SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

STRAVA VERİLERİ ABD PERSONELİNİN TAHLİYESİNİ DE ORTAYA KOYDU
Sky News'in analizine göre, ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik sürpriz saldırısından haftalar önce ABD personelinin Orta Doğu'daki bazı bölgelerden çekilmeye başladığı görülüyordu. Bazı durumlarda Strava üzerinden paylaşılan verilerin, İran'ın hedef belirleme kararlarına doğrudan katkıda bulunmuş olabileceği değerlendiriliyor. 1 Mart'ta İran, Orta Doğu'daki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Saldırıların hedeflerinden biri, Bahreyn'in başkenti Manama'da bulunan önemli bir deniz üssüydü.