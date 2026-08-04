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  • Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

01 Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada
DHA DHA

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Saraycık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

02 Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada

REFÜJE ÇARPARAK DEVRİLDİ

Hatay'dan Kayseri'ye gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, refüje çarparak devrildi.

03 Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada

1 KİŞİ ÖLDÜ 22 YARALI

Kazada Gülümser O. hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

04 Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kaza kamerada | Video

05 Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada

Yolculardan Hasan A., "Otobüste yatıyordum. Bir baktım gürültü geldi. Biz yerdeydik. Benim arkamdakinin kolu kopmuş" dedi.

06 Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, refüje çarpan otobüsün devrildiği görüldü.

07 Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada
08 Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

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