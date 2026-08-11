SON DAKİKA| İran’dan savaşın seyrini değiştirecek hamle! Güvenlik doktrininde büyük değişim

RIZAİ'NİN ATANMASINA İKİ FARKLI DIŞ POLİTİKA YORUMU

Al Jazeera'nın değerlendirmesine göre, Rızai'nin atanması dışarıdan bakıldığında birbiriyle çelişen iki farklı yoruma açık görünüyor. İlk yorum, atamanın ABD'nin artan baskısına karşı İran'ın sert bir yanıt vermeye hazırlandığını gösterdiği yönünde. Bu görüşe göre Tahran, yaptırımların, ablukanın ve askeri baskının artırılmasına benzer şekilde sert bir karşılık vereceğinin mesajını veriyor. Önceki mutabakatların ötesine geçen taleplerin gündeme gelmesi de İran'ı çatışmayı yönetmek için daha sert bir cepheyi temsil eden isimleri öne çıkarmaya yöneltiyor.