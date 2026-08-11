İstanbul'un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!
İstanbul'un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!
Son açıklanan hava kirliliği raporu ile İstanbul'un en temiz ve en kirli havasına sahip ilçeler netleşti! Kuzey ormanlarının kıyısındaki o dev ilçe listede geriye düşerken, astımı ve alerjisi olanları rahatlatacak 5 şanslı bölge şaşırttı. İşte metreküp başına en düşük partikül oranına sahip, ciğerlerinize bayram ettirecek o ilçeler...
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2026 13:20Son Güncelleme: 11 Ağustos 2026 15:41