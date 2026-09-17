İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!
İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!
Suriye'de Ankara'nın ağırlığı giderek büyürken bölgedeki dengeler İsrail aleyhine gelişiyor. Türkiye ile Şam arasında imzalanan 40 anlaşma, Ankara'nın Suriye'deki ekonomik ve diplomatik nüfuzunu yeni bir boyuta taşırken, Jerusalem Post gazetesi bu hızlı yakınlaşmanın Tel Aviv'de ciddi endişeye yol açtığını yazdı. İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de giderek daha merkezi bir aktöre dönüştüğünü vurguladı.
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2026 10:10Son Güncelleme: 17 Eylül 2026 10:12