Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’
Kara kutu algoritma: Instagram CEO’sundan itiraf niteliğinde sözler! ‘O zaman insanlar daha az vakit geçirir’
Instagram CEO'su Adam Mosseri, şirketin yıllardır tartışılan algoritmik düzenini savunurken adeta ağzındaki baklayı çıkardı. Algoritmanın kaldırılması halinde kullanıcıların platformda daha az vakit geçireceğini itiraf eden Mosseri, şirketin algoritmaya neden bu kadar sıkı sarıldığını da gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 14:19Son Güncelleme: 10 Eylül 2026 14:22