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  • SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! “Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi”

SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! “Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi”

Son Dakika: İsrailli uzman Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'de oluşan güç boşluğunu doldurduğunu belirtti. Türkiye'nin Suriye'deki askerî varlığının İsrail açısından yeni bir durum oluşturduğunu savunan Yanarocak, Ankara'nın Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'la geliştirdiği ilişkilerin yanı sıra "Suriye'nin Komşuları" girişiminin İsrail'i çevreleyen bir tablo ortaya çıkardığını ifade etti.

01 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi
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İsrail merkezli i24 News'ün "On the Record" programına konuk olan İsrailli uzman Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yanarocak, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin İran'ın Suriye'den çekilmesiyle oluşan güç boşluğunu doldurduğunu belirterek, Türk birliklerinin Suriye'deki açık varlığının "oyunun kurallarını değiştiren" yeni bir gelişme olduğunu söyledi.

02 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi

Yanarocak, Türkiye'nin karar alma süreçlerini değerlendirirken özellikle Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından ortaya çıkan tabloya dikkat çekti. Yanarocak, "Türkiye, İran'ın Suriye'den çekilmesiyle oluşan güç boşluğunu doldurmayı başardı." ifadelerini kullandı.

03 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi

"TÜRKİYE ORTA DOĞU'YA DIŞARIDAN GELMİŞ BİR GÜÇ DEĞİL"

Yanarocak, Türkiye'nin bölgedeki tarihsel varlığına da dikkat çekerek, Ankara'nın Orta Doğu'daki etkisinin geçici bir askerî varlıktan ibaret olmadığını savundu. İsrailli uzman, "Tarihsel açıdan bakarsak Türkiye, Orta Doğu'da dışarıdan gelmiş bir güç değildir. Bu coğrafyayı 401 yıl boyunca yönetti. Bu çok uzun bir süre." dedi.

04 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi

Türkiye'nin bölgedeki varlığını Rusya'nın Suriye'deki askerî üsleriyle kıyaslayan Yanarocak, "Burada, örneğin Rusların gelip iki üs kurup sonra ayrılması gibi yapay bir askerî varlıktan söz etmiyoruz. Hayır. Bu ülke burada kalmaya devam edecek ve dolayısıyla etkisi de hissedilmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

05 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi

TÜRKİYE SURİYE'DE ETKİSİNİ ARTIRDI

İsrail merkezli İ24'e göre Yanarocak, Esad'ın ayrılmasının ardından Türkiye'nin Suriye'deki etkisini daha da derinleştirdiğini belirtti. Yanarocak, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasında kritik bir rol üstlendiğini ifade ederek, altyapı, konut ve diğer yapıların yeniden kurulmasına katkı sağladığını söyledi.

06 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi

"TÜRKİYE MISIR'I DA DAHİL EDERSE İSRAİL ÇEVRELENEBİLİR"

Yanarocak, Türkiye'nin Mısır ile geliştirdiği ilişkilerin de İsrail açısından dikkatle takip edildiğini söyledi. İsrailli uzmana göre Türkiye'nin Mısır'ı yeni Sünni ittifakına dahil etmesi halinde Türk etkisi İsrail'i çevreleyebilecek bir konuma ulaşabilir. Yanarocak, "Asıl mesele Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzundan ziyade, Türk birliklerinin Suriye'ye açıkça konuşlandırılmasıyla ilgili. Bu yeni bir şey, bence bu oyunun kurallarını değiştirecek bir durum." ifadelerini kullandı.

07 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi

"SURİYE'NİN KOMŞULARI" İTTİFAKINA DİKKAT ÇEKTİ

İsrail merkezli İ24'e göre Yanarocak, Türkiye'nin Mayıs 2025'te başlattığı "Suriye'nin Komşuları" girişimine de dikkat çekti. İsrailli uzman, "Mayıs 2025'te Türkiye oldukça iddialı bir oluşum, daha doğrusu bir ittifak girişimi başlattı. Buna Suriye'nin Komşuları adı verildi." dedi. Söz konusu yapıda Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan ve Ürdün'ün yer aldığını belirten Yanarocak, "Haritaya baktığınızda, bu yapının kuzeydoğu ve doğu hattında İsrail'i çevreleyen bir konum oluşturduğunu görebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

08 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi

TÜRKİYE-MISIR YAKINLAŞMASINA VURGU

Yanarocak, Türkiye ile Mısır arasında son dönemde gelişen ilişkilere de değindi. İki ülkenin ortak askerî tatbikatlar düzenlediğini ve savunma sanayii alanındaki iş birliğini derinleştirdiğini belirten Yanarocak, "Dolayısıyla gayriresmî anlamda İsrail'in güneyden de çevrelenebileceği söylenebilir." ifadelerini kullandı.

09 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi

"MEKKE ANLAŞMASI" DETAYI

İsrailli uzman, değerlendirmesinde Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında oluşturulan Mekke Anlaşması'na da dikkat çekti. Yanarocak, "İkinci önemli unsur da Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından oluşturulan Mekke Anlaşması'dır. Bu iki yapıyı birlikte değerlendirdiğinizde ise, evet, İsrail açısından oldukça sorunlu bir tablo ortaya çıkıyor." dedi.

10 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi

İSRAİL, TÜRKİYE'Yİ "POTANSİYEL TEHDİT" OLARAK TANIMLADI

Yanarocak, İsrail Başbakanlık Ofisinin Ebu Zuhur'daki hava saldırısının hemen ardından Suriye'deki Türk varlığını İsrail açısından potansiyel bir tehdit olarak açıkça tanımladığını söyledi. İsrailli uzman, "İşte bu yeni bir durum. Bu nedenle, benim görüşüme göre, Türkiye'nin varlığı oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme." ifadelerini kullandı.

11 SON DAKİKA| İsrailli uzmandan dikkat çeken analiz! Ankara kuzeyden güneye Tel Aviv’i çevreledi

"ERDOĞAN EN ZEKİ SİYASETÇİLERDEN BİRİ"

Cohen Yanarocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika yaklaşımına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. İsrailli analist, "Erdoğan, hayatım boyunca gördüğüm en karmaşık ve en zeki siyasetçilerden biri." dedi. Erdoğan'ın NATO ittifakının zayıf noktalarını anlayabildiğini ifade eden Yanarocak, NATO'nun aldığı birçok önemli karar, küresel ısınma meselesi, çelik sanayisinin Türkiye'nin eline geçmesi ve Rusya'nın oluşturduğu meydan okuma gibi gelişmelerin de bu tabloyu etkilediğini belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSRAİL #TÜRKİYE #SURİYE #PAKİSTAN #MISIR

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