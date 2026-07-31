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  • Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar kontrolleri sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen yeni gıda ürünlerini kamuoyuyla paylaştı. Listede sucuk, yoğurt, peynir, tereyağı, zeytinyağı, bal ve çeşitli et ürünlerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börekten kanatlı eti ve sakatat çıktı. İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

01 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ürünlerine ilişkin yeni listeyi yayımladı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kamuoyuyla paylaşılan listede; ürünlerde farklı maddelerin kullanılması, içerik değerlerinin düşürülmesi ve mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle yapılan tespitlere yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, laboratuvar sonuçlarıyla uygunsuzluğu kesinleşen ürünleri üreten veya piyasaya sunan firmaların adı, ürün adı, marka bilgisi, parti ve seri numaralarının kamuoyunun bilgisine sunulabileceği belirtildi.

02 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI ETİ VE SAKATAT TESPİT EDİLDİ

30 Temmuz 2026 tarihli listede özellikle et ve et ürünleri kategorisinde çok sayıda uygunsuzluk kaydedildi.

Bursa'da Sarıyer Börekçisi-Hatice Doğdu firmasına ait pişmiş kıymalı börek iç harcında kanatlı eti tespit edildi.

Adana'da faaliyet gösteren bazı işletmelerin dana sucuklarında da kanatlı eti bulundu. Listede yer alan ürünler arasında:

  • Derinalp Kardeşler markalı ısıl işlem görmüş dana sucuk,
  • Pozantı Yöresel markalı dana sucuk,
  • Teskinoğlu markalı ısıl işlem görmüş dana sucuk

yer aldı.

03 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Ayrıca Ankara ve Elazığ'daki bazı köfte ve yemek ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti ile sakatat tespit edildi.

04 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

SÜT ÜRÜNLERİNDE BİTKİSEL YAĞ VE JELATİN UYGUNSUZLUKLARI

Bakanlığın açıkladığı listede süt ve süt ürünleri kategorisinde de çeşitli uygunsuzluklar görüldü.

05 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Bursa'da İnkaya markalı 500 gram yoğurtta jelatin tespit edilirken, Aydın'da İlayda Çiftliği Taze Kaşar Peyniri ürününde düşük yağ oranı, bitkisel yağ ve eritme tuzu kullanımı belirlendi.

Elazığ'da Bilal Koç Süt ve Süt Ürünleri markalı tuzlu tereyağında, Gaziantep'te Fatih Bey markalı beyaz peynirde ve Kars'ta KRS Metinbey markalı tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

Kayseri'de Narlitepe Doğanın Sevgisi markalı eritme peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta bulundu.

06 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

ZEYTİNYAĞLARINDA TOHUM YAĞI KARIŞTIRILDIĞI BELİRLENDİ

Bitkisel yağ ürünlerinde de çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi.

Bakanlığın listesinde yer alan bazı zeytinyağı ürünlerinde, zeytinyağı yerine veya zeytinyağına karıştırılarak tohum yağlarının kullanıldığı belirlendi.

Uygunsuzluk tespit edilen ürünler arasında:

  • Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı
  • Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı
  • Alin Naturel Sızma Zeytinyağı (1 L)

yer aldı.

07 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

BAL VE SALÇADA DA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Ankara'da Zaraköy markalı süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi.

Manisa'da ise tatlı biber salçasında gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

08 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA LİSTE KONTROLÜ ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güncel taklit ve tağşiş listelerine e-Devlet üzerinden "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti" aracılığıyla ulaşabileceğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca sonlandırılmış duyuru bilgilerine de ilgili hizmet kanalları üzerinden erişilebileceğini açıkladı.

09 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

İŞTE BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ...

10 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
11 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
12 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
13 Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

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