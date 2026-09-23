Macron’dan çocukların korunmasına yönelik çağrı: Yapay zeka modelleri incelenmeli

"ÇOCUKLARIMIZI BİLMEDİĞİMİZ BİR SİSTEME BIRAKTIK"

Bu noktaya gelebilmek için 10 yıla ihtiyaç duyduklarına işaret eden Macron, şöyle devam etti:

"10 yıl boyunca, çocuklarımızın, ergenlerimizin çok az tanıdığımız ve kendimizin bile keşfetmekte olduğu bir sistemin içinde gelişmesine izin verdik. Onların, duyusal ve bilişsel gelişimlerini, tam olarak onlar için tasarlanıp tasarlanmadığını bilmediğimiz bir şeyin içinde sürdürüyor olmaları bizi pek de şaşırtmadı. Şimdi, bunun, onlar için tasarlanmadığı ortaya çıktı."