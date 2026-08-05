İşte Ece Naz'ın son anları! Mutfakta ve tencerede dikkat çeken saç telleri! "Kızım Azrail'in yanında yürümüş de bilememiş"

"SOL TARAFINDAN GÖĞÜS HİZAMDAN ATEŞ ETTİM, DAHA SONRA MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ"

Olay gününe ilişkin değerlendirmelerine devam eden Öztürk, "Ece Naz vurulduktan sonra ocağın önünden geriye doğru, arkasındaki masa ile ocak arasına bacakları kıvrılmış şekilde düşmüş görünüyor. Elbette bunu en doğru şekilde uzmanlar değerlendirecektir. Hangi açıdan vurulduğu, bu şekilde düşmenin mümkün olup olmadığı bilirkişiler tarafından incelenmeli. Biz de bu konuda dilekçe sunduk. S.C.G.'nin, A.A.'nın ve Y.O.'nun ifadelerinin olay yeri bulgularıyla uyumlu olup olmadığının araştırılmasını istiyoruz. Çünkü S., 'Sol tarafından göğüs hizamdan ateş ettim, daha sonra mermi başına isabet etti' diyor. Böyle bir durumda sol tarafından vurulan bir kişinin olay yerinde bu şekilde geriye doğru, bacakları kıvrılmış halde düşmesinin mümkün olup olmadığı araştırılmalı. Ancak dosyada bu konuda hazırlanmış herhangi bir bilirkişi raporu henüz bulunmuyor. Olayın hemen ardından 3 kişi de panik halinde. Komşuların ifadeleri de bunu doğruluyor. Ancak karakol ifadeleriyle olaydan hemen sonraki sözlü beyanlar arasında bazı çelişkiler var. İlk etapta S.'nin yanlışlıkla vurduğu söyleniyor. Fakat bundan önce S.'nin sözlü olarak 'A.A. vurdu' dediğine ilişkin bilgiler var. Bu resmi tutanağa geçmemiş. Polisler bunu A.A.'ya sorduklarında, A. 'S.'nin neden böyle söylediğini bilmiyorum' cevabını veriyor. Daha sonra yazılı ifadesinde S., silahla şakalaşırken silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve Ece Naz'ın vurduğunu söylüyor. A.A. ise vurulma anını görmediğini, mutfakta oturduğunu, S. ile Ece Naz'ın şakalaştığını ancak ateş edildiği anı görmediğini söylüyor. Y.O. da arka odada görüntülü konuşma yaptığını ve olayı görmediğini ifade ediyor" ifadelerini kullandı.