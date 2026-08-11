Köpeklerin gizli yeteneği ortaya çıktı: Koklamadan da anlıyorlar, yüzümüze bakmaları yetiyor!

Viyana Üniversitesi'nden Dr. Laura Cuaya, daha önceki davranışsal çalışmaların köpeklerin bazı insan yüz ifadelerini ayırt edebildiğini gösterdiğini, ancak bu testlerin genellikle bir olumlu ve bir olumsuz ifade olmak üzere sadece iki seçenekle sınırlı kaldığını belirtti.

Bu durum, köpeklerin farklı mutlu veya üzgün yüz tiplerini ayırıp ayıramayacağı sorusunu cevapsız bırakıyordu.