak. Daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojisini de geliştireceğiz. Fazlar birer yıl arayla planlandı, yatırımlar başladı" diye konuştu.