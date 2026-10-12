Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!
Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!
İngiltere'de bir vahşi yaşam parkında kaplanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden adamın, dehşet dolu sondan dakikalar önce bir kadına yaptığı ricanın ayrıntıları ortaya çıktı. Son fotoğrafını çeken kadın, adamın gülümseyerek poz verdiği o anları anlatırken, kısa süre sonra yaşanan korkunç olay herkesi dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 17:02Son Güncelleme: 12 Ekim 2026 17:06