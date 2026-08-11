İstanbul'un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

Megakentlerde trafik, sanayileşme ve yoğun yapılaşma hava kalitesini düşürürken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından açıklanan en güncel hava kalitesi ölçüm verileri ezberleri bozdu. Herkesin "kesin orası birincidir" dediği yeşili bol ilçeler sınıfta kalırken, Üsküdar ve Kandilli gibi yerler listede ilk 5'e girmeyi başardı. İşte İstanbul'da havası en temiz 5 ilçe;