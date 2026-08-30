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  • Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dosya yeniden açıldı: Sır perdesini cezaevi notları aralayacak!

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dosya yeniden açıldı: Sır perdesini cezaevi notları aralayacak!

MİT Dış Operasyonlar Asbaşkanı Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki karanlık ölümüne ilişkin Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma derinleşiyor. Soruşturma dosyasında yer alan ve Kozinoğlu'nun koğuşunda bulunan kendi el yazısıyla kaleme aldığı tarihi notlar, cezaevinde hayatını kaybetmeden önce maruz kaldığı kumpası ve hedef gösterilme sürecini gün yüzüne çıkardı. Kozinoğlu'nun kendi el yazısından aktarılan notlarda, FETÖ'nün kumpas davalarından biri olan OdaTV davasında kendisinin bilinçli olarak kurban seçildiğini vurguladığı görüldü.

01 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dosya yeniden açıldı: Sır perdesini cezaevi notları aralayacak!
ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına, Kozinoğlu'nun cezaevinde kaleme aldığı notlar da girdi. Yapılacak incelemenin olaydaki sır perdesini kaldırması bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak" talimatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düğmeye basmasının ardından, en az 15 şüphelinin ifadeye çağrılacağı dev soruşturmada kritik bilgiler soruşturma dosyasında detaylı bir şekilde incelenmeye başladı.

02 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dosya yeniden açıldı: Sır perdesini cezaevi notları aralayacak!

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu B-1 Koğuşu 4 Nolu odada hayatını kaybetmeden hemen önce kaleme aldığı ve mahkemeye sunmayı planladığı el yazılı notlar, ölümünün arkasındaki sır perdesini aralayacak en somut belgeler olarak dava dosyasına girdi.

"BANA YÖNELİK DOĞRUDAN BİR KOMPLODUR"

Kozinoğlu'nun kendi el yazısından aktarılan notlarda, FETÖ'nün kumpas davalarından biri olan OdaTV davasında kendisinin bilinçli olarak kurban seçildiğini vurguladığı görüldü. Sanıkların hiçbirini tanımadığını ve 37 yıllık meslek hayatı boyunca tek bir gazeteciyle dahi irtibat kurmadığını belirten Kozinoğlu, defterine şu satırları düştü: "MİT'ten seçilmiş bir günah keçisi olarak bu davada bulunuyorum ben, ciddiyim. İddianameye göre benim bu suçu işlediğimi gösteren tek delil Kozinoğlu 3 isimli klasördür. Malumunuz bir dijital veriye yaratıcısı tarafından her isim verilebilir. Sonuç olarak delil niteliği olmayan bir bilgisayar verisi üzerinde soyadımın geçmesi iddiaları ile doğrudan benim üzerime düzenlenmiş bir komplodur."

03 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dosya yeniden açıldı: Sır perdesini cezaevi notları aralayacak!

GÖREVLERİNİ VE DEŞİFRE EDİLME SÜRECİNİ ANLATMIŞ

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki notlarında Özbekistan'daki FETÖ okullarıyla veya Sabancı Suikastı ile bir ilgisi bulunmadığını kesin bir dille reddeden Kozinoğlu, tutuklanma sürecinden önce devletin en üst kademelerinin bilgisi ve emri doğrultusunda Afganistan'da görevde olduğunu belirterek, dezenformasyona maruz kalmasının temel sebeplerini açıkladığı ortaya çıktı.

Özellikle MİT'ten ilişiği kesilen Mehmet Eymür tarafından medyaya hedef gösterildiğini ve fotoğraflarının basına sızdırıldığını kaydeden Kozinoğlu'nun notlarındaki bazı tespitler dikkat çekici.

"Birçok ülkede istihbaratçıların kimliğini deşifre edenlere ağır cezalar verilir. Bizde deşifre etmek hatta onun fotoğraflarını çekmek! Ceza alıyorlar mı? Hayır. Hiç çekinmeden El-Kaide Örgütü bağlamında görevli olduğumu açık açık yazdılar. Beni ve tüm ailemi hedef ettiler. Tutuklandığım tarihten tam 3 gün sonra medyada kaleme alınan bazı yazıdaki bilgilerin tamamı tutuklandığım gün bana sorulan sorular, yaklaşık 10 yıldır Mehmet Eymür'ün web sitesinde yazdıklarıdır. Mehmet Eymür'ün ağzından kurgulanarak verilmiştir ve tamamı uydurmadır."

04 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dosya yeniden açıldı: Sır perdesini cezaevi notları aralayacak!

"BAŞKASININ SUÇUNU ÜSTLENMEYİ KABUL ETMEM"

Cezaevinde hayatını kaybetmeden önce adalet vurgusu yapan ve mahkemeye seslenen Kozinoğlu, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle özetlemiş: "Ben devlet sevgisiyle çok sınandım. Ancak bu davada bana komplo kurmaya çalışanlar, onlar henüz sınanmadılar. Cezaevinde yatmak devlet göreviyse kabulümdür. Ancak komplo sahiplerinin iddialarıyla yargısız infaz edileceksem veya başkasının suçunu üstlenmeye zorlanacaksam bunu kabul etmem mümkün değildir."

05 Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dosya yeniden açıldı: Sır perdesini cezaevi notları aralayacak!

BAŞSAVCILIK NOTLARI TEKRAR İNCELEMEYE ALDI

Başsavcılık kaynakları, Kozinoğlu'nun notlarında dile getirdiği "hedef gösterilme" ve "komplo" iddiaları ile cezaevinde yaşanan ihmaller zincirinin ve zehirlenme şüphelerinin bir bütün olarak değerlendirileceğini, olayın arkasındaki olası azmettiriciler ile görevini ihmal eden personeli titizlikle sorguluyor.

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