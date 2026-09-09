İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı
İngiltere’de hava trafiği çöktü: İptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı! Gökyüzündeki kaos Avrupa’ya da sıçradı
İngiltere'de hava trafiğini kilitleyen teknik arıza, binlerce uçuşun iptal edilmesine ve on binlerce yolcunun mağdur olmasına yol açtı. Hava trafiğindeki zincirleme aksama İngiltere sınırlarını aşarak Avrupa'daki havalimanlarını da vurdu.
Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 16:06Son Güncelleme: 09 Eylül 2026 16:09