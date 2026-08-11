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  • İstanbul'un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

İstanbul'un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

Son açıklanan hava kirliliği raporu ile İstanbul'un en temiz ve en kirli havasına sahip ilçeler netleşti! Kuzey ormanlarının kıyısındaki o dev ilçe listede geriye düşerken, astımı ve alerjisi olanları rahatlatacak 5 şanslı bölge şaşırttı. İşte metreküp başına en düşük partikül oranına sahip, ciğerlerinize bayram ettirecek o ilçeler...

01 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!
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Megakentlerde trafik, sanayileşme ve yoğun yapılaşma hava kalitesini düşürürken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından açıklanan en güncel hava kalitesi ölçüm verileri ezberleri bozdu. Herkesin "kesin orası birincidir" dediği yeşili bol ilçeler sınıfta kalırken, Üsküdar ve Kandilli gibi yerler listede ilk 5'e girmeyi başardı. İşte İstanbul'da havası en temiz 5 ilçe;

02 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

İSTANBUL'DA TEMİZ HAVA SOLUMAK İSTEYENLER BURAYA!

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros liderliğinde yürütülen çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB'ye ait 26 ölçüm istasyonunun PM10 (partikül madde) verileri incelendi.

03 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

Araştırma sonuçlarına göre, kent genelinde ortalama PM10 değeri metreküp başına 31,48 mikrogramdan 29,45 mikrograma geriledi.

26 istasyonun 17'sinde hava kalitesi artarken, 9 noktada ise kirlilik yükseldi.

04 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

HAVA NASIL TEMİZLENDİ? PROF. DR. TOROS AÇIKLADI!

Hava kalitesindeki iyileşmeyi değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, meteorolojik şartların belirleyici olduğunu vurguladı:

05 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

"Bu yıl daha yağışlı dönemler yaşadık. Atmosfer daha hareketliydi, rüzgarlar daha fazlaydı. Yağış sistemlerinin geçmesi atmosferin doğal olarak temizlenmesini sağladı."

06 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

HAVA KİRLİLİĞİ EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLÇELER

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişim oranlarında dikkat çeken sonuçlar elde edildi:

07 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

KİRLİLİĞİN EN ÇOK ARTTIĞI NOKTALAR

Sarıyer: +%60,73

Sultangazi (Sultangazi 2): +%46,83

Sultangazi (Sultangazi 1): +%35,30

08 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

KİRLİLİĞİN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ NOKTALAR

Üsküdar (Üsküdar 1): -%35,43

Aksaray: -%34,88

Esenler: -%33,03

09 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

HAVASI EN TEMİZ 5 İLÇE (PM10 Değerleri)

- Üsküdar: 14,32 mikrogram

- Maslak: 15,64 mikrogram

- Kandilli: 16,27 mikrogram

- Alibeyköy: 16,39 mikrogram

- Büyükada: 16,47 mikrogram

10 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

HAVASI EN KİRLİ 5 İLÇE (PM10 Değerleri)

- Sultangazi (Sultangazi 2): 53,11 mikrogram

- Sultangazi (Sultangazi 3): 52,94 mikrogram

- Sancaktepe: 51,64 mikrogram

- Tuzla: 44,71 mikrogram

- Beylikdüzü: 44,08 mikrogram

11 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

NOT: PM10, çapı 10 mikrometreden küçük olan, havada asılı kalan ve solunum yoluyla akciğerlere ulaşabilen zararlı katı ve sıvı partikül maddelerin bütünüdür.
12 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 8 milyon insanın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Toros, kalıcı bir temizlik için bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti:

13 İstanbul’un akciğerleri belli oldu: Havası en temiz 5 ilçe… Astımı, alerjisi olanlar buraya!

- Yolların temiz tutulması ve çevreye atık bırakılmaması

- Sürüş esnasında ani fren ve sert ivmelenmelerden kaçınılması

- Bireysel araç yerine toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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