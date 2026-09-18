Manisa’da tanınmış et ustasından rekor dava: 10 milyonluk ihanet böyle ortaya çıktı! Meğer ölen annesinin…

Manisa'nın tanınmış simalarından, şehrin en işlek restoranlarından "Emre Et"in sahibi olan E.Ş.'nin hayatı, gördüğü bir mesajla alt üst oldu. Ünlü işletmeci, 8 yıldır evli olduğu eşi A. Ş. hakkında "zina" ve "sadakatsizlik" iddialarıyla Manisa Aile Mahkemesi'ne başvurarak rekor tazminat talepli boşanma davası açtı. Manisa Aile Mahkemesi'nde görülen davada; 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL tazminat, aile konutunun davacı kocaya tahsisi, kişisel eşyaların teslimi ve 3.5 yaşındaki çocuk Alparslan ile kişisel ilişki tesisi talep ediliyor.