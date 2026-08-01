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İspanya'daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

İspanya'daki göç dalgası Avrupa’yı böldü, AB’de Schengen alarmı!

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta (Sebte) üzerinden yaşanan düzensiz göç krizinde deniz yoluyla geçiş yapmaya çalışan göçmenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükselirken, yaklaşık 60 bin kişinin bölgeye ulaştığı, bunların 53 binden fazlasının ise gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi. İspanya sınır güvenliğini artırmak için bölgeye polis ve askeri birlikler sevk ederken, İtalya İspanya ile hava ve deniz sınırlarını kapatarak Schengen uygulamasını askıya aldı. Fransa sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı alırken, Polonya, Slovakya, Danimarka ve Avusturya AB'nin dış sınırlarının daha güçlü korunması çağrısında bulundu. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise İspanya'ya destek mesajı vererek, Ceuta'daki düzensiz göçmenlerin Schengen Bölgesi içinde serbest dolaşım hakkı bulunmadığını vurguladı.