SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! “Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi”

Türkiye'nin bölgedeki varlığını Rusya'nın Suriye'deki askerî üsleriyle kıyaslayan Yanarocak, "Burada, örneğin Rusların gelip iki üs kurup sonra ayrılması gibi yapay bir askerî varlıktan söz etmiyoruz. Hayır. Bu ülke burada kalmaya devam edecek ve dolayısıyla etkisi de hissedilmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.