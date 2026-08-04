Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Saraycık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. REFÜJE ÇARPARAK DEVRİLDİ Hatay'dan Kayseri'ye gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, refüje çarparak devrildi. 1 KİŞİ ÖLDÜ 22 YARALI Kazada Gülümser O. hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kaza kamerada | Video Yolculardan Hasan A., 'Otobüste yatıyordum. Bir baktım gürültü geldi. Biz yerdeydik. Benim arkamdakinin kolu kopmuş' dedi. Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, refüje çarpan otobüsün devrildiği görüldü.