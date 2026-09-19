SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! “Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi”

"SURİYE'NİN KOMŞULARI" İTTİFAKINA DİKKAT ÇEKTİ
İsrail merkezli İ24'e göre Yanarocak, Türkiye'nin Mayıs 2025'te başlattığı "Suriye'nin Komşuları" girişimine de dikkat çekti. İsrailli uzman, "Mayıs 2025'te Türkiye oldukça iddialı bir oluşum, daha doğrusu bir ittifak girişimi başlattı. Buna Suriye'nin Komşuları adı verildi." dedi. Söz konusu yapıda Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan ve Ürdün'ün yer aldığını belirten Yanarocak, "Haritaya baktığınızda, bu yapının kuzeydoğu ve doğu hattında İsrail'i çevreleyen bir konum oluşturduğunu görebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.