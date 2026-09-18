Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul'un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...
Herkes Çamlıca sanıyordu ama listede yok: İstanbul'un efsanevi 7 tepesi aslında tek bir ilçede saklı...
İstanbul denince akla ilk gelen Çamlıca, Yuşa veya Pierre Loti gibi noktalar kentin tarihi yedi tepesi arasında yer almıyor. Megakentin "7 tepeli şehir" olarak anılmasına sebep olan o yerlerin hikayesi, aslında yükseltiye değil bambaşka bir hikayeye dayanıyor.
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2026 11:18Son Güncelleme: 18 Eylül 2026 11:27