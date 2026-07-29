Hollywood'u sarsan belgesel gündemde! Oscar ödüllü oyuncu hakkında dört kadından cinsel saldırı iddiası!
Hollywood’u sarsan belgesel gündemde! Oscar ödüllü oyuncu hakkında dört kadından cinsel saldırı iddiası!
Hollywood'un tanınmış isimlerinden biri hakkında ortaya atılan cinsel saldırı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. BBC'nin hazırladığı yeni belgeselde konuşan dört kadın, genç yaşlarında ünlü oyuncuyla yaşadıklarını anlatarak dikkat çeken suçlamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:00Son Güncelleme: 29 Temmuz 2026 12:01