İstanbullular dikkat! 20 Eylül Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak: FSM Köprüsü de listede

BEYKOZ'DA KAPANACAK YOLLAR
Beykoz'da; Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yeni Riva Yolu, Elmalı Yolu Caddesi, Kaymakdonduran Caddesi, Maraş Caddesi, Karakulak Caddesi, Sırmakeş Caddesi, Kalkandere Caddesi-Riva Caddesi kesişimi ile Manolya Sokak arasında kalan Riva Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Mehmetçik Caddesi, Şehit Levent Birben Caddesi, Meftun Caddesi, Maraşal Mustafa Kemal Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Paşa Mandıra Caddesi, Demirkapı Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Aşağı Mahalle Caddesi, Şile Caddesi, Trabzon Caddesi, Serinsu Caddesi, Bozhane Caddesi, Beykoz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Seyri Caddesi, Polenezköy Yolu Caddesi, Çengeldere Caddesi, Aşık Veysel Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kapanacağı belirtildi.