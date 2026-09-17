İş insanından şok iddia! Çetenin tehditlerini SABAH'a anlattı: 20 milyon dolarımı aldılar

'KARASU'DA ALIKOYUP ZORLA DEVİR SÖZLEŞMESİ İMZALATTILAR'
Varol, ödediği senetleri almak için, bu isimlerle kendisini tanıştırdığını ve yurtdışında firari olduğunu ileri sürdüğü Halis Yılmaz ile 16 Mayıs 2022'de Karasu'ya gittiğini anlattı. Telefonunun ve araç anahtarının alınarak alıkonulduğunu, ertesi gün tehditle devir sözleşmesi imzaladığını söyledi: "20 milyon dolarlık şirket ve iki okulu, kaba inşaat halindeki iki villa karşılığında verdim. Sözleşmenin örneğini bile vermediler."
SES KAYITLARI DOSYADA: 'İKİ OKULU SİLAH ZORUYLA BOŞALTTIM'
Savcılık dosyasında bulunan şüpheli şahıslara ait ses kayıtları ise dikkat çekti:
"İki okulu silah zoruyla boşalttım. Hırsız değilim, gaspçıyım. Onların adına gasp ettim."
"Karasu'ya mafya ile gittik... Ses çıkmadı. Biz okula oturduk."
"Sahte faturalardan, sahte imzalardan şirkete el koyduracağım..."