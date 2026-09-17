  • Haberler
  • Galeri
  • İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

Suriye'de Ankara'nın ağırlığı giderek büyürken bölgedeki dengeler İsrail aleyhine gelişiyor. Türkiye ile Şam arasında imzalanan 40 anlaşma, Ankara'nın Suriye'deki ekonomik ve diplomatik nüfuzunu yeni bir boyuta taşırken, Jerusalem Post gazetesi bu hızlı yakınlaşmanın Tel Aviv'de ciddi endişeye yol açtığını yazdı. İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de giderek daha merkezi bir aktöre dönüştüğünü vurguladı.

01 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

İsrail basınından The Jerusalem Post, Suriye ile Türkiye arasındaki hızla gelişen ilişkilerin İsrail'de endişeye neden olduğunu yazdı.

02 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

Habere göre Ankara ile Şam arasında imzalanan 40 anlaşma ve mutabakat, Türkiye'nin Suriye'deki ekonomik ve diplomatik nüfuzunu giderek artırırken, İsrail'in Ankara'yı tehdit olarak gören yaklaşımı bir kez daha gündeme geldi.

03 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

ANKARA-ŞAM HATTINDA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

The Jerusalem Post'un analiz haberine göre Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler son dönemde hızla derinleşiyor. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanırken, 22 Suriye bakanlığı ve kurumunun Türk muadilleriyle doğrudan bağlantı kurduğu belirtildi.

04 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

Türkiye, Suriye'nin geçiş sürecinde önemli ortaklarından biri haline gelirken, Ankara'nın Şam'la kurduğu ilişkiler ekonomik, diplomatik ve ulaştırma alanlarında genişliyor.

05 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ NÜFUZU ARTIYOR

İlişkilerin merkezinde ekonomik iş birliği de bulunuyor. Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığı, iki ülkenin bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.

06 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

Ortak sanayi bölgeleri, üretim ortaklıkları ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Ankara'nın Suriye'nin ekonomik toparlanmasındaki rolünü daha da güçlendiriyor.

07 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

Sınır kapıları ve kara ulaşımındaki faaliyetlerin yeniden genişletilmesi de iki ülke arasındaki ekonomik bağlantıları güçlendiriyor.

08 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

ANKARA'NIN BÖLGESEL ETKİSİNİ İSRAİL YAKINDAN İZLİYOR

The Jerusalem Post, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin İsrail'de endişeye neden olduğunu açıkça vurguladı.

09 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

Gazetenin analizinde, Türkiye'nin İsrail tarafından tehdit olarak görüldüğü belirtilirken, Ankara'nın Şam üzerindeki artan etkisinin Tel Aviv açısından yakından takip edildiği ifade edildi.

10 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

40 ANLAŞMAYLA YENİ DÖNEM

Türkiye ve Suriye arasındaki 40 anlaşma ve mutabakat, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca siyasi açıklamalarla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor.

11 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

The Jerusalem Post'un aktardığı gelişmeler, Ankara'nın Suriye ile kurduğu ilişkileri ticaret, enerji, ulaştırma ve altyapı gibi stratejik alanlara taşıdığını gösteriyor.

12 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

Şam yönetiminin Türkiye'yi geçiş sürecinde önemli bir ortak olarak görmesiyle birlikte Ankara'nın Suriye'deki ekonomik ve diplomatik ağırlığı giderek daha görünür hale geliyor.

13 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

"TÜRKİYE SURİYE'DE MERKEZİ AKTÖR"

The Jerusalem Post'un analizinde, Ankara-Şam yakınlaşmasının yalnızca bölgesel ekonomik bir gelişme olmadığı, İsrail tarafından da yakından izlenen stratejik bir değişim olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

14 İsrail basını ‘Tel Aviv endişeli’ diyerek duyurdu: Ankara-Şam hattı güçlendikçe stratejik dengeler değişiyor!

Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğinin artmasıyla birlikte Ankara, Şam'ın yeniden yapılanma ve ekonomik entegrasyon sürecinde giderek daha merkezi bir aktör haline geliyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SURİYE #İSRAİL #TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!