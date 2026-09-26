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  • Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

Yargıtay, kiracılar için emsal bir karara daha imza attı. Yüksek mahkeme fesih süresi dolmadan habersiz mülkü boşaltan kiracının 6 aylık kira bedelini ödemesi gerektiğine hükmetti.

01 Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti
İHA İHA

Milyonlarca kiracıyı ve mülk sahibini ilgilendiren emsal nitelikteki karar, kira sözleşmesindeki fesih süresinin önemini bir kez daha ortaya koydu

02 Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının sözleşmede belirtilen fesih süresine uygun bildirim yapmadan işyerini tahliye etmesi halinde, sözleşmede yer alan 6 aylık sürenin makul süre olarak dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

03 Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

KİRA SÖZLEŞMESİNDE 6 AYLIK ŞART VARDI

Dava, lojistik depo olarak kullanılan bir işyerinin kira sözleşmesinden kaynaklandı. Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede, "Kiracı altı ay önceden ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir. Kiracı altı aydan daha kısa bir zaman önce bildirim yapmak suretiyle fesih hakkını kullanır ise tahliyeden sonraki bir aylık kira bedelini de ödemekle yükümlüdür" düzenlemesine yer verildi.

04 Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

02.07.2011 tarihinden itibaren 5 yıllığına kiralanan işyeri, sözleşme süresi dolmadan 2016 yılının ocak ayında kiracı tarafından tahliye edildi.

İddiaya göre kiracı, taşınmazı boşaltmadan önce mülk sahibine herhangi bir bildirimde bulunmadı.

05 Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

MÜLK SAHİBİ 805 BİN DOLAR TALEP ETTİ

Erken ve habersiz tahliye nedeniyle mağdur olduğunu belirten mülk sahibi, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Davacı, kiracının sözleşmeye aykırı şekilde herhangi bir ihtar göndermeden taşınmazı tahliye ettiğini belirterek başlangıçta 5 bin doların, tahliyenin gerçekleştiği 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren işleyecek dolar cinsinden mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte tahsilini istedi.

Yargılama sırasında talep artırılarak 805 bin dolara çıkarıldı.

Kiracı ise taşınmazın tahliyesinin tarafların mutabakatıyla gerçekleştirildiğini savunarak davanın reddini talep etti.

06 Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

İLK MAHKEME 140 BİN 630 DOLARA HÜKMETTİ

Sulh Hukuk Mahkemesi, kira sözleşmesindeki düzenlemeye ve taşınmazın niteliğine dikkat çekti.

Mahkeme, lojistik deponun yeniden kiraya verilebilmesi için asgari bir aylık süre gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Taşınmaz için son ödenen aylık kira bedelinin ise 140 bin 630 dolar olduğu belirtildi.

Bu gerekçelerle dava kısmen kabul edilerek kiracının 140 bin 630 dolar makul süre tazminatı ödemesine karar verildi.

07 Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

Tarafların istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) de kira sözleşmesinin 10. maddesinde makul sürenin 1 ay olarak kararlaştırıldığı değerlendirmesini yaptı ve bilirkişi raporunun hükme esas alınmasını doğru buldu.

İstinaf başvurularının esastan reddedilmesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı.

08 Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

YARGITAY'DAN 6 AYLIK TAZMİNAT KARARI
Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının belirtilen fesih süresine uygun bildirim yapmadan taşınmazı sözleşme süresinden önce tahliye ettiğini belirtti.

Daire, kiracının sözleşmenin süresinden önce feshedilmesini haklı kılan bir neden bulunduğunu ispatlayamadığı gerekçesiyle kiracının temyiz itirazlarını kabul etmedi.

09 Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Davacının zararı, tahliye tarihinden itibaren kiralananın aynı şartlarla yeniden kiraya verilebileceği tarihe kadar boş kaldığı süreye ilişkin kira parasından ibarettir. Ancak kira sözleşmesinin (10.) maddesinde taraflar feshi ihbar süresi getirmiş ve bu süreyi 6 ay olarak kararlaştırmışlardır."

Daire, ilk derece mahkemesinin 6 aylık feshi ihbar süresini makul süre olarak kabul etmesi gerektiğini belirterek kararın devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hal böyle olunca, İlk Derece Mahkemesince; 6 aylık feshi ihbar süresinin makul süre olarak kabulü ile davalının 6 aylık kira bedelini makul süre tazminatı olarak ödemesi gerektiği gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."

10 Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, BAM kararının ortadan kaldırılmasına ve Sulh Hukuk Mahkemesi hükmünün bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararla birlikte dosya, kiracının sözleşmede kararlaştırılan 6 aylık feshi ihbar süresi dikkate alınarak yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#YARGITAY

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