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  • Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!

Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!

İngiltere'de bir vahşi yaşam parkında kaplanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden adamın, dehşet dolu sondan dakikalar önce bir kadına yaptığı ricanın ayrıntıları ortaya çıktı. Son fotoğrafını çeken kadın, adamın gülümseyerek poz verdiği o anları anlatırken, kısa süre sonra yaşanan korkunç olay herkesi dehşete düşürdü.

01 Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!
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Daily Star'ın aktardığına göre olay, İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Wildlife Park'ta yaşandı. Del Taylor isimli kadın, cumartesi günü parkta bulunduğu sırada bir adam kendisine yaklaşarak arkasında kaplan görünecek şekilde fotoğrafını çekmesini istedi.

02 Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!

"FOTOĞRAFIMI ÇEKER MİSİNİZ?"

Taylor, adamın cep telefonuyla fotoğrafını çektiğini, ardından bir kare daha istediğini anlattı. Görüntülerde adamın gülerek "Bir tane daha" dediği ve ardından teşekkür ettiği görüldü.

03 Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!

FOTOĞRAFIN ARDINDAN KORKUNÇ SON

Kadın ve beraberindekiler bölgeden ayrıldıktan kısa süre sonra adamın güvenlik bariyerini aşarak Sibirya kaplanı Altai'nin bulunduğu alana girdiği belirtildi.

04 Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!

Kaplanın saldırısına uğrayan adam, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

05 Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!

Polis, ihbarın yerel saatle 13.35'te geldiğini açıklarken olayın ardından park tahliye edildi. Yetkililer, saldırının nasıl gerçekleştiğini belirlemek için soruşturma başlattı.

06 Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!

KAPLANIN ÖLDÜRÜLMEYECEĞİ AÇIKLANDI

Olayın ardından sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle polis, kamuoyuna rahatsız edici videoları paylaşmama çağrısında bulundu. Park yönetimi ise acil durum prosedürlerinin derhal devreye sokulduğunu ve yetkililerle iş birliği yapıldığını bildirdi.

07 Kaplan saldırısında ölen adamın son isteği şoke etti: Bakın o kadından ne talep etmiş!

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren Altai adlı kaplanın zarar görmediğini ve olay nedeniyle öldürülmeyeceğini açıkladı. Yaklaşık iki dönümlük özel yaşam alanında bulunan kaplanın Şubat 2025'te Norveç'teki bir hayvanat bahçesinden getirildiği belirtildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İNGİLTERE

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