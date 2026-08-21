‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltilen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmada ayrıca Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi farklı suçlamaların da bulunduğu belirtildi.