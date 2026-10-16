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  • İşte Türkiye'nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

İşte Türkiye'nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

TÜİK Türkiye'nin harcama haritasını açıkladı. 2025 yılı bölgesel tüketim harcaması verilerine göre kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu. İşte ayrıntılar...

01 İşte Türkiye’nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) araştırması, Türkiye'de tüketim harcamalarının bölgelere göre dağılımını ortaya koydu.

Geçen yıl Türkiye genelindeki toplam hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 25,6'sı İstanbul'da yapıldı. İstanbul'u yüzde 14,5 ile Ege, yüzde 12,6 ile Akdeniz Bölgesi izledi.

Araştırmada 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Araştırması verileri birleştirilerek bölgesel sonuçlar hesaplandı. Türkiye genelinde tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma oluşturdu.

02 İşte Türkiye’nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

HARCAMALARIN YÜZDE 25,6'SI İSTANBUL'DA

Bölgesel tüketim harcamalarında İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı. Türkiye genelindeki harcamalardan yüzde 25,6 pay alan İstanbul'u yüzde 14,5 ile Ege ve yüzde 12,6 ile Akdeniz Bölgesi takip etti.

Tüketim harcamalarından en düşük payı ise yüzde 1,4 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Ortadoğu Anadolu yüzde 2,5, Doğu Karadeniz ise yüzde 2,8 payla sıralandı.

03 İşte Türkiye’nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

İstanbul, harcama türlerinin Türkiye genelindeki dağılımında da öne çıktı. Eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 38,3'ü, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 32,2'si, konut ve kira harcamalarının yüzde 28,4'ü, eğlence, spor ve kültür harcamalarının yüzde 27,3'ü İstanbul'da gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde ise Türkiye genelindeki alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 17,9'u, sağlık harcamalarının yüzde 15,9'u, mobilya ve ev eşyaları ile eğlence, spor ve kültür harcamalarının yüzde 15,5'i yapıldı.

04 İşte Türkiye’nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

GIDAYA EN ÇOK PAYI GÜNEYDOĞU ANADOLU AYIRDI

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içindeki dağılımı incelendiğinde, gıda ve alkolsüz içeceklerin bütçedeki payı bakımından önemli farklılıklar görüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tüketim harcamalarının yüzde 27,1'ini gıda ve alkolsüz içeceklere ayırarak ilk sırada yer aldı. İstanbul'da ise bu harcamaların toplam tüketim harcamaları içindeki payı yüzde 14,2 oldu.

İBBS 2. Düzey bölgelerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı kapsayan bölgede gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 29,6'ya ulaşırken, İstanbul'da bu oran yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

05 İşte Türkiye’nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

KONUT VE KİRA HARCAMALARINDA İSTANBUL VE İZMİR ÖNE ÇIKTI

Konut ve kira giderlerinde bölgeler arasındaki farklar da dikkat çekti. İBBS 1. Düzey bölgelerine göre, konut ve kira harcamalarına en yüksek payı yüzde 29,6 ile İstanbul ayırdı. En düşük pay ise yüzde 22,1 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

İBBS 2. Düzey bölgelerinde ise İzmir, konut ve kira harcamalarının toplam tüketim harcamaları içindeki payında ilk sıraya yerleşti. İzmir'de bu oran yüzde 30,2 olurken, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'yi kapsayan bölgede yüzde 19,6 olarak hesaplandı.

06 İşte Türkiye’nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

ULAŞTIRMAYA EN YÜKSEK PAY KOCAELİ VE ÇEVRESİNDE

Motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı ve araç bakım-onarım giderlerini kapsayan ulaştırma harcamalarında Batı Marmara öne çıktı.

07 İşte Türkiye’nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

İBBS 1. Düzey verilerine göre ulaştırmaya en yüksek payı yüzde 23,3 ile Batı Marmara Bölgesi ayırdı. En düşük oran yüzde 16,5 ile Güneydoğu Anadolu'da görüldü.

08 İşte Türkiye’nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

İBBS 2. Düzey bölgelerinde ise Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'yı kapsayan bölgede ulaştırmanın toplam tüketim harcamaları içindeki payı yüzde 25'e ulaştı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı kapsayan bölgede ise bu oran yüzde 12,9 olarak kayıtlara geçti.

09 İşte Türkiye’nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

KUZEYDOĞU ANADOLU BAZI HARCAMA TÜRLERİNDE SON SIRADA

Türkiye genelindeki toplam harcamalardan en düşük payı alan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, bazı harcama türlerinde de düşük oranlarla öne çıktı.

Bölgenin Türkiye genelindeki gıda ve alkolsüz içecekler ile alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarından aldığı pay ayrı ayrı yüzde 1,9 oldu. Giyim ve ayakkabı harcamalarındaki payı ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nin Türkiye genelindeki gıda ve alkolsüz içecekler, giyim ve ayakkabı ile bilgi ve iletişim harcamalarından aldığı pay yüzde 3,4 olurken, mobilya ve ev eşyalarındaki payı yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSTANBUL #TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

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