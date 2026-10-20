İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!
İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!
Avrupa'da toplumsal öfke kontrolden çıkma sinyalleri verirken İtalya'da gerilim tehlikeli boyuta ulaştı. Milano'da mağazalar yağmalandı, lüks markalar vitrinlerini boşaltıp kepenklerini indirdi. Hükümet kente 500 asker göndermeye hazırlanırken şiddet dalgasına karşı yeni ve sert güvenlik önlemleri gündemde.
Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 10:35Son Güncelleme: 20 Ekim 2026 10:39