‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!
‘Kuytulcular’ soruşturmasında flaş gelişme! Sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı: Tam 3.9 milyon TL!
Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eși, gözaltına alınmıştı. Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Alparslan Kuytul'un lideri olduğu yapının sosyal medya sorumlusunun evinden servet çıktı. Suç örgütünün ilk gün aramalarında bilgisayar kasaları ve hard diskleri kaçırdığı ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2026 10:58Son Güncelleme: 21 Ağustos 2026 11:25