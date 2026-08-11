Köpeklerin gizli yeteneği ortaya çıktı: Koklamadan da anlıyorlar, yüzümüze bakmaları yetiyor!

Çalışmada yer almayan Nottingham Trent Üniversitesinden evrim ve sosyal davranış profesörü Bridget Waller ise araştırmayı büyüleyici olarak nitelendirdi. Waller, evcilleşme sürecinin köpekleri insan davranışlarını anlamak üzere nasıl şekillendirdiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
"Gülümsemek, sosyal etkileşimlerimizde hayati önem taşıyan ve en sık kullandığımız insan yüz ifadesidir.
Bu nedenle köpeklerin bunu diğer yüz hareketlerinden ayırma konusunda özel bir yetenek geliştirmesi son derece mantıklıdır.
Diğer yüz ifadelerini birbirlerinden ayırma yetenekleri ise daha az nettir ve bu durum da insan sosyal etkileşiminde bu duyguların daha nadir sergilenmesiyle örtüşmektedir."