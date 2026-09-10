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  • Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Instagram CEO'su Adam Mosseri, şirketin yıllardır tartışılan algoritmik düzenini savunurken adeta ağzındaki baklayı çıkardı. Algoritmanın kaldırılması halinde kullanıcıların platformda daha az vakit geçireceğini itiraf eden Mosseri, şirketin algoritmaya neden bu kadar sıkı sarıldığını da gözler önüne serdi.

01 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

Avustralya hükümeti, sosyal medya kullanıcılarının platformların algoritmalarına ne ölçüde maruz kalacağını kendilerinin belirleyebilmesi için yeni bir düzenleme hazırlıyor.

02 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

ALGORİTMANIN ZARARLARINA KARŞI YENİ DÜZENLEME

Başbakan Anthony Albanese'nin açıkladığı plana göre sosyal medya platformlarının kullanıcılarına, algoritmalar tarafından önerilen içeriklerle devam etmek veya yalnızca takip ettikleri hesapların paylaşımlarını kronolojik sırayla görmek arasında seçim sunması gerekecek.

03 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Avustralya hükümeti bunun yanı sıra sosyal medyadaki çevrim içi zararlara yönelik başka önlemler de getirmeyi planlıyor.

Tam da bu tartışmanın ortasında Instagram CEO'su Adam Mosseri'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

04 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

"ALGORİTMA KALKARSA INSTAGRAM'A İLGİ AZALIR"

The Guardian'ın aktardığına göre Mosseri, Avustralya hükümetinin düzenlemesine doğrudan yanıt vermekten kaçınsa da Instagram'ın algoritmik sistemini savundu.

05 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Mosseri, kronolojik akışa dönüşün Instagram deneyimini kötüleştireceğini iddia etti.

Instagram CEO'suna göre algoritmalar devre dışı bırakıldığında içerik üreticileri daha fazla kişiye ulaşabilmek için daha sık paylaşım yapmak zorunda kalacak.

06 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Mosseri'ye göre arkadaşlar içerik üreticilerinden, içerik üreticileri de markalar ve şirketlerden daha az paylaşım yaptığı için algoritmasız bir sistemde kullanıcıların karşısına çok daha fazla marka içeriği çıkacak.

07 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Mosseri bu nedenle kullanıcıların içerik bombardımanına maruz kalacağını ve arkadaşlarıyla içerik üreticilerinin paylaşımlarının geri plana itileceğini söyledi.

08 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Mosseri bu nedenle kullanıcıların Instagram'a olan ilgisinin azalacağını ve uygulamada daha az zaman geçireceğini belirtti.

09 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

ALGORİTMANIN "KARA KUTU" OLDUĞUNU KENDİSİ DE SÖYLEDİ

Mosseri'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri, Instagram'ın algoritmik sisteminin kullanıcılar açısından anlaşılmasının ne kadar zor olduğuna ilişkin sözleri oldu.

10 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Instagram CEO'su, platformun sıralama algoritmasının kullanıcılar açısından bir "kara kutu" gibi hissettirdiğini kabul etti.

Mosseri, algoritmik sıralamanın kusursuz olmadığını da söyledi. Sistemin ölçülebilen unsurlara gereğinden fazla odaklanabildiğini, ölçülmesi daha zor olan bazı değerleri ise göz ardı edebildiğini belirtti.

11 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

META'NIN ALGORİTMASI TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Mosseri ayrıca gelecekte Meta'nın yapay zeka modellerinin kullanıcılara Instagram'da neden belirli içerikleri gördüklerini doğrudan sorarak veya konuşarak öğrenme imkanı sağlayabileceğini söyledi.

12 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Ancak tartışmanın temelinde yalnızca kullanıcıların ne gördüğü değil, neden gördüğü ve platformun onları uygulamada ne kadar uzun süre tutmak istediği sorusu bulunuyor.

13 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Mosseri, algoritmik sistemin kaldırılması halinde kullanıcıların Instagram'da daha az zaman geçireceğini özellikle vurguluyor. Bu açıklama, algoritmaların yalnızca kullanıcı deneyimini kişiselleştiren masum bir araç olup olmadığına ilişkin tartışmayı da yeniden alevlendiriyor.

14 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Çünkü Instagram açısından kullanıcıların platformda daha uzun süre kalması, aynı zamanda daha fazla içerik tüketmesi ve daha fazla reklamla karşılaşması anlamına geliyor.

15 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

AVUSTRALYA'DA 16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

16 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

17 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

18 Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#INSTAGRAM #AVUSTRALYA

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