İşte Türkiye'nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

İstanbul, harcama türlerinin Türkiye genelindeki dağılımında da öne çıktı. Eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 38,3'ü, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 32,2'si, konut ve kira harcamalarının yüzde 28,4'ü, eğlence, spor ve kültür harcamalarının yüzde 27,3'ü İstanbul'da gerçekleşti.
Ege Bölgesi'nde ise Türkiye genelindeki alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 17,9'u, sağlık harcamalarının yüzde 15,9'u, mobilya ve ev eşyaları ile eğlence, spor ve kültür harcamalarının yüzde 15,5'i yapıldı.