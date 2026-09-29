  • Haberler
  • Galeri
  • Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

Türk Telekom ve Aselsan'ın birlikte üreteceği yerli telefon için geri sayım başladı. Kamuoyunda merakla beklenen yerli ve milli telefon için müjdeyi Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin verdi. Tasarım aşamasındaki telefonun çıkacağı tarih belli oldu. İşte öne çıkan özellikleri...

01 Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu
DİLEK GÜNGÖR DİLEK GÜNGÖR

Türk Telekom ve Aselsan'ın birlikte üreteceği yerli telefon için geri sayım başladı. 2027'de piyasa olması beklenen telefon, pil ve kamerada piyasadaki diğer telefonlarla rekabet edecek şekilde yerli mühendisler tarafından tasarlanıyor. Türkiye yerli telefon üretiminden sonra yerli işletim sistemi ve yerli çip de üretmeyi planlıyor.

02 Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

ASELSAN, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi bünyesindeki TTT İnovasyon tarafından yürütülen yerli ve milli akıllı telefon projesindeki gelişmeleri anlatan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Üretim ve testler Malatya'daki tesiste sürüyor. 2027'nin ilk yarısında satış hedefleniyor. ASELSAN donanım ve üretimi üstlenirken, Türk Telekom yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalamayı yönetiyor; ekipler ortak çalışıyor" dedi.

03 Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

TASARIM TÜRKİYE'YE AİT
ABD'deki temasları sırasında Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ve Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu ile birlikte gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen CEO Ebrubekir Şahin, yerli telefonun tasarımının tamamen Türkiye'de geliştirildiğini belirterek, "Premium, üst ve orta segmentte planlıyoruz. Pil ve kamera performansında rekabetçi olacak" dedi. Yerli telefonda yol haritası belirlediklerini, üç faz haline ilerleyeceklerini söyleyen Şahin, "İlk fazda Android ile çalışacak. Daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojisini de geliştireceğiz. Fazlar birer yıl arayla planlandı, yatırımlar başladı" diye konuştu.

04 Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

İSİM BELİRLENECEK
Yerli telefonun isminin ne olacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Şahin, "2026 sonunda Cumhurbaşkanlığı'na sunum yapılarak profesyonel destekle isim belirlenecek. Fonetiği güçlü, evrensel bir ad için testler ve anketlerle yüzlerce öneri beşe indirilecek. Yerli otomobil Togg'un tecrübelerinden pazarlama dersi çıkarılacak. Türk Telekom'un 606 bayisi ve 57 milyon müşterisi var. Bu dağıtım için önemli bir avantaj" açıklamasını yaptı.

05 Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

YÜZDE 65 YENİLENEBİLİR HEDEFİ
Türk Telekom'un ülkenin enerji bağımsızlığına katkı sunacak geniş ölçekli güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırdığını anlatan Şahin, "Toplamda 300 milyon dolara yakın yatırımla Sivas'ta 128 MW'lık GES 8 ay önce devreye alındı. Malatya'da 300 MWp gücünde, 4500 dönümlük arazide Sivas'ın üç katından büyük tesisin inşası başladı ve yaklaşık iki yıl sürecek. Ağrı'da 100 MW'lık GES planı yürürlükte. Hedefimiz şirketin toplam enerji tüketiminin yüzde 65'ini güneşten karşılamak" dedi.

06 Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

Türk Telekom, yaz sıcaklıkları performansı azaltabildiği için depolama optimizasyonu ve verim artırıcı yatırımları da gelecek yıl devreye almayı planlıyor. İstanbul ve Ankara'da veri merkezlerinin faaliyette olduğunu, Başkent OSB'de üçüncü büyük merkezin temelinin atıldığını söyleyen Şahin, "Uluslararası ilgi: Meta ve Oracle gibi küresel oyuncular Türkiye'de altyapıya ilgi gösteriyor. Bazılarıyla kapsamlı bir çerçeve müzakeresi sürüyor" diye konuştu.

07 Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

YERLİ FİBER KABLO İÇİN ÇALIŞMA
Türkiye'nin fiber altyapı üretiminde net ihracatçı konumda olduğunu belirten Şahin, "Balkanlar, Orta Asya, Afrika ve MENA'da projeler ve iş birliklerimiz var. Portekiz, Irak, Suriye, Libya'da altyapı girişimleri ve görüşmeler yürütülüyor. Fiber kablo ham maddesinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli üretim çalışmaları sürüyor" şeklinde konuştu.

08 Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

AFETLER İÇİN SABİT HAT ODAKLI SİSTEM
Milli Güvenlik Kurulu ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde olası afet durumlarında idareciler için sabit hat odaklı kamu güvenliği iletişim sistemi üzerinde çalışıldığını anlatan Şahin, "Deprem dönemlerinde arama yerine mesajlaşma yönlendirmesi trafik yönetimine katkı sağladı. Üç operatörün ortak EMTOT inisiyatifi ile kriz iletişimi farkındalık projeleri sürüyor" dedi. Yurtdışında yatırım fırsatlarına da baktıklarını söyleyen Şahin, "Balkanlar ve Doğu Avrupa'da altyapı sağlayıcılarla temas halindeyiz. Bazı ülkelerde ekonomik koşullar nedeniyle varlık satış fırsatları var. Özbekistan'da görüşmeler sonuçsuz kaldı. Kazakistan ve Kafkasya'da temaslarımız var. Arnavutluk, Kosova ve Bosna'da olası özelleştirmeleri izliyoruz" mesajı verdi.

09 Hem pil hem kamerada iddialı olacak! Yerli ve milli telefonun çıkacağı tarih belli oldu

KORSAN YAYINLA MÜCADELE EDECEK
Türk Telekom'un Türkiye Süper Ligi'nin teknoloji sponsoru olduğunu hatırlatan Şahin, "VAR ve yarı otomatik ofsayt sistemlerinin sağlayıcısı. Dünya Kupası'ndaki örneğe benzer "hakem kamerası" (RefCam) için PFP ile çalışılıyor; sezon bitmeden devreye alma hedefi var" dedi.

Yaklaşan futbol yayın ihalesi konusunda da değerlendirmede bulunan Şahin, "Geçmişte 500 milyon dolara çıkan bedeller günümüzde 180 milyon dolar civarında; dijital hakların kapsamlı ele alınacağı yeni süreçte ihaleye girme niyetindeyiz. Türk Telekom'un geçmişteki rekabeti ihale bedellerini yukarı taşımıştı. Korsan yayınla mücadele için de Ar-Ge ve sistem denemelerimiz sürüyor. Yeni futbol dönemiyle birlikte kaçak yayınları azaltacak çözümler sunma hedefindeyiz" açıklaması yaptı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EBUBEKİR ŞAHİN #TÜRK TELEKOM #ASELSAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!