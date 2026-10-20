  • Haberler
  • Galeri
  • İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

Türkiye'nin denizlerdeki askeri gücünü açıkça kabul eden İsrailli siyonist bakan Bezalel Smotrich, Tel Aviv'in bölgesel kaygılarını gözler önüne serdi. Aşırı sağcı bakan, Ankara'nın yükselişine karşı Yunanistan'la ittifakın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

01 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı
Alperen CENGİZ Alperen CENGİZ

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail merkezli Abu Ali Express kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin deniz kuvvetlerine dikkat çekti.

02 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

"TÜRKİYE'NİN ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK BİR DONANMASI VAR"

Türkiye'nin askeri kapasitesinin İsrail tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Smotrich, Türk donanmasının büyüklüğünü açıkça dile getirdi.

03 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

Smotrich, "Türkiye'nin çok ama çok büyük bir donanması var ve bunun sonuçlarını analiz etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

04 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

Ayrıntılara girmek istemediğini de belirten İsrailli bakanın sözleri, Türkiye'nin deniz gücünün Tel Aviv'in askeri hesaplamalarında önemli bir yer tuttuğunu ortaya koydu.

05 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

TÜRKİYE'YE KARŞI YUNANİSTAN İTTİFAKINA SARILDI

Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken Smotrich, İsrail'in Yunanistan'la ittifakını güçlendirmesi gerektiğini savundu.

06 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

Pakistan, Türkiye ve İsrail karşıtı ülkeleri aynı çerçevede değerlendiren İsrailli bakan, bölgesel ittifakların önemini vurguladı.

07 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

Smotrich, "Yunanistan ittifakını güçlendirmek gerekli" diyerek Atina ile ilişkilerin daha ileri taşınması çağrısında bulundu.

08 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

"FARKLI SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Smotrich, İsrail'in Mısır, Türkiye, Ürdün ve Suriye gibi ülkelerden kaynaklanabilecek farklı askeri senaryolara hazırlıklı olması gerektiğini ileri sürdü.

09 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

Her ülkeye karşı ayrı ayrı askeri kapasite geliştiremeyeceklerini belirten bakan, bunun yerine farklı tehditlere karşı kullanılabilecek çok yönlü kabiliyetler oluşturulmasını savundu.

10 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

İsrail'in uzun süreli bir savaşı sürdürebilmek için büyük miktarlarda üretim yapması gerektiğini ifade eden Smotrich, ülkesinin başka devletlerin desteğine veya olası bir ambargonun koşullarına bağımlı kalmamasını istedi.

11 İsrailli aşırı sağcı bakandan Türkiye itirafı: Türk donanması çok büyük! Ankara korkusuyla Yunanistan ittifakına sarıldı

BAŞKAN ERDOĞAN İLE TRUMP ARASINDAKİ YAKINLIK TEL AVİV'İ RAHATSIZ ETTİ

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iyi lişkilerden de rahatsızlık duyarak, "Trump'ın Erdoğan'la yakın ilişkisi bizim için büyük bir zorluk" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#TÜRKİYE #YUNANİSTAN #İSRAİL #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!