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  • İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

Türkiye'nin ihracatı 2026 yılının eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara yaklaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 4 il üç haneli 39 il ise çift haneli ihracata imza attı. Peki hangi il ne kadar ihracat yaptı? İşte il il ihracat rakamları...

01 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. 2026 yılı eylül ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 25 milyar 976 milyon dolara ulaştı. Verilere göre ocak-eylül döneminde ihracat da yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolardan 283,7 milyar dolara yükseldi. 54 ilin ihracatı yükselirken 28 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. 4 şehir üç haneli, 39 il ise çift haneli ihracata imza attı.

02 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

54 İLİN İHRACATI ARTTI

Ticaret Bakanlığının açıklamasında, ocak-eylül dönemindeki ihracat performansına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 54 ilimizin ihracatı artış gösterirken, 28 ilimizin her biri 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir."

Bakanlık, eylül ayında ihracatın yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolar seviyesine ulaştığını, ocak-eylül döneminde ise ihracatın yüzde 5,2 artışla 283,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

03 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

İHRACATTA İSTANBUL İLK SIRADA

2026 yılı eylül ayında faaliyet illeri bazında en yüksek ihracat İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbul, 5 milyar 736 milyon dolarla ilk sırada yer alırken Kocaeli 3 milyar 733 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 972 milyon dolarla üçüncü oldu.

Bursa 1 milyar 859 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 418 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, eylül ayında İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,3, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 25,6, İzmir'in ihracatı yüzde 13,1, Bursa'nın ihracatı yüzde 2,7 ve Tekirdağ'ın ihracatı yüzde 19,2 arttı.

04 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

İHRACAT ARTIŞINDA İSTANBUL, KOCAELİ VE MERSİN ÖNE ÇIKTI

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında İstanbul 1 milyar 231 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kocaeli 761 milyon dolarlık artışla ikinci, Mersin 311 milyon dolarlık artışla üçüncü oldu. Ankara 297 milyon dolarlık, İzmir ise 228 milyon dolarlık artışla sıralamada yer aldı.

Ankara'nın ihracatı yüzde 30,2, Mersin'in ihracatı yüzde 40,8 Denizli'nin ihracatı yüzde 31,8 ve İstanbul'un ise yüzde 27,3 oranında arttı.

05 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

BAZI İLLERDE İHRACAT GERİLEDİ

Eylül ayında ihracat artışına rağmen bazı illerde düşüş görüldü. Sakarya'nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4, Manisa'nın ihracatı yüzde 2,3 ve Hatay'ın ihracatı yüzde 24,7 geriledi.

06 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

HANGİ ÜRÜN SATILDI

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 1 milyar 441 milyon 892 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 461 milyon 455 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 454 milyon 157 bin dolarla kazanlar-makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 470 milyon 764 bin dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Bu faslı, 343 milyon 725 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 333 milyon 384 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar takip etti.
İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar ve yağlar, 333 milyon 602 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 193 milyon 138 bin dolarla kazanlar-makineler, 164 milyon 621 bin dolarla tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler geldi.

07 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

İLK 3 İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında 768 milyon 256 bin dolarla İsviçre ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 483 milyon 169 bin dolarla ABD ve 329 milyon 139 bin dolarla Almanya izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 422 milyon 237 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından 356 milyon 425 bin dolarla Almanya ve 210 milyon 151 bin dolarla ABD geldi.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 203 milyon 913 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 177 milyon 673 bin dolarla İspanya, 169 milyon 5 bin dolarla ABD takip etti.

08 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

Peki hangi il ne kadar ihracat yaptı? İşte il il ihracat rakamları...

09 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

1 - İstanbul: 5 milyar 736 milyon dolar

10 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

2- Kocaeli: 3 milyar 733 milyon dolar

11 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

3- İzmir: 1 milyar 972 milyon dolar

12 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

4- Bursa: 1 milyar 859 milyon dolar

13 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

5- Tekirdağ: 1 milyar 418 milyon dolar

14 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

6- Ankara: 1 milyar 280 milyon dolar

15 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

7- Mersin: 1 milyar 73 milyon dolar

16 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

8- Gaziantep: 898 milyon dolar

17 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

9 - Sakarya: 805 milyon dolar

18 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

10- Manisa: 635 milyon dolar

19 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

11- Denizli: 499 milyon dolar

20 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

12 - Eskişehir: 430 milyon dolar

21 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

13 - Adana: 427 milyon dolar

22 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

14- Hatay: 425 milyon dolar

23 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

15- Konya: 383 milyon dolar

24 İhracatta eylül atağı! 4 şehirden sürpriz atak: İşte il il ihracat rakamları...

16 - Diğer iller: 4 milyar 403 milyon dolar

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #İHRACAT

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