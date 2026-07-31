Kanatlı eti ve sakatat skandalı! Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börek…İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar kontrolleri sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen yeni gıda ürünlerini kamuoyuyla paylaştı. Listede sucuk, yoğurt, peynir, tereyağı, zeytinyağı, bal ve çeşitli et ürünlerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Köfte, kebap, pide, sucuk, döner, kıymalı börekten kanatlı eti ve sakatat çıktı. İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...