SON DAKİKA| İran’ın talepler listesi sızdırıldı! Savaşın seyrini değiştirecek 5 ağır şart
Son Dakika: İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması için ABD'nin yaptırımları ve deniz ablukasını kaldırması, askerlerini bölgeden çekmesi, savaş tazminatı ödemesi ve dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakması gibi kapsamlı şartlar öne sürdü. Tahran'ın talepleri, kritik enerji geçiş güzergahının yeniden açılacağı yönündeki umutları zayıflatırken, boğazdan geçen gemi sayısı küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.