SON DAKİKA| İsrail basını GÜRZ’ün gücünü itiraf etti! “Türkiye’yi üst lige taşıyacak silah”

TEK ARAÇTA FÜZE VE TOP SİSTEMİ

İsrail merkezli Maariv'e göre GÜRZ, önleyici füzeler ile otomatik hava savunma topunu aynı platformda buluşturan hibrit bir sistem olarak öne çıkıyor. Tek bir mobil araç üzerinden kısa menzilli ve çok katmanlı hava savunması sağlayan sistem, farklı irtifa ve tehdit seviyelerine karşı eş zamanlı müdahale edebiliyor. Haberde, GÜRZ'ün özellikle alçak irtifada seyreden insansız hava araçları, seyir füzeleri, helikopterler ve çeşitli hava tehditlerine karşı koruyucu bir şemsiye oluşturmak üzere tasarlandığı ifade edildi.