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  • İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Avrupa'da toplumsal öfke kontrolden çıkma sinyalleri verirken İtalya'da gerilim tehlikeli boyuta ulaştı. Milano'da mağazalar yağmalandı, lüks markalar vitrinlerini boşaltıp kepenklerini indirdi. Hükümet kente 500 asker göndermeye hazırlanırken şiddet dalgasına karşı yeni ve sert güvenlik önlemleri gündemde.

01 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!
Alperen CENGİZ Alperen CENGİZ

İtalya'da kamu hizmetlerindeki aksaklıklar ve artan yaşam maliyetlerine tepki olarak düzenlenen gösteriler, hafta sonunda şiddet olaylarına sahne oldu.

02 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

MİLANO SOKAKLARI KARIŞTI

Cumartesi günü başlangıçta barışçıl şekilde düzenlenen protestolar, Milano başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki kentlerde çatışmalara ve yağma olaylarına dönüştü.

03 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Milano kent merkezinde yüzlerce kapüşonlu gösterici çöp konteynerlerini ateşe verirken mağazalar yağmalandı, çeşitli mülkler tahrip edildi.

04 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Göstericilerin önemli bir bölümünün reşit olmayan kişilerden oluştuğu değerlendirildi.

05 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR KEPENK İNDİRDİ, VİTRİNLERİNİ BOŞALTTI

Şiddet olaylarının yeniden yaşanmasından endişe eden Milano'daki işletmeler önlem almaya başladı.

06 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Kentin en prestijli alışveriş noktalarından Via Montenapoleone'de bulunan lüks mağazalar, vitrinlerindeki ürünleri kaldırdı ve erken saatlerde kapandı.

07 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Chanel, Tiffany ve Dior gibi dünyaca ünlü markaların bulunduğu caddede polis devriye gezerken mağazalar olası yeni saldırılara karşı hazırlık yaptı.

08 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Yağmalanan işletmeler arasında spor malzemeleri satan Decathlon ve Arc'teryx de yer aldı. Levi's ve Under Armour gibi markalar da mağaza vitrinlerini karton ve ahşap panellerle kapattı.

09 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

MİLANO'YA 500 ASKER GÖNDERİLECEK

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, pazartesi günü yaptığı açıklamada Milano'ya 500 asker gönderileceğini duyurdu.

10 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözden eyleme: Milano'yu savunmak için 500 asker daha" ifadelerini kullandı.

11 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Asker sevkiyatının, salı günü yapılması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanacak güvenlik tedbirleri paketine dahil edilmesi öngörülüyor.

12 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Karar, İtalya'nın finans merkezi olan Milano'da yeni bir şiddet dalgasının önüne geçilmesi amacıyla atılacak adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

13 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

İTALYA'DA YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜNDEMDE

Başbakan Giorgia Meloni, şiddet olaylarını kınayarak pazartesi günü bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

14 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Gelecek yıl yapılması planlanan ulusal seçimler öncesinde hükümetin gündemine giren olaylar, güvenlik politikalarını da öne çıkardı.

15 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devlet kurumlarına yönelik saldırılara sert karşılık verileceğini belirtti.

16 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Tajani, özellikle reşit olmayanların karıştığı şiddet olaylarını sınırlamaya yönelik tedbirlerin alınacağını bildirdi.

17 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre Meloni yönetimi, reşit olmayanlar için önleyici gözaltı süresinin uzatılması ve gençlik çetelerine karşı önlemlerin sıkılaştırılması seçeneklerini değerlendiriyor.

18 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Ayrıca parlamentoda görüşülmekte olan güvenlik yasa tasarısındaki bazı düzenlemelerin öne çekilmesi de gündemde.

19 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

MİLANO'DA YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İtalyan polisinin açıklamasına göre, pazar günü Milano'da yaşanan olaylar sırasında 271 genç emniyete götürüldü.

20 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Pazartesi günü yapılan açıklamada, bunlardan 32'sinin tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında 23 reşit olmayan kişi ve 13 yabancı uyruklu bulunuyor.

Ayrıca 28 kişi hakkında adli makamlara bildirimde bulunuldu.

21 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

ŞİDDET DALGASI KUZEY İTALYA'YA YAYILDI

Milano'daki olaylar, ülkenin diğer kuzey kentlerinde yaşanan gerilimden bağımsız değildi. Cumartesi günü Bologna, Brescia, Bergamo ve Torino'da da protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

22 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Polis tarafından pazar günü yayımlanan rapora göre, söz konusu kentlerdeki olaylar nedeniyle 28 gösterici gözaltına alındı.

23 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

FRANSA'DAKİ OLAYLARI HATIRLATTI

İtalya'daki gelişmeler, komşu Fransa'da yaşanan protestoları da akıllara getirdi. Fransa'da artan yaşam maliyetleri ve kötüleşen kamu hizmetlerine tepki gösteren yüz binlerce kişi cumartesi günü sokaklara çıkmış, ülke son yılların en şiddetli protestolarından bazılarına sahne olmuştu.

24 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

İtalya'da ise hükümet, Milano'ya asker gönderilmesi ve güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasıyla şiddet olaylarının önüne geçmeye hazırlanıyor.

25 İtalya’da ordu sokağa iniyor: İsyan dalgasına karşı sert müdahale yolda!

Lüks mağazaların dahi kendilerini korumak için vitrinlerini boşalttığı kentte, hükümetin atacağı adımlar ve yeni protestoların yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İTALYA #AVRUPA #MİLANO #GİORGİA MELONİ

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