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  • SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! “Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah”

SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! “Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah”

Son Dakika: İsrail basını Türkiye'nin yükselen savunma sanayisini manşetine taşıdı. Habere göre Türkiye'nin ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil hava savunma sistemi GÜRZ, gerçek mühimmatlı testlerini başarıyla tamamlayarak operasyonel kullanıma geçti. KORKUT topu ile SUNGUR ve GÖKSUR füzelerini tek bir mobil platformda birleştiren sistem, kısa menzilli çok katmanlı hava savunma sağlayarak Rus yapımı PANTSİR'e Türkiye'nin yerli alternatifi olarak değerlendiriliyor.

01 SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah
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İsrail merkezli Maariv'e göre, Türk yapımı GÜRZ hava savunma sistemi gerçek mühimmatlı testlerini başarıyla tamamlayarak operasyonel kullanıma geçti. Füze ve top sistemlerini tek bir mobil platformda birleştiren GÜRZ, Rusya'nın PANTSİR sistemine Türkiye'nin yanıtı olarak değerlendiriliyor.

02 SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah

Maariv gazetesine göre, Türkiye'nin yeni nesil kısa menzilli hava savunma sistemi GÜRZ, 5 Eylül 2026'da gerçekleştirilen gerçek mühimmatlı canlı atış testlerini başarıyla tamamladı ve sahada operasyonel aşamaya geçti. ASELSAN tarafından geliştirilen sistemin, savaş alanında çok katmanlı hava savunması sağlayacak yeni bir kabiliyet sunduğu belirtildi.

03 SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah

Maariv'in aktardığına göre ASELSAN, testin ardından yaptığı açıklamada GÜRZ'ün artık hem manevra yapan kara birliklerini hem de kritik askeri ve stratejik tesisleri korumaya hazır olduğunu duyurdu.

04 SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah

TEK ARAÇTA FÜZE VE TOP SİSTEMİ

İsrail merkezli Maariv'e göre GÜRZ, önleyici füzeler ile otomatik hava savunma topunu aynı platformda buluşturan hibrit bir sistem olarak öne çıkıyor. Tek bir mobil araç üzerinden kısa menzilli ve çok katmanlı hava savunması sağlayan sistem, farklı irtifa ve tehdit seviyelerine karşı eş zamanlı müdahale edebiliyor. Haberde, GÜRZ'ün özellikle alçak irtifada seyreden insansız hava araçları, seyir füzeleri, helikopterler ve çeşitli hava tehditlerine karşı koruyucu bir şemsiye oluşturmak üzere tasarlandığı ifade edildi.

05 SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah

CANLI ATIŞ TESTİNDE YÜKSEK BAŞARI

Maariv'in haberine göre, gerçek mühimmatla gerçekleştirilen testlerde sistemin hedef tespit ve sürekli takip kabiliyetinin son derece yüksek başarı oranı sergilediği bildirildi. Sistemin dört yönlü gelişmiş radarı, elektro-optik sensörleri ve haberleşme altyapısının beklendiği gibi çalıştığı belirtilirken, test sırasında ateşlenen GÖKSUR önleme füzesinin karmaşık manevraları başarıyla gerçekleştirerek planlanan uçuş rotasını eksiksiz takip ettiği kaydedildi.

06 SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah

ASELSAN'ın sosyal medya paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: "Gökyüzünde bir tehdit varsa, GÜRZ ona karşı durur. Tek bir araçtan kısa menzilli hava savunması sağlayan ASELSAN'ın GÜRZ'ü, çeşitli hava tehditlerine karşı dengeleyici rol oynayacak."

07 SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah

KORKUT, SUNGUR VE GÖKSUR AYNI PLATFORMDA

Habere göre GÜRZ, ASELSAN'ın daha önce geliştirdiği hava savunma teknolojilerini tek araçta bir araya getiriyor. Sistemde 35 milimetrelik KORKUT hava savunma topunun yanı sıra, arka bölümde yer alan lançerlerde dört adet SUNGUR ve dört adet GÖKSUR füzesi bulunuyor. Bu yapı sayesinde farklı tipteki önleme füzeleri aynı platform üzerinden eş zamanlı olarak kullanılabiliyor.

08 SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE'NİN PANTSİR'E CEVABI

Maariv'in değerlendirmesine göre askeri uzmanlar, GÜRZ'ü NATO standartlarına uygun geliştirilen ve Rus yapımı PANTSİR hava savunma sistemine doğrudan rakip olarak görülen yerli bir alternatif şeklinde nitelendiriyor. Haberde ayrıca Türk Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'nin sistemi 6x6 ve 8x8 tekerlekli zırhlı araç konfigürasyonlarına entegre etmek üzere sipariş verdiği ve GÜRZ'ün Türkiye'nin mobil hava savunma kapasitesinde önemli bir rol üstlenmesinin beklendiği aktarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ASELSAN #İSRAİL #TÜRKİYE #SAVUNMA SANAYİ

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