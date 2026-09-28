İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep
İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BAE lideriyle gerçekleştirdiği gizli toplantı Tel Aviv'de gündemi sarstı. Görüşmenin perde arkasında dikkat çeken bir talep bulunurken, siyonist başbakana yönelik tepki de sokaklara taştı.
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 15:12Son Güncelleme: 28 Eylül 2026 15:14