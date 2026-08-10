SON DAKİKA| İşte Tahran’ın yenilmeme stratejisi! İran’ın kozu ABD’yi köşeye sıkıştırıyor

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN VAZGEÇMİYOR

New York Times'ın haberine göre İran'ın cumartesi günü açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için öne sürdüğü şartlar, büyük ölçüde ABD Başkanı Trump'ın 17 Haziran'da imzaladığı mutabakat zaptında yerine getirmeyi kabul ettiği maddelerle örtüşüyor. Ancak İran, boğaz üzerindeki kontrolünü Trump'ın söz konusu vaatlerini yerine getirmesini sağlamanın en etkili yolu olarak değerlendiriyor ve bu kozdan henüz vazgeçmeye niyetli görünmüyor.