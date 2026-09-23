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  • Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken itiraf... Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i A Haber'e konuştu: "Osman Hoca FETÖ ile yürümek istemedi"

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken itiraf... Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i A Haber'e konuştu: "Osman Hoca FETÖ ile yürümek istemedi"

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin senaryosundaki detaylar dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda dizide "Abidin" karakterini canlandıran Abidin Yerebakan, A Haber'e itiraf niteliğinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizide çekilenleri üç gün sonra gerçek hayatta yaşadıklarını belirten Abidin, "O zaman büyük resmi görmüyorduk" dedi. İşte Kozinoğlu soruşturmasında yeni detaylar...

01 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken itiraf... Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i A Haber’e konuştu: Osman Hoca FETÖ ile yürümek istemedi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosundaki "Abidin" karakterine hayat veren Abidin Yerebakan, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

02 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken itiraf... Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i A Haber’e konuştu: Osman Hoca FETÖ ile yürümek istemedi

Dizinin çekildiği dönemde yaşananları ve senaryodaki dikkat çeken detayları değerlendiren Yerebakan, bugün geriye dönüp bakıldığında bazı olayların daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

03 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken itiraf... Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i A Haber’e konuştu: Osman Hoca FETÖ ile yürümek istemedi

"ÜÇ GÜN SONRA GERÇEK HAYATTA YAŞIYORDUK"

Abidin Yerebakan, "O zaman büyük resmi görmüyorduk. Biz dizide izliyorduk, üç gün sonra gerçek hayatta yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.

04 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken itiraf... Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i A Haber’e konuştu: Osman Hoca FETÖ ile yürümek istemedi

"DEFALARCA BUNLARI YAŞADIK"

Bugün gelinen noktada kendisinin de şaşırdığını belirten Yerebakan, Kaşif Kozinoğlu'nun yorumlandığı dönemlerde dizide olmadığını ve yalnızca 97 bölüm yer aldığını söyledi.

Yerebakan, "Bugün izlediğimde benim de herkes gibi aklımın karıştığı muhakkak. Çünkü kimse kahin değil, kimse kehanette bulunamaz. Gaybı Allah bilir hepimizin bildiği gibi. Ama bir şey izliyorduk, üç gün sonra yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık. Bunları nereden biliyorlardı bu insanlar? Nasıl yazıyorlardı?" dedi.

Senaristlerin öngörülerinin güçlü olduğunu ifade eden Yerebakan, "Gerek Raci, gerek Bahadır, gerek Cüneyt Aysan. Çok enteresan şeyler... Tabii bugün gözlemlediğiniz zaman daha netleşiyor. Çünkü o zaman biz büyük resmi görmüyorduk" diye konuştu.

05 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken itiraf... Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i A Haber’e konuştu: Osman Hoca FETÖ ile yürümek istemedi

"NİYE DEVLETİ GÖRMÜYORDUK O DÖNEMDE?"

Dizide 'Ömer Baba' karakterinin de verdiği mesajlar ilişkin de konuşan Abidin Yerebakan, "Ömer Baba karakteriyle Emin Olcay neyin mesajını veriyordu? Aslan Bey kimdi, neyin mesajını verdi? Devletin bilgisi dışında bir kamu güvenlik teşkilatı olabilir miydi? Olabiliyorsa niye devleti görmüyorduk o dönemde?" ifadelerini kullandı.

Bu detayların bugün daha farklı değerlendirilebildiğini belirten Yerebakan, kendisinin ise bu konuda herhangi bir sorumluluk hissetmediğini söyledi.

06 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken itiraf... Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i A Haber’e konuştu: Osman Hoca FETÖ ile yürümek istemedi

"BEN HİÇBİR OYUNCUYU SORUMLU GÖRMÜYORUM"

Yerebakan, "Allah'a şükür ben ona hizmet eden tarafta olmadım. Bana öyle bir şey yazmadılar. Kendimi sorumlu hissetmiyorum ama ben hiçbir oyuncuyu sorumlu olarak görmüyorum. Çünkü oyuncu yorumcudur yani. Ne yazılırsa onu okur, onu yorumlar" dedi.

07 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken itiraf... Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i A Haber’e konuştu: Osman Hoca FETÖ ile yürümek istemedi

"RAHMETLİ OSMAN HOCA'YI HEP MUTSUZ GÖRÜYORDUK"

Dizinin ilgili bölümlerinin çekildiği döneme ilişkin gözlemlerini de anlatan Yerebakan, rahmetli Osman Hoca'yı o süreçte çoğu zaman mutsuz gördüklerini söyledi.

08 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken itiraf... Kurtlar Vadisi’nin Abidin’i A Haber’e konuştu: Osman Hoca FETÖ ile yürümek istemedi

"FETULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ İLE YÜRÜMEK İSTEMEDİ"

Abidin Yerebakan, "İşte Fethullah terör örgütüyle yürümek istemedi Osman Hoca. 'Keşke her şeyi anlatsaydım' dedi. 50. bölümlere yakın sanıyorum rahmetli Osman Hoca'yı hep mutsuz görüyorduk. Yani içeri giriyordu, kimseye selam vermeden ofisine çıkıyordu. Biz bir şey desek yarım yamalak bir şey söylüyordu" dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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