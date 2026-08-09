SON DAKİKA| İran’ın talepler listesi sızdırıldı! Savaşın seyrini değiştirecek 5 ağır şart

Bu durum, Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleşen geçişlerin gerçek sayısının belirlenmesini zorlaştırırken, kritik su yolundaki ticari hareketliliğe ilişkin belirsizliği de artırıyor. İran'ın ortaya koyduğu yeni şartlar ve ABD'nin bu taleplere yaklaşımı, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın ne zaman ve hangi koşullarda yeniden normal deniz trafiğine açılacağına ilişkin belirsizliği artırıyor.