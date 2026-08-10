SON DAKİKA| İşte Tahran’ın yenilmeme stratejisi! İran’ın kozu ABD’yi köşeye sıkıştırıyor
Son Dakika: İran, Hürmüz Boğazı'nı Washington üzerindeki en güçlü kozlarından biri olarak kullanarak ABD Başkanı Donald Trump'ı haziran ayında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerine uymaya zorluyor. Tahran, boğazın yeniden açılması karşılığında İran'a yönelik yaptırımların ve deniz ablukasının kaldırılmasını, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesini ve savaş tazminatı ödenmesini talep ediyor.