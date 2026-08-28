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  • SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

Son Dakika: İsrail basınında yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Likud yönetimi, seçimlerde hiçbir bloğun İsrail Parlamentosu Knesset'te 61 sandalyeye ulaşamaması ihtimaline karşı Gadi Eisenkot ile dönüşümlü başbakanlık esasına dayalı bir hükümet seçeneğini değerlendiriyor. Kulislerde, Netanyahu'nun görev süresi sonunda Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yerine cumhurbaşkanlığına geçmesi de siyasi formüllerden biri olarak öne çıkıyor.

01 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

İsrail merkezli Jerusalem Post'a göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Likud Partisi'nin üst düzey isimleri, seçimlerin ardından hiçbir siyasi bloğun Knesset'te hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamaması ihtimaline karşı farklı koalisyon senaryolarını şimdiden değerlendiriyor.

02 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

Gazeteye göre, Likud kulislerinde öne çıkan seçeneklerden biri, Netanyahu ile Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasında dönüşümlü başbakanlık esasına dayanan geniş tabanlı bir birlik hükümeti kurulması.

03 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

LİKUD'UN EN BÜYÜK KAYGISI: 61 SANDALYELİK ÇOĞUNLUK

Jerusalem Post'un aktardığına göre, Likud yetkilileri Netanyahu'nun seçimleri birinci parti olarak tamamlayabileceğine inanırken, sağ blokun tek başına 61 sandalyelik çoğunluğu elde edemeyebileceğini de hesaplıyor.

04 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

Aynı değerlendirmede, muhalefet bloğunun da hükümet kuracak sayıya ulaşamaması halinde İsrail'in yeniden siyasi çıkmaza sürüklenebileceği ve yeni bir seçimi önlemek için birlik hükümeti baskısının artabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Netanyahu'nun seçim sonrasında muhalefetten isimleri hükümete dahil edebilmesi için hem kamuoyunda hem de siyasi zeminde ön hazırlık yapılmasının önemli görüldüğü ifade ediliyor.

05 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

ROTASYON TEKLİFİNDE HEDEF EİSENKOT

Jerusalem Post'a göre, Likud'da tartışılan senaryoda Netanyahu'nun önce başbakanlık görevini üstlenmesi, belirlenen takvim doğrultusunda ise görevi Eisenkot'a devretmesi öngörülüyor. Ancak görüşmelerde en kritik sorunun, Eisenkot'un böyle bir anlaşmaya nasıl ikna edileceği olduğu belirtiliyor. Netanyahu'nun 2020 yılında Benny Gantz ile yaptığı rotasyon anlaşmasının güven krizine dönüşmesi nedeniyle, bu kez anlaşmanın uygulanacağına dair daha güçlü güvenceler üzerinde durulduğu kaydediliyor.

06 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

CUMHURBAŞKANLIĞI FORMÜLÜ MASADA

Gazeteye göre, kulislerde konuşulan en dikkat çekici seçeneklerden biri de Netanyahu'nun siyasi kariyerini cumhurbaşkanlığıyla taçlandırması.

07 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

Senaryoya göre, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un görev süresinin sona ermesinin ardından Netanyahu'nun Cumhurbaşkanlığı Konutu'na geçmesi, hem kendisi için üzerinde uzlaşılmış bir siyasi çıkış yolu oluşturabilir hem de Eisenkot'a başbakanlığın gerçekten devredileceğine dair güçlü bir garanti sağlayabilir. Likud çevrelerinde bu formülün, rotasyon anlaşmasının güvenilirliğini artırabilecek siyasi bir hedef olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

08 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

GÜVEN KRİZİNİ AŞMAK İÇİN YASAL GÜVENCELER

İsrail merkezli Jerusalem Post'a göre, Netanyahu'nun yalnızca siyasi söz vermesinin yeterli olmayacağı görüşü Likud içinde de kabul görüyor. Bu kapsamda bütçe ve güvensizlik oylamalarına ilişkin bağlayıcı taahhütler, anlaşmanın ihlal edilmesini zorlaştıracak yasal düzenlemeler ve hatta Netanyahu'nun yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde devreye girecek bir kayyuma önceden imzalanmış istifa mektubu bırakılması gibi mekanizmaların da tartışıldığının altı çizildi.

09 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

GANTZ HÜKÜMETİNDEN FARKLI BİR DENKLEM

Likud yetkilileri, olası Netanyahu-Eisenkot ortaklığının 2020'de kurulan Netanyahu-Gantz hükümetinden önemli bir fark taşıyacağını savunuyor. Gazeteye göre, Netanyahu'nun bağımsız çoğunluğa sahip olmaması halinde hükümetin devamı doğrudan Eisenkot'un desteğine bağlı olacak. Bu durumun, rotasyon anlaşmasının bozulmasını siyasi açıdan çok daha maliyetli hale getireceği ve alternatif bir koalisyon kurma ihtimalini önemli ölçüde sınırlandıracağı değerlendiriliyor.

10 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

SANDALYE SAYISI MÜZAKERELERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Habere göre, Likud'da Netanyahu'nun seçimlerde 25-26 veya daha fazla sandalye kazanmasının, kendisini göz ardı edilemeyecek en büyük siyasi kampın lideri olarak konumlandıracağı düşünülüyor.

11 SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

Buna karşılık, beklentilerin altında kalacak bir seçim sonucu ise Netanyahu'nun rotasyonda ilk sırayı talep etmesini zorlaştırabilir ve seçim sonrası koalisyon pazarlıklarında güç dengesini Eisenkot lehine değiştirebilir. Gazeteye göre, Likud yönetimi tüm bu senaryoları, seçim sonrası oluşabilecek olası siyasi çıkmazı aşmaya yönelik alternatif yol haritaları olarak değerlendiriyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ISAAC HERZOG #BİNYAMİN NETANYAHU #İSRAİL #SEÇİM

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