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  • İş insanından şok iddia! Çetenin tehditlerini SABAH'a anlattı: 20 milyon dolarımı aldılar

İş insanından şok iddia! Çetenin tehditlerini SABAH'a anlattı: 20 milyon dolarımı aldılar

Kocaeli ve Sakarya'da okul yatırımı yapan eğitimci iş adamı Ümit Varol, elebaşı olarak nitelediği ortağı Çağlar Arslan ve aralarında FETÖ bağlantılı kişilerin de bulunduğu 13-14 kişilik bir yapı tarafından silahlı tehdit, şantaj, zorla imza ve sahte belgeyle yaklaşık 20 milyon dolarlık mal varlığının elinden alındığını iddia etti. Dört yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Varol, SABAH'a şunları anlattı: "Bu bir ortaklık davası değil. Çağlar Arslan elebaşı gibi hareket etti, 13-14 kişiyle organize şekilde her şeyimi aldılar. 20 milyon dolarlık okulumu, şirketimi, mal varlığımı silahla ve şantajla gasp ettiler. Beni kendi kurduğum okuluma almıyorlar. Markete gidecek param bile kalmadı. Dosyayı uzlaşmaya gönderdiler. Yetkililerden yardım istiyorum."

01 İş insanından şok iddia! Çetenin tehditlerini SABAH’a anlattı: 20 milyon dolarımı aldılar
Semih KARA Semih KARA

Okul yatırımları yapan eğitimci iş insanı Ümit Varol, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikâyette, sürecin 2018'de şirketine ortak olarak aldığı Çağlar Arslan ile başladığını belirtti. Varol, karşı karşıya kaldığı yapıyı SABAH'A anlattı.

02 İş insanından şok iddia! Çetenin tehditlerini SABAH’a anlattı: 20 milyon dolarımı aldılar

'ŞİRKETE ORTAK OLDU, PAYINA DÜŞENİ ÖDEMEDİ'

Çağlar Arslan'ı ortaklığa aldıktan sonra Sakarya Karasu'da okul için 1,5 milyon TL'ye arsa aldıklarını, inşaat için 7,5 milyon TL'ye anlaştıklarını söyleyerek şöyle konuştu: "Çağlar Arslan'ın payına düşen 2,5 milyon TL'yi inşaat masrafı olarak ödemesini istedik. Ancak herhangi bir ödeme yapmadı."

03 İş insanından şok iddia! Çetenin tehditlerini SABAH’a anlattı: 20 milyon dolarımı aldılar

'BENİ TEHDİTLE KENDİ OKULUMDAN KOVUP FETÖ BAĞLANTILI İSİMLERİ YERLEŞTİRDİ'

Bir yurtdışı tatilinde Arslan'ın, kendisinin özel görüntülerini 'şaka bahanesiyle' kayda aldığını anlatan Varol, şunları söyledi:

"Bana bu görüntülerle şantaj yaptı. Okul açıldıktan sonra da 'Artık seni okulda görmek istemiyorum. Bir daha okula girmeyeceksin, girersen kafana sıkarım' dedi. Korktuğum için kendi okuluma uzun bir süre gidemedim. Çağlar bu süreçte benden izinsiz şekilde benim yerime imzalar atıp usulsüzlükler yaptı. Hatta okula kendi çevresinden FETÖ ile bağlantılı kişileri yerleştirdiğini gördüm. Suç duyurusunda bulunmamam için de emniyet ve yargıda nüfuzlu olduklarını söyleyerek tehdit ettiler."

'SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATTIRDI'

Çağlar Arslan'ın Mart 2021'de bir kişiyi silahla yaraladığını ve birlikte hareket ettiği Oğuzhan Ertürk ile kendisini okula çağırdığını anlatan Varol, şunları söyledi: "Önüme ağır şartları olan bir sözleşme koydular. Ben sözleşmeyi imzalamak istemeyince belindeki silahı masaya koydu. Mecburen imza attım. Evlerimi, arabalarımı sattım. Zorla imzalatılan senetleri ödememe rağmen geri vermedi."

04 İş insanından şok iddia! Çetenin tehditlerini SABAH’a anlattı: 20 milyon dolarımı aldılar

'KARASU'DA ALIKOYUP ZORLA DEVİR SÖZLEŞMESİ İMZALATTILAR'

Varol, ödediği senetleri almak için, bu isimlerle kendisini tanıştırdığını ve yurtdışında firari olduğunu ileri sürdüğü Halis Yılmaz ile 16 Mayıs 2022'de Karasu'ya gittiğini anlattı. Telefonunun ve araç anahtarının alınarak alıkonulduğunu, ertesi gün tehditle devir sözleşmesi imzaladığını söyledi: "20 milyon dolarlık şirket ve iki okulu, kaba inşaat halindeki iki villa karşılığında verdim. Sözleşmenin örneğini bile vermediler."

SES KAYITLARI DOSYADA: 'İKİ OKULU SİLAH ZORUYLA BOŞALTTIM'

Savcılık dosyasında bulunan şüpheli şahıslara ait ses kayıtları ise dikkat çekti:

"İki okulu silah zoruyla boşalttım. Hırsız değilim, gaspçıyım. Onların adına gasp ettim."

"Karasu'ya mafya ile gittik... Ses çıkmadı. Biz okula oturduk."

"Sahte faturalardan, sahte imzalardan şirkete el koyduracağım..."

05 İş insanından şok iddia! Çetenin tehditlerini SABAH’a anlattı: 20 milyon dolarımı aldılar

'YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM'

Dört yıl önce Gebze Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunduğunu, buna rağmen soruşturmanın tehdit suçundan uzlaşmaya gönderildiğini anlatan Varol, şunları söyledi: "Ortada nitelikli yağma var. Elebaşı belli, arkada 13-14 kişilik yapı var. Ses kayıtlarından senetlere, isimlere kadar bütün deliller dosyada mevcut. Kaybettiğim mal varlığı yaklaşık 20 milyon dolar. Bugün markete gidecek param bile yok. Artık gücüm kalmadı. Yetkililerden yardım bekliyorum."

#FETÖ #KOCAELİ

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