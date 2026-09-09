  • Haberler
  • Galeri
  • SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! “İsrail'in Kennedy'siydi, şimdi ise Biden'ı”

SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! “İsrail'in Kennedy'siydi, şimdi ise Biden'ı”

Son Dakika: İngiltere basınına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim seçimleri öncesinde kamuoyu yoklamalarının işaret ettiği yenilgiyi önlemek amacıyla sağcı ve dini partileri ortak listede birleştirmeye çalışıyor. Ancak Ben-Gvir ve Ofer Winter gibi isimlerin ittifaka mesafeli durması, sağ blokta oyların bölünmesi ve Netanyahu'nun yeniden iktidar hesaplarını zorlaştırıyor.

01 SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! İsrail’in Kennedy’siydi, şimdi ise Biden’ı
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

İngiltere merkezli Reuters'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde kamuoyu yoklamalarının işaret ettiği yenilgiyi önlemek amacıyla parçalanmış sağcı ve dini partileri ortak aday listelerinde buluşturmak için yoğun çaba gösteriyor.

02 SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! İsrail’in Kennedy’siydi, şimdi ise Biden’ı

120 sandalyeli Knesset'te yeniden çoğunluğu hedefleyen Netanyahu, küçük sağ partilerin yüzde 3,25'lik seçim barajı altında kalması halinde sağ blok oylarının boşa gideceği uyarısında bulunurken, aday listelerinin teslimi için son tarih salı gecesi doluyor.

03 SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! İsrail’in Kennedy’siydi, şimdi ise Biden’ı

ANKETLER SAĞ KOALİSYONUN GERİLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Reuters'a göre, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu, yedinci dönem için aday olsa da 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısı ve sonrasında Gazze, İran ile Lübnan'da yaşanan savaşların gölgesinde seçime giriyor. Aylardır yayımlanan anketler, Netanyahu'nun koalisyonunun iktidarı kaybedebileceğine işaret ederken, Likud'un 20 ila 23 sandalye ile parlamentonun en büyük partisi olmayı sürdürmesi ancak önceki seçimlere kıyasla gücünün yaklaşık üçte birini kaybetmesi bekleniyor.

04 SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! İsrail’in Kennedy’siydi, şimdi ise Biden’ı

NETANYAHU'DAN MÜTTEFİKLERE BİRLEŞME ÇAĞRISI

Reuters'ın aktardığına göre Netanyahu, 30 Ağustos'ta Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, "Birleştiğimizde kazanırız. Bölündüğümüzde kaybederiz." diyerek sağ partilere ortak liste çağrısı yaptı. Koalisyon hükümetlerinin olağan olduğu İsrail siyasetinde yüzde 3,25'lik seçim barajını aşamayan partiler Knesset'e giremiyor. Bu nedenle Netanyahu, müttefiklerinin tek tek yarışması yerine birleşerek sandalye kazanma ihtimalini artırmaya çalışıyor.

05 SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! İsrail’in Kennedy’siydi, şimdi ise Biden’ı

SMOTRİCH KISMEN İKNA OLDU, BEN-GVİR DİRENDİ

Reuters'a göre Netanyahu'nun girişimleri sınırlı başarı sağladı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi, eski Likud üyesi Moshe Feiglin'in liderliğindeki Zehut Partisi ile ortak liste oluşturdu. Buna karşın Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudi Gücü Partisi'nin Dini Siyonizm ile yeniden ittifak kurması yönündeki çağrıları reddetti. Ben-Gvir, iki partinin ayrı yarışmasının sağ blok açısından daha güçlü sonuç vereceğini savundu.

06 SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! İsrail’in Kennedy’siydi, şimdi ise Biden’ı

OFER WİNTER SAĞ OYLARI BÖLEBİLİR

Habere göre Netanyahu'nun bir diğer endişesi ise siyasete yeni giren emekli tuğgeneral Ofer Winter oldu. Sağcı seçmene hitap eden Winter, güvenlik zafiyetinden sorumlu tuttuğu isimlerle aynı listede yer almayacağını açıklayarak birleşme tekliflerini geri çevirdi. Son anketler, Winter'ın partisinin ya dört sandalye kazanacağını ya da baraj altında kalacağını gösteriyor. Netanyahu ise Winter'ın ayrı aday olmasının sağ oyları bölebileceğini belirterek, Knesset'e girememesi halinde kritik oyların boşa gideceği uyarısında bulundu.

07 SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! İsrail’in Kennedy’siydi, şimdi ise Biden’ı

NETANYAHU'NUN KARŞISINDAKİ EN GÜÇLÜ RAKİP EİSENKOT

Reuters'ın haberine göre Netanyahu'nun en güçlü rakibi, Gazze savaşında oğlunu kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot olarak öne çıkıyor. Eisenkot'un liderliğindeki Yaşar Partisi son aylarda anketlerde istikrarlı biçimde yükselirken, bazı yoklamalarda Likud'u yakalıyor hatta geride bırakıyor. Ancak İsrail'in koalisyon sistemi nedeniyle seçim sonrası hükümeti kimin kuracağı belirsizliğini koruyor.

08 SON DAKİKA| Kirli seçim planı ortaya çıktı! İsrail’in Kennedy’siydi, şimdi ise Biden’ı

Kudüs'teki Shalom Hartman Enstitüsü'nden siyasi analist Amotz Asa-El ise Netanyahu'nun siyasi dönüşümünü, "1996'da ilk kez aday olduğunda İsrail'in Kennedy'siydi. Şimdi ise İsrail'in Biden'ı olarak yarışıyor." sözleriyle değerlendirdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BİNYAMİN NETANYAHU #İSRAİL #SEÇİM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!