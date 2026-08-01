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  • İspanya'daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

İspanya'daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta (Sebte) üzerinden yaşanan düzensiz göç krizinde deniz yoluyla geçiş yapmaya çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükselirken, yaklaşık 60 bin kişinin bölgeye ulaştığı, bunların 53 binden fazlasının ise gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi. İspanya sınır güvenliğini artırmak için bölgeye polis ve askeri birlikler sevk ederken, İtalya İspanya ile hava ve deniz sınırlarını kapatarak Schengen uygulamasını askıya aldı. Fransa sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı alırken, Polonya, Slovakya, Danimarka ve Avusturya AB'nin dış sınırlarının daha güçlü korunması çağrısında bulundu. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise İspanya'ya destek mesajı vererek, Ceuta'daki düzensiz göçmenlerin Schengen Bölgesi içinde serbest dolaşım hakkı bulunmadığını vurguladı.

01 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta (Sebte), son yılların en büyük düzensiz göç dalgalarından birine sahne olurken, yaşanan can kayıpları ve Avrupa ülkelerinin peş peşe aldığı sınır güvenliği kararları krizi uluslararası boyuta taşıdı.       

02 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

İSPANYA'NIN CEUTA BÖLGESİNDEKİ DÜZENSİZ GÖÇ GEÇİŞLERİNDE CAN KAYBI 57'YE YÜKSELDİ

İspanya'nın Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

03 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik düzensiz göç geçişlerinde can kaybı arttı. İspanyol makamlarından yapılan açıklamaya göre, deniz yoluyla Ceuta'ya ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısı 57'ye ulaştı. Geçişlerin yoğun yaşandığı günlerde bölgeye giren yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin büyük kısmının komşu ülke Fas'a geri döndüğü aktarıldı. İspanya ana karasına geçemeyeceklerini veya Ceuta'da barınma imkanı bulamayacaklarını anlayan göçmenlerin birçoğunun gönüllü olarak dönüş yaptığı ifade edildi.

04 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

ASKERİ BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

İspanya hükümeti, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Ceuta'ya ek Ulusal Polis, Sivil Muhafızlar ve askeri birlikler sevk etmişti. Düzensiz geçişlerin büyük oranda azaldığı bildirilse de güvenlik güçlerinin sınır hattındaki teyakkuz halinin sürdüğü ve yeni toplu geçişleri önlemek için Faslı yetkililerle koordinasyonun devam ettiği belirtildi.

05 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

FAS'TAN İSPANYA'NIN SEBTE KENTİNE GEÇEN YAKLAŞIK 53 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN GERİ DÖNDÜ

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 53 bininin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi. EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin Fas'a dönüşü sürüyor.

06 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

Hükümet, başlangıçta özerk kente düzensiz yollarla gelenlerin sayısını 50 bin olarak tahmin ederken, Sebte yerel yönetimi ise bu sayının 60 bine ulaştığını belirtiyordu. Bu arada, ulusal polis, yerel polis ve askeri birlikler, Sebte'nin farklı bölgelerinde kalan göçmenlere Fas'a geri dönmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

07 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

SEBTE'DE POLİS GERİ DÖNMEYEN GÖÇMENLER NEDENİYLE ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Polis, Fas'a gönüllü dönmek istemeyen göçmenleri tespit etmek için bu gece Sebte'nin farklı noktalarında önlemleri artırdı. Ekipler, göçmenleri geri dönüş için Tarajal Sınır Kapısı'na yönlendiriyor.

08 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

İTALYA, İSPANYA İLE SINIRLARINI KAPATTI: SCHENGEN ASKIYA ALINDI

İtalya İçişleri Bakanlığı, İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinin ardından İspanya ile hava ve deniz sınırlarını kapatarak Schengen serbest dolaşım uygulamasını askıya aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığında düzenlenen toplantının ardından sınır güvenliğine ilişkin yeni kararlar alındı.

09 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

SCHENGEN SERBEST DOLAŞIM UYGULAMASI FİİLEN DURDURULDU

İtalya İçişleri Bakanlığı, istihbarat değerlendirmeleri doğrultusunda İspanya ile hava ve deniz sınırlarının kapatılmasına karar verdi. Alınan karar ile iki ülke arasındaki Schengen serbest dolaşım uygulaması fiilen durdurulmuş oldu.

10 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

"KONTROLSÜZ YASA DIŞI GÖÇ AVRUPA SINIRLARININ GÜVENLİĞİ İÇİN SOMUT BİR TEHDİT"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, çok sayıda göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya girmesinin ardından İspanya'nın Schengen uygulamasından çıkarılmasını önermesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin gerildiği bildirildi. Başbakan Meloni, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ceuta'dan gelen görüntüler çarpıcı ve kontrolsüz yasa dışı göçün Avrupa sınırlarının güvenliği için somut bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

11 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

Meloni, sınırların savunulması, insan kaçakçılarının durdurulması ve geri dönüşlerin sağlanmasının hükümetin politikası olmaya devam edeceğini vurguladı. Öte yandan, İspanyol makamları son iki gün içinde Fas'tan Ceuta'ya yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını açıklamıştı.

12 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

POLONYA, SLOVAKYA, DANİMARKA VE AVUSTURYA'DAN SEBTE'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN AKININA TEPKİ

Polonya, Slovakya, Danimarka ve Avusturya'nın liderleri, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrindeki gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunması ve düzensiz göçle mücadelede daha sıkı önlemler alınmasını istedi.

13 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin iltica yasalarını ve sınır prosedürlerini sıkılaştırdığını, AB'nin doğu sınırı olan Belarus sınırında etkili bariyerler inşa ettiğini belirtti.

14 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

"İSPANYA, POLONYA'NIN İZLEDİĞİ YOLU TAKİP ETMELİ"

Tusk, Polonya'nın bu kapsamda milyarlarca avro yatırım yaptığını ve binlerce asker, polis ile sınır muhafızının görevlendirildiğini ifade ederek, Schengen'in devam edebilmesi için İspanya'nın da Polonya'nın izlediği yolu takip etmesi gerektiğini kaydetti.

15 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

Slovakya Başbakanı Robert Fico da X'ten yaptığı paylaşımda, İspanya'nın düzensiz göçle mücadelesinde desteklenmesi gerektiğini belirterek, Sebte'deki gelişmeleri saatlik olarak takip ettiğini bildirdi.

16 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

"SCHENGEN SIKI ŞEKİLDE KORUNMALI"

Fico, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin AB kurumlarından güçlü yanıt talep eden girişimine katıldığını ifade ederek, düzensiz göçü önlemenin en etkili yolunun Schengen'in dış sınırlarının sıkı şekilde korunması olduğunu vurguladı. İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasının doğru bir çözüm olmayacağının altını çizen Fico, sınırlarını korumada yardıma ihtiyaç duyan ülkelere polis ve teknik ekipman desteği sağlanması gerektiğini, Slovakya'nın da İspanya'ya bu desteği sunmaya hazır olduğunu aktardı.

17 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

DANİMARKA VE AVUSTURYA'DAN "SCHENGEN'İN ASKIYA ALINABİLECEĞİ" UYARISI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kontrolsüz göçün Avrupa ve Danimarka için tehdit oluşturduğunu belirterek AB'nin, gerekli tüm adımları atması ve Schengen işbirliğinin askıya alınması seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini savundu. Avusturya Başbakanı Christian Stocker ise X'teki paylaşımında, İspanya'daki gelişmelerin açık bir uyarı işareti olduğunu, durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

18 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

Stocker, İspanya'daki durumun Avusturya'nın sınırları üzerinde baskı oluşturması halinde gerekli tüm adımları atacaklarının altını çizerek, ihtiyaç duyulması halinde Schengen sınırlarının geçici olarak kapatılmasının da gündeme gelebileceğini vurguladı.

19 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

AB KONSEYİ BAŞKANI COSTA: "MEVCUT YASA DIŞI GÖÇ DURUMU KARŞISINDA İSPANYA'YLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİM"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Mevcut yasa dışı göç durumu karşısında İspanya'yla dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı. Costa, Sebte'de bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının İspanya ana karasına veya Schengen Bölgesi'nin geri kalanına serbest dolaşım hakkına sahip olmadığının altını çizdi.

20 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

İNGİLTERE: "DURUM ENDİŞE VERİCİ"

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Sebte'ye Fas sınırından yaşanan göçmen akına ilişkin "Endişe verici bir durum. İnsanların bu sahneleri göreceğini ve bir şeyler yapılmasını isteyeceğini biliyorum. Destek sağlamak ve aynı zamanda bu durumun sonuçlarını anlamak için İspanyol hükümetiyle, İspanyol yetkilileriyle temas halindeyiz" dedi.

21 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

FRANSA, İSPANYA İLE SINIR KONTROLÜNÜ GÜÇLENDİRECEK

Fransa, düzensiz göçmenlerin Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya yönetimindeki Sebte (Ceuta) şehrine girmeye çalışması üzerine İspanya ile sınır kontrolünü güçlendirme kararı aldı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sebte bölgesinde gelişen durum karşısında dün gece "acilen İspanya sınırında kontrollerin güçlendirilmesi talimatı verdiğini" duyurdu.

22 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

MACRON'DAN YARDIM TEKLİFİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada, hükümetinin Fransız makamları ile irtibata geçtiğini söyledi. Fransa'nın gerekirse Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex aracılığıyla da dahil İspanya'ya yardım için hazır olduğunu sözlerine ekleyen Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'den İspanya sınırındaki kontrolleri güçlendirmesini istedi.

23 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

NE OLMUŞTU?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

24 İspanya’daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti. İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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