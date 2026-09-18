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  • İstanbul'un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

İstanbul'un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

7,17 kilometrekarelik yüzölçümüyle, İstanbul'un en küçük ilçesi olan Güngören'den bile daha dar sınırlara sahip bağımsız devletler bulunuyor. İşte; kendi bayrağı, parlamentosu ve yasaları olan fakat yüzölçümü bir mahalleyi andıran dünyanın en küçük 10 ülkesi ve şaşırtıcı coğrafi özellikleri.

01 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

Dünya haritası milyonlarca kilometrekareye yayılan devasa kıta devletleriyle şekillense de uluslararası arenada tanınan bazı bağımsız ülkeler şaşırtıcı derecede mikro sınırlara sahip. Öyle ki bu ülkelerin birçoğu, yüzölçümü bakımından İstanbul'un en dar ilçesi olan Güngören ile kıyaslandığında dahi minyatür kalıyor. V

02 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

Vatikan'dan Tuvalu'ya, Monako'dan Nauru'ya kadar dakikalar içinde yürünerek boydan boya geçilebilen, pasaport kontrolü ve resmi egemenliğiyle şaşırtan dünyanın en küçük 10 mikro devleti coğrafi sınırlarıyla dikkat çekiyor.

03 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

1. Vatikan: Şehir İçindeki Gizli Dünya

Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan, aslında Roma'nın kalbinde bir mahalle büyüklüğünde. Toplam alanı sadece 0.44 kilometrekare!

04 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

Nüfusu Bir Mahalle Kadar

Ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 800 kişi ve bu kişilerin neredeyse hiçbiri orada doğmadı. Kendi pasaportları, pulları ve hatta kendi dilleri (Latince) var.

05 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

  • Yüz ölçümü ve Konum: Roma'nın merkezinde yer alan Vatikan, toplam 0.44 kilometrekarelik alanı ile dünyanın hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından en küçük bağımsız devletidir.

  • Nüfus Yapısı: Yaklaşık 800 kişilik nüfusa sahiptir. İlginç olan detay ise bu nüfusun neredeyse hiçbirinin ülke topraklarında doğmamış olmasıdır; vatandaşlık görev bazlı verilir.

  • Özgün Kurumlar: Kendi pasaportu, posta pulu, dilleri (resmi işlemlerde Latince) ve hatta özel ordusu (İsviçreli Muhafızlar) bulunur.

  • Vatikan Bankası'ndaki (IOR) ATM'lerde işlem yaparken ekran dili seçeneği olarak Latince yer alır. Bu, dünyada Latince işlem yapabileceğiniz tek bankamatiktir.

06 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

2. Monako: Milyarderlerin Sıkıştığı Lüks Durak

Fransa kıyılarında yer alan bu mini prenslik, lüksün ve kumarın başkenti.

07 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

Üç Kişiden Biri Milyarder

Nüfusun yaklaşık %30'u milyarderlerden oluşuyor. Yani sokakta yürüdüğünüzde çarptığınız her üç kişiden biri bir servet sahibi olabilir!

08 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

  • Konum ve Büyüklük: Fransa kıyılarında yer alan prenslik, New York'taki Central Park'tan bile daha dar bir alana sahiptir.

  • Dünyaca ünlü Formula 1 Grand Prix yarışı ve lüks kumarhaneleriyle tanınır.

  • Dünyanın kişi başına en çok polis ve güvenlik kamerası düşen ülkesidir. Şehrin her metrekaresi 24 saat izlenir; bu yüzden sokakta işlenen suç oranı neredeyse sıfırdır.

  • Monako vatandaşları (Monegasklar) kumarhanelere giremez ve kumar oynayamaz. Şans oyunları sadece turistler ve yabancı yerleşikler içindir.

09 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

3. Nauru: En Zenginlikten En Fakirliğe

Burası Pasifik Okyanusu'nun ortasında küçücük bir ada devleti. Bugün Nauru, dünyanın en az ziyaret edilen ve obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerinden biri olarak biliniyor.

10 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

Dünya Şampiyonuydu

Bir zamanlar sahip olduğu değerli madenler sayesinde kişi başına düşen gelirde dünya şampiyonuydu. Madenler bitince ülke hızla fakirleşti.

11 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

  • Resmi Başkenti Yok: Nauru, dünyada resmi bir başkenti bulunmayan tek bağımsız devlettir. Yönetim binaları Yaren bölgesinde toplandığı için fiili başkent burası kabul edilir.

  • Uçak Pisti Sokakla Kesişiyor: Ülkedeki tek havalimanının pisti o kadar kısıtlı bir alandadır ki, uçak inip kalkarken adanın ana karayolundaki araç trafiği bariyerlerle kesilir.

12 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

4. San Marino: Dünyanın En Eski Cumhuriyeti

İtalya'nın tam ortasında, yüksek bir dağın tepesine kurulmuş bir kale-ülke düşünün. San Marino, MS 301 yılından beri bağımsızlığını koruyor.

13 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

İlklerin Ülkesi...

Bu ülkede kişi sayısından daha fazla otomobil var! Ayrıca dünyanın en eski anayasasına sahip olma unvanını da gururla taşıyorlar.

14 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

  • Sıra Dışı Yönetim: Dünyada aynı anda iki devlet başkanına (Nafiz Yöneticiler / Capitani Reggenti) sahip tek ülkedir. Bu kişiler her 6 ayda bir değişir.

  • Tarihi Muafiyet: Napolyon Bonaparte, İtalya seferi sırasında San Marino'nun bağımsızlığına o kadar hayran kalmıştır ki ülkeye dokunmamış, hatta onlara ek toprak teklif etmiştir (San Marino bu teklifi kibarca reddetmiştir).

15 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

5. Saint Kitts ve Nevis: Satılık Vatandaşlık

Karayipler'de yer alan bu iki adalı devlet, hem doğasıyla hem de ilginç ekonomi modeliyle dikkat çekiyor.

16 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

Bağışla Vatandaşlık Veriyor

Burası dünyada yatırım yoluyla vatandaşlık veren ilk yerlerden biri. Yani belli bir miktar bağış yaparsanız, bir sabah Saint Kitts ve Nevis vatandaşı olarak uyanabilirsiniz.

17 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

  • Maymun Nüfusu: Adada yaşayan Afrika yeşil maymunlarının sayısı, insan nüfusundan daha fazladır. Maymunlar 17. yüzyılda Fransız denizciler tarafından getirilmiş ve adanın hakimi olmuştur.

  • ABD Kurucusu: ABD'nin kurucu babalarından ve doların üzerindeki portresiyle bilinen Alexander Hamilton, Nevis adasında doğmuştur.

18 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

6. Lihtenştayn: Dünyanın En Büyük Diş Protezi Üreticisi

İsviçre ve Avusturya arasında sıkışmış bu mini Alp ülkesi, bir masal kitabından fırlamış gibi görünüyor.

19 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

Kendine Ait Bir Ordusu Yok

Ülkenin kendi ordusu yok ve suç oranı o kadar düşük ki insanlar kapılarını kilitlemiyor bile. Ayrıca, dünyanın en kaliteli takma dişleri burada üretiliyor ve küresel pazarın büyük bir kısmını bu küçük ülke karşılıyor!

20 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

  • Ülkeyi Kiralamak Mümkün: Lihtenştayn, 2011 yılından beri geceliği yaklaşık 70.000 dolara tüm sınırlarıyla (simgesel olarak) kiralanabilmektedir. Kiralayan kişiye özel para basılır ve ülkenin anahtarı törenle verilir.

  • Savaşa Gidip Fazlayla Dönmek: 1866'daki Prusya-Avusturya Savaşı'na 80 kişilik orduyla katılan Lihtenştayn, hiç kayıp vermediği gibi İtalyan bir askerle arkadaş olup ülkeye 81 kişi olarak dönmüştür.

21 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

7. Tuvalu: İnternetten Zengin Olan Ada

Tuvalu, internet dünyasındaki meşhur .tv uzantısının sahibi. Bu uzantıyı teknoloji şirketlerine kiralayarak kazandığı milyonlarca dolarla, BM üyeliği gibi masraflarını karşılıyor. Yani internet olmasaydı, ekonomi büyük bir krizde olabilirdi.

22 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

Küresel Isınma Tehditi Altında

Pasifik'teki bu ada ülkesi, küresel ısınma nedeniyle sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

23 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

  • .tv Geliri: Ülkenin internet alan adı olan .tv uzantısından kazandığı ilk milyon dolarlık telif geliriyle, Birleşmiş Milletler'e katılım için gereken 20.000 dolarlık başvuru ücreti ödenmiştir.

  • En Yüksek Nokta: Ülkenin deniz seviyesinden en yüksek noktası sadece 4.5 metredir.

24 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

8. Malta: Tarihin En Güçlü Tanığı

Akdeniz'in ortasındaki bu takımada, yüz ölçümüne oranla dünyada en çok tarihi esere sahip yerlerden biri.

25 İstanbul’un en küçük ilçesinden bile küçükler: İşte, dakikalar içinde baştan sona gezebileceğiniz mikro devletler!

Pek Çok Filme Ev Sahipliği Yaptı

Malta, devasa bir film platosu gibidir. Game of Thrones, Gladyatör ve Truva gibi dünyaca ünlü yapımların çoğu buranın sokaklarında ve kalelerinde çekildi.