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  • İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

İngiltere'de hava trafiğini kilitleyen teknik arıza, binlerce uçuşun iptal edilmesine ve on binlerce yolcunun mağdur olmasına yol açtı. Hava trafiğindeki zincirleme aksama İngiltere sınırlarını aşarak Avrupa'daki havalimanlarını da vurdu.

01 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı
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İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza, ülke genelinde hava ulaşımını felç etti.

02 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı Nats'te meydana gelen arıza nedeniyle yüz binlerce yolcuyu etkileyen gecikme ve iptaller yaşanırken, uçuşlardaki aksamanın günler boyunca devam edebileceği bildirildi.

03 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

2000'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

BBC'nin aktardığına göre, havacılık analiz şirketi Cirium'un verileri, çarşamba günü 291 uçuşun daha iptal edildiğini gösteriyor. Böylece salı günü iptal edilen yaklaşık 1.750 uçuşla birlikte toplam iptal sayısı 2 bini aştı.

04 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

On binlerce yolcu, uçuşların iptal edilmesi veya ertelenmesi nedeniyle havalimanlarında mahsur kalırken, sorunun İngiltere dışındaki bazı havalimanlarında da zincirleme aksamalara yol açtığı belirtildi.

05 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

"TEKNİK ARIZA YAŞANDI"

İngiltere'nin hava trafik kontrol hizmetlerini yürüten Nats, krizin teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı.

06 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Nats Üst Yöneticisi Martin Rolfe, sistemdeki sorunun giderilmesinin "umulduğundan daha uzun sürdüğünü" belirterek özür diledi.

07 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Rolfe, yaşanan aksamanın tüm yönleriyle inceleneceğini ve kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söyledi.

08 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise yaşanan kesintiyi "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

09 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander da Nats CEO'su Martin Rolfe'yi yaşananların nedenlerini açıklaması için toplantıya çağırdı.

10 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

ÜÇ YILDA ÜÇÜNCÜ TEKNİK SORUN

Salı günü yaşanan arıza, Nats'in son üç yılda karşı karşıya kaldığı üçüncü büyük teknik sorun oldu.

11 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Hava trafik kontrol kuruluşunda daha önce 2023 ve 2025 yıllarında da kesintiler yaşanmıştı. Son arızanın ardından sistemin dayanıklılığı ve Nats'in teknik altyapısı yeniden tartışma konusu oldu.

12 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

HAVALİMANLARINDA OPERASYONLAR YENİDEN BAŞLADI ANCAK KRİZ BİTMEDİ

İngiltere'nin en yoğun havalimanları arasında bulunan Heathrow, Gatwick, Manchester ve Birmingham, arızadan en fazla etkilenen merkezler oldu.

13 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Heathrow'da uçuşlar salı günü öğle saatlerinde geçici olarak durduruldu. Hava trafiğinin yeniden başlamasının ardından öğleden sonra yeni aksaklıklar yaşandı.

14 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Heathrow yönetimi çarşamba günü operasyonların toparlanmaya başladığını açıkladı. Ancak uçakların ve mürettebatın yeniden konumlandırılması gerektiği için gecikmelerin devam etmesinin beklendiği belirtildi.

15 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Gatwick Havalimanı da uçuşların yeniden başladığını duyurdu ancak operasyonların tamamen normale dönmesinin zaman alacağı uyarısında bulundu.

16 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Manchester, Luton, Stansted, Bristol ve Belfast City havalimanları da uçuşların yeniden başladığını açıkladı. Buna rağmen önceki gün yaşanan kesintilerin oluşturduğu zincirleme etkiler nedeniyle gecikme ve iptallerin sürdüğü bildirildi.

17 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

UÇUŞLAR NEDEN GÜNLERCE AKSAYACAK?

Sorunun yalnızca İngiltere'deki kalkışları etkilemediği, hava trafiğindeki kısıtlamalar nedeniyle diğer ülkelerden İngiltere'ye uçması planlanan uçakların da operasyonlarının aksadığı belirtildi.

18 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Hava trafik kontrol kapasitesinin düşmesiyle birlikte kalkış yapabilen uçakların sayısı azalırken, inişlerde de kısıtlamalara gidildi. Bu durum, İngiltere'ye gelmesi gereken bazı uçakların başka ülkelerdeki havalimanlarından kalkamamasına yol açtı.

19 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Böylece tek bir teknik arıza, uçak ve mürettebatın planlanan noktalara ulaşamaması nedeniyle Avrupa'daki başka uçuşlara da yansıyan bir "zincirleme etki" oluşturdu.

20 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

İrlanda'daki bazı havalimanları da İngiltere'deki sorun nedeniyle aksamalardan etkilendiklerini bildirdi.

21 İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı

Uzmanlara göre uçuşların yeniden başlaması, sistemdeki teknik sorunun çözülmesiyle birlikte krizin anında sona ereceği anlamına gelmiyor. İptal ve gecikmeler nedeniyle yanlış noktalarda bulunan uçaklar ile mürettebatın yeniden konumlandırılması gerektiğinden, hava trafiğinin tamamen normale dönmesinin birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İNGİLTERE #AVRUPA

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