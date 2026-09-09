SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! “İsrail'in Kennedy'siydi, şimdi ise Biden'ı”

ANKETLER SAĞ KOALİSYONUN GERİLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Reuters'a göre, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu, yedinci dönem için aday olsa da 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısı ve sonrasında Gazze, İran ile Lübnan'da yaşanan savaşların gölgesinde seçime giriyor. Aylardır yayımlanan anketler, Netanyahu'nun koalisyonunun iktidarı kaybedebileceğine işaret ederken, Likud'un 20 ila 23 sandalye ile parlamentonun en büyük partisi olmayı sürdürmesi ancak önceki seçimlere kıyasla gücünün yaklaşık üçte birini kaybetmesi bekleniyor.