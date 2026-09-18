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  • Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul'un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul'un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

İstanbul denince akla ilk gelen Çamlıca, Yuşa veya Pierre Loti gibi noktalar kentin tarihi yedi tepesi arasında yer almıyor. Megakentin "7 tepeli şehir" olarak anılmasına sebep olan o yerlerin hikayesi, aslında yükseltiye değil bambaşka bir hikayeye dayanıyor.

01 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...
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İstanbul'da yaşayan veya şehri ziyaret eden hemen herkes, Çamlıca Tepesi'ni bu meşhur 7 tepeden biri zanneder. Oysa Çamlıca, coğrafi olarak şehrin yüksek bir konumunda olsa da tarihi "Yedi Tepe" listesinde yer almaz.

02 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

İstanbul'un gerçek 7 tepesi, sadece Tarihi Yarımada (Suriçi) sınırları içinde kalan ve Roma İmparatorluğu döneminden beri şehre kimliğini veren tepelerdir.

03 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

Aslında Hepsi Tarihi Yarımadada!

Halk arasında sık sık şehrin en yüksek seyir noktalarıyla karıştırılsa da İstanbul'un efsanevi yedi tepesi, aslında tamamen Tarihi Yarımada surları içerisinde kalan coğrafi yükseltileri temsil ediyor.

04 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

Neden Bu İsim?

Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis kurulurken Roma'nın yedi tepeli yapısına öykünerek belirlenen bu noktalar, fetihten sonra Osmanlı mimarisinin şaheserleriyle taçlandırıldı.

05 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

İstanbul'un gerçek 7 tepesi aslında Sarayburnu'ndan Edirnekapı'ya kadar uzanan ve her birinin zirvesinde kentin kimliğini belirleyen selatin camileri ile anıtların yer aldığı İstanbul'un kadim tepeleri… Bizans'ın kiliselerine karşılık

06 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

İşte İstanbul'un gerçek yedi tepesi:

07 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

1. Tepe (Sarayburnu): Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii

  • Konum: Tarihi Yarımada'nın Marmara Denizi, Boğaz ve Haliç ile çevrili uç noktasıdır. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 40 metredir.
  • Tarihi Önemi: Antik Byzantion kentinin ilk kurulduğu çekirdek bölgedir. Doğu Roma'nın ve Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi yüzyıllar boyunca bu tepe üzerinde yer almıştır.
  • Üzerindeki Anıtlar: Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, İbrahim Paşa Sarayı (Türk ve İslam Eserleri Müzesi) ve Aya İrini.
08 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

2. Tepe (Çemberlitaş): Nuruosmaniye Camii ve Çemberlitaş Sütunu

  • Konum: Sarayburnu sırtlarından batıya doğru yükselen ikinci kademedir. Rakımı yaklaşık 50 metredir.
  • Tarihi Önemi: Roma döneminde imparatorluk forumlarının en görkemlisi olan Konstantinos Forumu bu tepeye inşa edilmiştir. Şehrin ticari ve idari kalbi sayılan alanlardan biridir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Konstantinos Sütunu (Çemberlitaş), Nuruosmaniye Camii, Kapalıçarşı'nın güney girişleri, Atik Ali Paşa Camii ve tarihi Çemberlitaş Hamamı.
09 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

3. Tepe (Beyazıt): Süleymaniye Camii, İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Beyazıt Kulesi

  • Konum: Haliç kıyılarından yukarıya doğru uzanan ve kentin denizden bakıldığında en belirgin silüetini oluşturan tepedir. Yüksekliği 50-60 metre civarındadır.
  • Tarihi Önemi: Bizans devrinde Theodosius Forumu'na ev sahipliği yapmış, fetihten sonra ise Fatih Sultan Mehmed'in ilk sarayı (Eski Saray) buraya kurulmuştur.
  • Üzerindeki Anıtlar: Mimar Sinan'ın şaheseri Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Beyazıt Camii, Beyazıt Yangın Kulesi ve İstanbul Üniversitesi Tarihi Merkez Kampüsü.
10 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

4. Tepe (Fatih): Fatih Camii (Kentin dördüncü yükseltisi)

  • Konum: Yarımadanın iç kesimlerine doğru ilerleyen, Haliç yamaçlarına hakim dördüncü coğrafi yükseltidir. Rakımı yaklaşık 60 metredir.
  • Tarihi Önemi: Bizans döneminde imparatorların mezarlarının bulunduğu Havariyyun (Kutsal Havariler) Kilisesi bu tepede yükseliyordu. Fetihten sonra Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri aynı noktaya inşa edilmiştir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Fatih Sultan Mehmed adına yaptırılan Fatih Camii ve Külliyesi ile Fatih Türbesi.
11 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

5. Tepe (Yavuz Selim): Yavuz Sultan Selim Camii ve Haliç manzarası

  • Konum: Fener ve Balat sırtlarına inen Haliç vadisine doğrudan bakan sarp yamaçtır. Denizden yüksekliği yaklaşık 70 metredir.
  • Tarihi Önemi: Haliç kıyılarını panoramik olarak gören en stratejik noktalardan biridir. Bizans su sarnıçları ve Osmanlı dini mimarisinin kesiştiği alandır.
  • Üzerindeki Anıtlar: Yavuz Sultan Selim Camii, Aspar Sarnıcı (günümüzde Çukurbostan olarak bilinen açık sarnıç) ve Fethiye Camii (Pammakaristos Manastırı).
12 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

6. Tepe (Edirnekapı): Mihrimah Sultan Camii (Tarihi sur içinin en yüksek noktası)

  • Konum: Tarihi Yarımada'nın batı kara surlarına bitişik, Edirnekapı ve Tekfur Sarayı civarındaki alandır.
  • Tarihi Önemi: Deniz seviyesinden yaklaşık 74 metre yüksekliğiyle Tarihi Yarımada'nın en yüksek noktasıdır. Kara surlarının kente giriş kapılarından biri olan Edirnekapı bu sırt üzerindedir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan Mihrimah Sultan Camii, Tekfur Sarayı ve Bizans dönemine ait Kariye (Chora) Camii.
13 Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul’un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...

7. Tepe (Kocamustafapaşa / Cerrahpaşa): Haseki Külliyesi ve Cerrahpaşa bölgesi

  • Konum: Diğer altı tepenin aksine Haliç'e değil, doğrudan Marmara Denizi sahiline (Aksaray-Yedikule hattına) doğru eğimlenen geniş platosudur. Yaklaşık 65 metre yüksekliktedir.
  • Tarihi Önemi: Antik dönemde Arkadios Forumu'nun yer aldığı ve Bizans ile erken Osmanlı dönemlerinde nüfusun yoğunlaştığı semtleri barındıran tepedir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Arkadios Sütunu kalıntıları, Haseki Sultan Külliyesi, Cerrah Mehmed Paşa Camii ve Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii.

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