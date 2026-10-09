İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

Başvuruya açık iş ilanlarının mesleklere göre dağılımı şöyle:
- Beden işçisi (genel): 18.218
- Temizlik görevlisi: 3.217
- Servis elemanı (garson): 1.723
- Satış elemanı/danışmanı: 1.662
- Paketleme işçisi: 1.542
- Konfeksiyon işçisi: 1.312
- Kasiyer: 1.206
- Makineci (dikiş): 1.195
- Ambar/depo görevlisi: 1.113
- Ön muhasebeci: 827
- Mutfak görevlisi: 808
- Bulaşıkçı (stevard): 791
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 759
- Şoför-yük taşıma: 710
- Reyon görevlisi: 697
- Turizm ve otelcilik elemanı: 694
- Market elemanı: 666
- Beden işçisi (temizlik): 657
- Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 633
- Aşçı: 621
- Gazaltı kaynakçısı: 617
Liste, hizmet sektörünün yanı sıra üretim, tekstil, lojistik ve teknik iş kollarında da çalışan ihtiyacının devam ettiğini gösteriyor.