  • Haberler
  • Galeri
  • SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

Son Dakika: Orta Doğu'daki ABD askeri üslerinde görev yapan 1.300'den fazla Strava kullanıcısının paylaştığı egzersiz verileri, personelin konumları, günlük rutinleri, hareketleri ve bazı askeri tesislerin yerleri hakkında hassas bilgiler ortaya çıkardı. Güvenlik uzmanları, İran'ın Strava ve benzeri açık kaynaklardan elde edilen verileri ABD askerlerini takip etmek ve hedef belirlemek amacıyla kullanmış olabileceğini belirtirken, bazı Strava kayıtlarının İran'ın saldırılarında hedef seçimine katkı sağlamış olabileceği değerlendirildi.

01 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

İngiltere merkezli Sky News'e göre, Orta Doğu'daki 1.300'den fazla Strava kullanıcısının paylaştığı koşu, bisiklet ve yüzme verileri, ABD askeri üslerindeki personelin hareketleri, günlük rutinleri ve konuşlanma düzenleri hakkında hassas bilgiler ortaya çıkardı. Güvenlik uzmanları, İran'ın söz konusu verileri Amerikan güçlerini takip etmek ve hedef belirleme süreçlerinde kullanmış olabileceği uyarısında bulundu.

02 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

STRAVA PAYLAŞIMLARI ASKERİ ÜSLERDEKİ HAREKETLİLİĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Sky News'in veri analizine göre, Orta Doğu'daki ABD askeri üslerinde görev yapan veya bu tesisleri kullanan 1.300'den fazla Strava kullanıcısı, antrenman verilerini kamuya açık şekilde paylaştı.

03 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

Strava uygulaması, kullanıcıların koşu, bisiklet ve yüzme gibi aktivitelerinin güzergahlarını, sürelerini ve diğer performans bilgilerini kaydetmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyor. Ancak güvenlik uzmanlarına göre bu veriler, askeri personelin günlük hareketlerinin ve rutinlerinin ortaya çıkarılması açısından ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

04 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

Sky News'in tespitlerine göre, İran'la savaşın ön cephesinde bulunan ABD askeri üslerinde binlerce aktivite kaydı bulunuyor. Bu kayıtlar, üslerin içerisindeki günlük hareketleri, personelin konuşlanma ve geri çekilme düzenlerini ve farklı üsler arasındaki hareketleri ortaya koyuyor. Bazı aktivitelerin, kamuya açık haritalarda işaretlenmemiş askeri tesislerin yerlerinin belirlenmesine de yardımcı olabileceği değerlendiriliyor.

05 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

ASKERİ PERSONELİN GERÇEK İSİMLERİ DE GÖRÜLEBİLİYOR

Strava üzerinden faaliyetlerini paylaşan çok sayıda kişinin gerçek isimlerini kullandığı görülüyor. Bu durum, konum bilgilerinin sosyal medya hesapları ve diğer açık kaynaklı bilgilerle birleştirilerek belirli kişilerin tespit edilmesine imkan sağlayabiliyor. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde askeri uzman olarak görev yapan Virpratap Vikram Singh, Strava verilerinin "kesinlikle bir güvenlik tehdidi" oluşturduğunu belirtti.

06 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

Singh, ticari olarak elde edilebilen diğer konum verilerinden farklı olarak Strava bilgilerinin çoğu durumda kişilerin tam adlarını ve diğer sosyal medya hesaplarıyla bağlantılarını da ortaya çıkardığını söyledi. Singh, bu tür bilgilerin özellikle "doğru kişiyi hedeflediğinizden, doğru kıdeme sahip birini aradığınızdan emin olmak" açısından değerli olabileceğine dikkati çekti.

07 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

PENTAGON'DAN YILLAR ÖNCE YAPILAN UYARI

Söz konusu güvenlik riski, Pentagon'un Strava ve benzeri uygulamaların askeri personel açısından oluşturduğu tehlikeye ilişkin ilk uyarısından yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Pentagon, 2018'de askerlerin konum bilgilerinin "bireyleri hedef almak için kullanılabileceği" konusunda uyarıda bulunmuş ve görev sırasında izin almadan konum izleme özelliklerinin kullanılmasını yasaklamıştı.

08 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

O dönemde bir Beyaz Saray yetkilisi de Strava verilerinin "bir güvenlik riski oluşturduğunun gerçekten çok açık" olduğunu ifade etmişti. Buna rağmen Sky News'in analizi, Orta Doğu'daki ABD askeri personelinin yıllar sonra da Strava üzerinden hassas konum ve hareket bilgileri paylaşmaya devam ettiğini ortaya koydu.

09 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

"İRAN'IN STRAVA'YI KULLANMIŞ OLMASI NEREDEYSE KESİN"

Özel operasyonlar uzmanı ve İran'ın Gizli Silahları kitabının yazarı Jonathan Hackett, İran'ın Orta Doğu'daki ABD birliklerinin hareketlerini takip etmek amacıyla Strava gibi uygulamalardan "neredeyse kesin olarak" yararlandığını söyledi. Hackett, açık kaynaklardan elde edilen bu tür bilgilerin istihbarat toplama açısından uzun süredir bilinen bir yöntem olduğunu belirtti.

10 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

Royal United Services Institute'ta araştırma görevlisi ve ulusal güvenlik uzmanı Joseph Jarnecki de İran'ın, ABD personelinin yer değiştirdiği bölgeleri takip etmek ve onları hedef almak için Strava ile diğer veri kaynaklarını kullanmış olmasının "tamamen olası" olduğunu ifade etti. Jarnecki, yöntemin yeni olmadığını belirterek, bunun "sekiz yılı aşkın süredir çok iyi belgelenmiş bir istihbarat toplama yöntemi" olduğunu vurguladı.

11 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

STRAVA VERİLERİ ABD PERSONELİNİN TAHLİYESİNİ DE ORTAYA KOYDU

Sky News'in analizine göre, ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik sürpriz saldırısından haftalar önce ABD personelinin Orta Doğu'daki bazı bölgelerden çekilmeye başladığı görülüyordu. Bazı durumlarda Strava üzerinden paylaşılan verilerin, İran'ın hedef belirleme kararlarına doğrudan katkıda bulunmuş olabileceği değerlendiriliyor. 1 Mart'ta İran, Orta Doğu'daki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Saldırıların hedeflerinden biri, Bahreyn'in başkenti Manama'da bulunan önemli bir deniz üssüydü.

12 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

Daha sonra deniz üssünün büyük ölçüde boşaltıldığı ve personelin önemli bölümünün şehir çevresindeki konutlara ve otellere yerleştirildiği ortaya çıktı. Sky News, tesiste görev yapan bir ABD Donanması yüklenicisinin Strava hesabını tespit etti. Söz konusu kişi, savaşın başlamasından yaklaşık bir hafta öncesine kadar üs çevresinde düzenli olarak koşularını Strava'ya kaydediyordu. Güvenlik uzmanlarına göre bu tür veriler, personelin üs içerisindeki hareketlerinin yanı sıra tahliye ve yeniden konuşlandırma süreçleri hakkında da dışarıdan bilgi edinilmesine imkan sağlamış olabilir.

13 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

STRAVA'DAKİ HAREKETLER İRAN'IN HEDEFLERİNİ İŞARET ETMİŞ OLABİLİR

Habere göre İran'ın deniz üssündeki gelişmeleri takip etmiş olabileceği değerlendirilirken, saldırıların ardından yaşananlar Strava verilerinin taşıdığı potansiyel riski daha da ortaya koydu. Saldırıdan altı gün sonra İran, ABD personelinin yerleştirildiği bir otele yönelik saldırı da düzenledi. Saldırıda Pentagon'da çalışan iki kişinin yaralandığı bildirildi. Jarnecki, Strava gibi uygulamalardan elde edilen bilgilerin başka açık kaynaklarla birleştirilmesi halinde askeri personelin konumu ve hareketleri hakkında ayrıntılı bir istihbarat tablosu oluşturabileceğini belirtti.

14 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜNDE DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİM

Sky News'in analizinde Ürdün'deki Muwaffaq Al Salti Hava Üssü de dikkat çekici örneklerden biri olarak gösterildi. 28 Şubat'ta savaşın başlamasına kadar, üste görev yapan ABD personeli Strava üzerinden yüzlerce koşu kaydı paylaşmıştı. Personel, ateşkes sırasında nisan ayında Strava üzerinden faaliyetlerini yeniden paylaşmaya başladı. Ancak bu kez koşu rotalarının dağılımında belirgin bir değişiklik yaşandı.

15 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

Sky News'in verilerine göre, savaş öncesinde üssün farklı bölümlerine yayılan koşu aktivitelerinin aksine, ateşkes sonrasında paylaşımların yüzde 76'sı üssün doğu köşesindeki bir kışlada başlayıp yine aynı noktada sona erdi.

16 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

KIŞLAYA YÖNELİK SALDIRIDA ÜÇ ASKER ÖLDÜ

Habere göre, Strava verilerinde yoğunlaşmanın görüldüğü söz konusu kışla, 17 Temmuz'da İran tarafından hedef alındı. Saldırıda üç ABD askerinin öldüğü bildirildi. Bu durum, açık kaynaklardan elde edilen egzersiz ve konum verilerinin askeri operasyonlar açısından nasıl hassas istihbarata dönüşebileceğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

17 SON DAKİKA| İran’ın gizli istihbarat silahı ortaya çıktı! Koşu uygulamasından üsler tespit edildi

Uzmanlar, Strava verilerinin tek başına bir saldırının planlanıp gerçekleştirilmesini kanıtlamadığını, ancak diğer ticari ve açık kaynaklı bilgilerle birleştirildiğinde askeri personelin kimliği, konumu, rutini ve hareketleri hakkında önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ORTA DOĞU #ABD #İRAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!