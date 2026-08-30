Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dosya yeniden açıldı: Sır perdesini cezaevi notları aralayacak!

GÖREVLERİNİ VE DEŞİFRE EDİLME SÜRECİNİ ANLATMIŞ

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki notlarında Özbekistan'daki FETÖ okullarıyla veya Sabancı Suikastı ile bir ilgisi bulunmadığını kesin bir dille reddeden Kozinoğlu, tutuklanma sürecinden önce devletin en üst kademelerinin bilgisi ve emri doğrultusunda Afganistan'da görevde olduğunu belirterek, dezenformasyona maruz kalmasının temel sebeplerini açıkladığı ortaya çıktı.

Özellikle MİT'ten ilişiği kesilen Mehmet Eymür tarafından medyaya hedef gösterildiğini ve fotoğraflarının basına sızdırıldığını kaydeden Kozinoğlu'nun notlarındaki bazı tespitler dikkat çekici.

"Birçok ülkede istihbaratçıların kimliğini deşifre edenlere ağır cezalar verilir. Bizde deşifre etmek hatta onun fotoğraflarını çekmek! Ceza alıyorlar mı? Hayır. Hiç çekinmeden El-Kaide Örgütü bağlamında görevli olduğumu açık açık yazdılar. Beni ve tüm ailemi hedef ettiler. Tutuklandığım tarihten tam 3 gün sonra medyada kaleme alınan bazı yazıdaki bilgilerin tamamı tutuklandığım gün bana sorulan sorular, yaklaşık 10 yıldır Mehmet Eymür'ün web sitesinde yazdıklarıdır. Mehmet Eymür'ün ağzından kurgulanarak verilmiştir ve tamamı uydurmadır."