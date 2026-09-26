Kiracılara kötü haber! Yüksek mahkeme 6 aylık kira cezasına hükmetti

KİRA SÖZLEŞMESİNDE 6 AYLIK ŞART VARDI

Dava, lojistik depo olarak kullanılan bir işyerinin kira sözleşmesinden kaynaklandı. Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede, "Kiracı altı ay önceden ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir. Kiracı altı aydan daha kısa bir zaman önce bildirim yapmak suretiyle fesih hakkını kullanır ise tahliyeden sonraki bir aylık kira bedelini de ödemekle yükümlüdür" düzenlemesine yer verildi.