İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı
İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı
Türkiye'nin denizlerdeki askeri gücünü açıkça kabul eden İsrailli siyonist bakan Bezalel Smotrich, Tel Aviv'in bölgesel kaygılarını gözler önüne serdi. Aşırı sağcı bakan, Ankara'nın yükselişine karşı Yunanistan'la ittifakın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 16:06Son Güncelleme: 20 Ekim 2026 16:09