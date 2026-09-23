  • Haberler
  • Galeri
  • Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerinden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aynı hatanın yapay zekada tekrarlanmaması için düğmeye bastı. Çocukların geleceğinin ne olduğu tam olarak bilinmeyen sistemlerin insafına bırakılmaması gerektiğini belirten Macron, yapay zeka modellerinin çocuklara sunulmadan önce sıkı şekilde incelenmesi ve risklerinin bağımsız olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

01 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli
AA AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında, yapay zeka çağında çocuk hakları ve çocukların korunmasına yönelik koalisyonun toplantısına katıldı.

02 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

"SOSYAL MEDYA GENÇLERİMİZİN ŞAHSİ ALANINA YERLEŞTİ"

Toplantıda konuşan Macron, tarihte ilk defa çocukların eğitiminin merkezinde, konuşabilen, cevap verebilen, ilgi veya sevgi belirtilerini taklit edebilen teknolojilerin yer aldığını kaydetti.

03 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

Macron, "Son yıllarda, sosyal medya (platformlarının) gençlerimizin şahsi alanına yerleşmesine izin verdik, ta ki çok fazla yer kaplayana kadar." dedi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, çocukların söz konusu platformlardan korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi açıklamasından ötürü teşekkür ettiğini belirtti.

04 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

"ÇOCUKLARIMIZI BİLMEDİĞİMİZ BİR SİSTEME BIRAKTIK"

Bu noktaya gelebilmek için 10 yıla ihtiyaç duyduklarına işaret eden Macron, şöyle devam etti:

"10 yıl boyunca, çocuklarımızın, ergenlerimizin çok az tanıdığımız ve kendimizin bile keşfetmekte olduğu bir sistemin içinde gelişmesine izin verdik. Onların, duyusal ve bilişsel gelişimlerini, tam olarak onlar için tasarlanıp tasarlanmadığını bilmediğimiz bir şeyin içinde sürdürüyor olmaları bizi pek de şaşırtmadı. Şimdi, bunun, onlar için tasarlanmadığı ortaya çıktı."

05 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

Macron, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarının, sosyal medya platformlarının çok fazla kullanılması nedeniyle öğrenme ve okuma becerilerinin düştüğünü gösterdiğini belirterek, ülkelere göre gençlerin bu platformlarda günde 4-5 saat geçirdiğine dikkati çekti.

06 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

SOSYAL MEDYANIN ZARARLARINA DEĞİNDİ

Ruh sağlığı ve obezite sorunlarında artış yaşandığına işaret eden Macron, bu durumun platformlarla bağlantısı olduğunu savundu.

07 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

Macron, "Yapay zeka burada ve halihazırda çocuklarımızın hayatında." diyerek, yapay zekanın çocukların gelişimleri üzerinde etkisi olduğunu savundu.

08 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

"AYNI HATALARI YAPAY ZEKADA YAPMAYALIM"

Platformlar konusunda yaptıkları hataların aynısını yapay zekada da yapmak istemediklerini dile getiren Macron, çocukları daha iyi korumak için yapay zeka modellerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

09 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

Macron, koalisyonun temel amacının hiçbir yapay zeka modelinin test edilmeden, incelenmeden ve onaylanmadan çocukların eline verilmemesi olduğunu dile getirerek, çocuk haklarına dayalı bir yapay zeka yönetişimi oluşturulmasını istediklerini kaydetti.

10 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

"DAHA SOMUT ÇÖZÜMLER OLUŞTURULMALI"

Araştırmacıların, yapay zeka sistemlerini gözlemlemesi, gelişimini anlaması ve farklı dillere, kültürlere ve eğitim durumlarına göre çözümler üretmesini isteyen Macron, bu toplantıyı ilk deneyler için gerekli imkanları bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

11 Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

Macron, kasımda Paris'te düzenlenecek barış forumu sırasında daha somut çözümlerin oluşturulması beklentisini dile getirerek, "Bir yapay zekanın, çocuklarımızın elindeyken, tedarikçisinin iddia ettiği faydaları kanıtlaması ve yaş, kullanım şekli ve bağlama göre risklerin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıması zorunlu tutulmalı." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA #EMMANUEL MACRON #SOSYAL MEDYA #YAPAY ZEKA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!