Haberler

Galeri

Kendi kendine konuşan insanlarda görülen 5 ortak özellik! Psikologlar açıkladı…

Kendi kendine konuşan insanlarda görülen 5 ortak özellik! Psikologlar açıkladı…

Aradığı eşyanın adını sesli şekilde tekrarlamak, gün içinde yapılacak işleri kendi kendine sıralamak ya da zor bir konuşma öncesi prova yapmak çoğu zaman sıra dışı bir durum gibi algılanabiliyor. Ancak bilim dünyası bu alışkanlığın arkasındaki zihinsel süreçleri mercek altına aldı. Psikologlara ve yapılan araştırmalara göre kendi kendine konuşmak sanılanın aksine zekayı, odaklanmayı ve duygu kontrolünü destekleyen son derece etkili bir zihinsel araca dönüşebiliyor.