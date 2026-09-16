İranlı uyuşturucu kuryesinin korkunç ölümü: Midesinde taşıdığı uyuşturucular patladı

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de 28 kapsül halinde 140 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye getiren kişinin İran uyruklu Abdollah Askari olduğu tespit edildi.

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Şüphelinin Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bir süre takip edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 kapsül halinde 111 gram çeşitli niteliklerde uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.