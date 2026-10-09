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  • İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

İŞKUR, 2026'nın ocak-eylül döneminde 1 milyon 87 bin 541 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. İlk 9 ayda işverenlerden 1 milyon 843 bini aşkın açık iş talebi alınırken, başvuruya açık iş ilanlarının sayısı 83 bini geçti. Beden işçisi, temizlik görevlisi, garson ve satış danışmanı en çok eleman aranan meslekler arasında yer aldı. İşte en çok eleman aranan meslekler...

01 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

İş arayanlarla işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin istihdam verilerini açıkladı.

02 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

Ocak-eylül döneminde 1 milyon 87 bin 541 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden kurum, işverenlerden 1 milyon 843 bin 569 açık iş talebi aldı.

03 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

Halen başvuru yapılabilen 83 bini aşkın iş ilanı bulunurken, en fazla personel ihtiyacı beden işçisi, temizlik görevlisi, servis elemanı ve satış danışmanı pozisyonlarında oluştu.

04 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

İŞKUR 9 AYDA 1,1 MİLYON KİŞİNİN İŞE YERLEŞMESİNE DESTEK OLDU

İŞKUR, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve iş arayanları uygun işlerle buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

05 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaştığı bilgilere göre kurum, ocak-eylül döneminde yaklaşık 1,1 milyon kişinin istihdam edilmesine aracılık etti.

06 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

Aynı dönemde 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirilirken işverenlerin ihtiyaç duyduğu çalışanları belirlemek amacıyla 1,8 milyondan fazla açık iş kaydı oluşturuldu.

07 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

İŞKUR verileri, iş gücü piyasasında hem çalışan arayışının hem de istihdam hareketliliğinin sürdüğünü ortaya koydu.

08 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

İMALAT SANAYİSİ İŞÇİ TALEBİNDE İLK SIRADA

2026'nın ilk 9 ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen 1 milyon 87 bin 541 kişinin 420 bin 210'unu kadınlar, 358 bin 589'unu gençler oluşturdu. İşe yerleştirilenler arasında 35 bin 655 engelli birey ve 203 bin 312 yükseköğrenim mezunu da yer aldı.

09 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

Sektörel dağılım incelendiğinde, en fazla işe yerleştirme imalat sanayisinde gerçekleşti. Meslek gruplarında ise turizm ve otelcilik elemanı, silahsız özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi öne çıktı.

10 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

İşverenlerin personel taleplerinde de imalat sanayisi ilk sırada yer aldı. Ocak-eylül döneminde bu sektörde 655 bin 223 açık iş kaydı alındı. Eylül ayında işverenlerden gelen açık iş sayısı 226 bin 562 olurken, yılın ilk 9 ayındaki toplam talep 1 milyon 843 bin 569'a ulaştı.

11 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

İŞKUR'DA BAŞVURUYA AÇIK 83 BİNİ AŞKIN İŞ İLANI BULUNUYOR

İŞKUR'un güncel kayıtlarında başvuru kabul edilen açık iş sayısı 83 bini aştı. İllere göre dağılımda İstanbul 14 bin 314 ilanla ilk sırada yer aldı.

12 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

İstanbul'u 6 bin 381 açık işle Ankara, 4 bin 592 açık işle Kocaeli, 4 bin 157 açık işle Bursa ve 4 bin 121 açık işle İzmir takip etti.

13 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

Böylece büyükşehirler ve sanayi merkezleri, iş arayanlar için öne çıkan istihdam noktaları arasında yer aldı.

14 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLER AÇIKLANDI

İŞKUR'da başvuruya açık ilanlar arasında beden işçisi pozisyonları ilk sırada bulunuyor. Bu alanda 18 bin 218 kişilik iş gücü ihtiyacı kaydedildi. Temizlik görevlisi ve servis elemanı pozisyonları da yoğun talep gören meslekler arasında yer aldı.

15 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

Başvuruya açık iş ilanlarının mesleklere göre dağılımı şöyle:

  • Beden işçisi (genel): 18.218
  • Temizlik görevlisi: 3.217
  • Servis elemanı (garson): 1.723
  • Satış elemanı/danışmanı: 1.662
  • Paketleme işçisi: 1.542
  • Konfeksiyon işçisi: 1.312
  • Kasiyer: 1.206
  • Makineci (dikiş): 1.195
  • Ambar/depo görevlisi: 1.113
  • Ön muhasebeci: 827
  • Mutfak görevlisi: 808
  • Bulaşıkçı (stevard): 791
  • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 759
  • Şoför-yük taşıma: 710
  • Reyon görevlisi: 697
  • Turizm ve otelcilik elemanı: 694
  • Market elemanı: 666
  • Beden işçisi (temizlik): 657
  • Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 633
  • Aşçı: 621
  • Gazaltı kaynakçısı: 617

Liste, hizmet sektörünün yanı sıra üretim, tekstil, lojistik ve teknik iş kollarında da çalışan ihtiyacının devam ettiğini gösteriyor.

16 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

9 AYDA EN ÇOK İŞE YERLEŞTİRME YAPILAN 10 MESLEK

İŞKUR'un ocak-eylül dönemi verilerinde turizm ve otelcilik elemanı, işe yerleştirme sayısında ilk sırada yer aldı. Silahsız güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi de en fazla istihdam sağlanan meslekler arasında bulundu.

17 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

Veriler, turizm ve otelcilik, güvenlik, perakende ve imalat alanlarının istihdamda önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koyuyor. İş arayanlar, kendilerine uygun pozisyonları İŞKUR'un ilanları üzerinden inceleyerek başvuru koşullarını takip edebilir.

18 İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İŞKUR #VEDAT IŞIKHAN #İSTİHDAM

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