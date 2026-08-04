Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 1 kişi öldü 22 yaralı: Kaza anı kamerada

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kaza kamerada | Video