İstanbul'un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!
İstanbul'un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!
7,17 kilometrekarelik yüzölçümüyle, İstanbul'un en küçük ilçesi olan Güngören'den bile daha dar sınırlara sahip bağımsız devletler bulunuyor. İşte; kendi bayrağı, parlamentosu ve yasaları olan fakat yüzölçümü bir mahalleyi andıran dünyanın en küçük 10 ülkesi ve şaşırtıcı coğrafi özellikleri.
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2026 09:56Son Güncelleme: 18 Eylül 2026 11:32