İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

İHRACATTA İSTANBUL İLK SIRADA

2026 yılı eylül ayında faaliyet illeri bazında en yüksek ihracat İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbul, 5 milyar 736 milyon dolarla ilk sırada yer alırken Kocaeli 3 milyar 733 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 972 milyon dolarla üçüncü oldu.

Bursa 1 milyar 859 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 418 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, eylül ayında İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,3, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 25,6, İzmir'in ihracatı yüzde 13,1, Bursa'nın ihracatı yüzde 2,7 ve Tekirdağ'ın ihracatı yüzde 19,2 arttı.