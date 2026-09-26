Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

MÜLK SAHİBİ 805 BİN DOLAR TALEP ETTİ
Erken ve habersiz tahliye nedeniyle mağdur olduğunu belirten mülk sahibi, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
Davacı, kiracının sözleşmeye aykırı şekilde herhangi bir ihtar göndermeden taşınmazı tahliye ettiğini belirterek başlangıçta 5 bin doların, tahliyenin gerçekleştiği 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren işleyecek dolar cinsinden mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte tahsilini istedi.
Yargılama sırasında talep artırılarak 805 bin dolara çıkarıldı.
Kiracı ise taşınmazın tahliyesinin tarafların mutabakatıyla gerçekleştirildiğini savunarak davanın reddini talep etti.