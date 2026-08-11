SON DAKİKA| İran’dan savaşın seyrini değiştirecek hamle! Güvenlik doktrininde büyük değişim

YÜKSEK ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ NEDEN ÖNEMLİ?
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, cumhurbaşkanlığı, dışişleri bakanlığı, silahlı kuvvetler ve güvenlik kurumlarının stratejik değerlendirmelerinin kesiştiği en önemli karar alma mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle konsey sekreterinin kimliği, özellikle İran'ın açık bir savaş ortamında bulunduğu ve ABD ile diplomatik müzakerelerin belirsizlik yaşadığı dönemlerde, yalnızca idari yetkileriyle sınırlı olmayan siyasi ve güvenlik anlamı taşıyor.