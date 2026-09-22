İl il ev fiyatları belli oldu! Listenin başındaki şehir ortaya çıktı! En yüksek kirayı hangi il ödüyor?

İPOTEKLİ SATIŞLARDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Verileri değerlendiren Emlakjet CEO'su Görkem Öğüt, şunları söyledi: "Ağustosta toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, ipotekli satışlardaki artış dikkat çekiyor. Yılın ilk sekiz ayında toplam satışlar yüzde 6.8 azalırken ipotekli satışların yüzde 27.6 artması, konut kredisiyle yapılan alımlarda belirgin bir canlanma olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan konut fiyatları nominal olarak yükselmeye devam etse de reel olarak gerilemeyi sürdürüyor."