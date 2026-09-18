İstanbul'un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

Kendine Ait Bir Ordusu Yok

Ülkenin kendi ordusu yok ve suç oranı o kadar düşük ki insanlar kapılarını kilitlemiyor bile. Ayrıca, dünyanın en kaliteli takma dişleri burada üretiliyor ve küresel pazarın büyük bir kısmını bu küçük ülke karşılıyor!