İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

New York Times gazetesi, 7 Ekim 2023'ten önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Netanyahu'yu uyardığını ancak İsrail Başbakanı'nın bu uyarıları göz ardı ettiğini yazmıştı. Haaretz gazetesi de daha önce benzer bir haber yayımlamıştı.