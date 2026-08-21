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  • ‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!

‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!

Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eși, gözaltına alınmıştı. Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Alparslan Kuytul'un lideri olduğu yapının sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı. Suç örgütünün ilk gün aramalarında bilgisayar kasaları ve hard diskleri kaçırdığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

01 ‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!
İHA İHA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltilen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmada ayrıca Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi farklı suçlamaların da bulunduğu belirtildi.

02 ‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!

Paylaşımlarda operasyon kapsamında ele geçirildiği öne sürülen para miktarlarına ilişkin görüntüler paylaşılırken, söz konusu paraların kendi evlerinden çıkmadığı iddia edildi. Görüntülerin Eskişehir'de gerçekleştirildiği öne sürülen bir operasyona ait olduğu savunuldu.

03 ‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!

PARALAR SOSYAL MEDYA SORUMLUSUNUN ÇIKTI

Ancak soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, görüntülere konu olan para, altın ve döviz gibi değerlerin yapılanmanın sosyal medya sorumlusu olduğu belirtilen Muhammet Yasin B.'nin evinde gerçekleştirilen aramada ele geçirildiği bildirildi.

04 ‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!

"ARAMA İŞLEMİ TUTANAKLA KAYIT ALTINA ALINDI"

Söz konusu adreste gerçekleştirilen aramada ele geçirilen para, altın ve döviz miktarları ile aramanın gerçekleştirildiği adres ve işlemin ayrıntılarının adli arama tutanaklarıyla kayıt altına alındığı öğrenildi.

05 ‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!

Arama tutanağında yer alan 18 Ağustos 2026 tarihi ise dikkat çekti. Tutanakta, arama sırasında ele geçirilen materyal ve değerlerin kayıt altına alındığı belirtildi.

06 ‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!

"O PARALAR BİZİM DEĞİL" DEDİ AMA…

Soruşturmanın devam ettiği süreçte Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul tarafından sosyal medya hesabından yapılan bazı paylaşımlar da gündeme geldi.

07 ‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!

Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, gözaltındaki 32 şüphelinin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği öğrenildi.

08 ‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!

HARD DİSKLERİ KAÇIRMIŞLAR

"Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA

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