İş insanından şok iddia! Çetenin tehditlerini SABAH'a anlattı: 20 milyon dolarımı aldılar

'BENİ TEHDİTLE KENDİ OKULUMDAN KOVUP FETÖ BAĞLANTILI İSİMLERİ YERLEŞTİRDİ'

Bir yurtdışı tatilinde Arslan'ın, kendisinin özel görüntülerini 'şaka bahanesiyle' kayda aldığını anlatan Varol, şunları söyledi:

"Bana bu görüntülerle şantaj yaptı. Okul açıldıktan sonra da 'Artık seni okulda görmek istemiyorum. Bir daha okula girmeyeceksin, girersen kafana sıkarım' dedi. Korktuğum için kendi okuluma uzun bir süre gidemedim. Çağlar bu süreçte benden izinsiz şekilde benim yerime imzalar atıp usulsüzlükler yaptı. Hatta okula kendi çevresinden FETÖ ile bağlantılı kişileri yerleştirdiğini gördüm. Suç duyurusunda bulunmamam için de emniyet ve yargıda nüfuzlu olduklarını söyleyerek tehdit ettiler."

'SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATTIRDI'

Çağlar Arslan'ın Mart 2021'de bir kişiyi silahla yaraladığını ve birlikte hareket ettiği Oğuzhan Ertürk ile kendisini okula çağırdığını anlatan Varol, şunları söyledi: "Önüme ağır şartları olan bir sözleşme koydular. Ben sözleşmeyi imzalamak istemeyince belindeki silahı masaya koydu. Mecburen imza attım. Evlerimi, arabalarımı sattım. Zorla imzalatılan senetleri ödememe rağmen geri vermedi."