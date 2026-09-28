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  • İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BAE lideriyle gerçekleştirdiği gizli toplantı Tel Aviv'de gündemi sarstı. Görüşmenin perde arkasında dikkat çeken bir talep bulunurken, siyonist başbakana yönelik tepki de sokaklara taştı.

01 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER AA AA

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 olayları öncesinde yapılan istihbarat uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle protesto düzenlendi.

02 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

Haaretz gazetesinin haberine göre, Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Netanyahu aleyhinde sloganlar attı.

03 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

İsrailli göstericiler, Netanyahu'nun 7 Ekim saldırıları öncesinde çeşitli kurum ve kişiler tarafından uyarıldığını ancak bu uyarıları dikkate almadığını belirtti.

04 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

Göstericiler, Netanyahu'ya yönelik "Herkes yalan söylüyor, yalnızca sen doğru söylüyorsun" sloganıyla Başbakan'ın 7 Ekim olaylarına ilişkin önceden uyarı almadığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

05 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

NETANYAHU 7 EKİM 2023 ÖNCESİ UYARILMIŞTI

Netanyahu'nun 7 Ekim olayları öncesinde uyarıldığı yönündeki iddialar, İsrail'de yeniden tartışma konusu oldu.

06 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

New York Times gazetesi, 7 Ekim 2023'ten önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Netanyahu'yu uyardığını ancak İsrail Başbakanı'nın bu uyarıları göz ardı ettiğini yazmıştı. Haaretz gazetesi de daha önce benzer bir haber yayımlamıştı.

07 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

ABD merkezli The Atlantic dergisi ise dönemin Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te istihbarata ait bir jetle İsrail'deki Ben-Gurion Havalimanı'na giderek yetkililere tehlikeye ilişkin bilgilendirme ve uyarılarda bulunduğunu öne sürmüştü.

08 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

NETANYAHU BAE LİDERİYLE GİZLİCE GÖRÜŞTÜ

Bu iddiaların yeniden gündeme geldiği dönemde Netanyahu'nun BAE'ye gizli bir ziyarette bulunarak Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

09 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Netanyahu, dün sabah saatlerinde BAE'ye uçtu ve gün boyunca ülkede kaldı.

10 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

Netanyahu'nun Abu Dabi'de Bin Zayid ile bir araya geldiği, görüşmenin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü belirtildi.

11 İsrail’de gündemi sarsan gizli toplantı: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu’dan dikkat çeken talep

NETANYAHU'DAN BİN ZAYİD'E "YALANLAYIN" TALEBİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan, "7 Ekim'e ilişkin Netanyahu'yu uyardığı" yönündeki haberleri yalanlamasını istedi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BİNYAMİN NETANYAHU #BAE #İSRAİL #TEL AVİV #BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

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