Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ürünlerine ilişkin yeni listeyi yayımladı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kamuoyuyla paylaşılan listede; ürünlerde farklı maddelerin kullanılması, içerik değerlerinin düşürülmesi ve mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle yapılan tespitlere yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, laboratuvar sonuçlarıyla uygunsuzluğu kesinleşen ürünleri üreten veya piyasaya sunan firmaların adı, ürün adı, marka bilgisi, parti ve seri numaralarının kamuoyunun bilgisine sunulabileceği belirtildi.