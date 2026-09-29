Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

KORSAN YAYINLA MÜCADELE EDECEK

Türk Telekom'un Türkiye Süper Ligi'nin teknoloji sponsoru olduğunu hatırlatan Şahin, "VAR ve yarı otomatik ofsayt sistemlerinin sağlayıcısı. Dünya Kupası'ndaki örneğe benzer "hakem kamerası" (RefCam) için PFP ile çalışılıyor; sezon bitmeden devreye alma hedefi var" dedi.

Yaklaşan futbol yayın ihalesi konusunda da değerlendirmede bulunan Şahin, "Geçmişte 500 milyon dolara çıkan bedeller günümüzde 180 milyon dolar civarında; dijital hakların kapsamlı ele alınacağı yeni süreçte ihaleye girme niyetindeyiz. Türk Telekom'un geçmişteki rekabeti ihale bedellerini yukarı taşımıştı. Korsan yayınla mücadele için de Ar-Ge ve sistem denemelerimiz sürüyor. Yeni futbol dönemiyle birlikte kaçak yayınları azaltacak çözümler sunma hedefindeyiz" açıklaması yaptı.