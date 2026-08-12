SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

Royal United Services Institute'ta araştırma görevlisi ve ulusal güvenlik uzmanı Joseph Jarnecki de İran'ın, ABD personelinin yer değiştirdiği bölgeleri takip etmek ve onları hedef almak için Strava ile diğer veri kaynaklarını kullanmış olmasının "tamamen olası" olduğunu ifade etti. Jarnecki, yöntemin yeni olmadığını belirterek, bunun "sekiz yılı aşkın süredir çok iyi belgelenmiş bir istihbarat toplama yöntemi" olduğunu vurguladı.