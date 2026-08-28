SON DAKİKA| Katil Netanyahu’nun koltuk senaryosu! Dönüşümlü hükümet teklifi ortaya çıktı

ROTASYON TEKLİFİNDE HEDEF EİSENKOT

Jerusalem Post'a göre, Likud'da tartışılan senaryoda Netanyahu'nun önce başbakanlık görevini üstlenmesi, belirlenen takvim doğrultusunda ise görevi Eisenkot'a devretmesi öngörülüyor. Ancak görüşmelerde en kritik sorunun, Eisenkot'un böyle bir anlaşmaya nasıl ikna edileceği olduğu belirtiliyor. Netanyahu'nun 2020 yılında Benny Gantz ile yaptığı rotasyon anlaşmasının güven krizine dönüşmesi nedeniyle, bu kez anlaşmanın uygulanacağına dair daha güçlü güvenceler üzerinde durulduğu kaydediliyor.