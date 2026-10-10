Kozmetik sektöründe dikkat çeken rakam: Türkiye en çok ruju hangi ülkeye sattı? İşte 5 yıllık tablo...

Türkiye'nin 2021-2025 yıllarındaki ruj ve göz makyajı ürünleri ticareti ise şöyle:
|İhracat
|İthalat
|Ruj
|Göz makyajı
|Yıl Toplamı
|Ruj
|Göz makyajı
|Yıl Toplamı
|2021
|21.126.509
|38.827.147
|59.953.656
|10.634.737
|42.159.418
|52.794.155
|2022
|24.967.543
|41.700.374
|66.667.917
|21.090.869
|59.691.692
|80.782.561
|2023
|32.841.388
|46.359.228
|79.200.616
|32.758.969
|76.035.480
|108.794.449
|2024
|40.696.118
|44.140.446
|84.836.564
|37.814.756
|80.065.150
|117.879.906
|2025
|45.021.266
|45.865.054
|90.886.320
|39.727.486
|87.823.444
|127.550.930
|Toplam
|164.652.824
|216.892.249
|381.545.073
|142.026.817
|345.775.184
|487.802.001
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