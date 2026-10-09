İŞKUR’dan 83 bin iş ilanı! En çok işçi aranan meslekler açıklandı

İMALAT SANAYİSİ İŞÇİ TALEBİNDE İLK SIRADA

2026'nın ilk 9 ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen 1 milyon 87 bin 541 kişinin 420 bin 210'unu kadınlar, 358 bin 589'unu gençler oluşturdu. İşe yerleştirilenler arasında 35 bin 655 engelli birey ve 203 bin 312 yükseköğrenim mezunu da yer aldı.