İşte Türkiye'nin harcama haritası: Kira, ulaşım ve gıdaya en çok para ayıran iller belli oldu

KONUT VE KİRA HARCAMALARINDA İSTANBUL VE İZMİR ÖNE ÇIKTI

Konut ve kira giderlerinde bölgeler arasındaki farklar da dikkat çekti. İBBS 1. Düzey bölgelerine göre, konut ve kira harcamalarına en yüksek payı yüzde 29,6 ile İstanbul ayırdı. En düşük pay ise yüzde 22,1 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

İBBS 2. Düzey bölgelerinde ise İzmir, konut ve kira harcamalarının toplam tüketim harcamaları içindeki payında ilk sıraya yerleşti. İzmir'de bu oran yüzde 30,2 olurken, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'yi kapsayan bölgede yüzde 19,6 olarak hesaplandı.