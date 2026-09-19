İstanbullular dikkat! 20 Eylül Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak: FSM Köprüsü de listede

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI

TEM Güney Maslak ayrımından itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM Güney yol ve bu yola bağlanan tüm yollar kapatılacak. Ayrıca TEM Otoyolu Güney Maslak yan yol katılımı, Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi TEM Güney ayrımları, Yeni Riva Yolu'ndan gelen ve TEM Güney'e katılan yol ile TEM Kuzey Kavacık ayrımları da kapatılacak.