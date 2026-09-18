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  • Manisa’da tanınmış et ustasından rekor dava: 10 milyonluk ihanet böyle ortaya çıktı! Meğer ölen annesinin…

Manisa’da tanınmış et ustasından rekor dava: 10 milyonluk ihanet böyle ortaya çıktı! Meğer ölen annesinin…

Bir mesajla 8 yıllık evliliği mahkemeye taşındı! Manisa'nın tanınmış et ustalarından ve Emre Et'in sahibi E. Ş., eşinin telefonunda gördüğü mesajın ardından büyük bir şok yaşadı. E. Ş.'nin eşi A. Ş. hakkında rekor tutarda dava açıldı. 10 milyon TL tazminat isteyen E.Ş. öğrendiği o detaylarlar ise sarsıldı...

01 Manisa’da tanınmış et ustasından rekor dava: 10 milyonluk ihanet böyle ortaya çıktı! Meğer ölen annesinin…
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

Manisa'nın tanınmış simalarından, şehrin en işlek restoranlarından "Emre Et"in sahibi olan E.Ş.'nin hayatı, gördüğü bir mesajla alt üst oldu. Ünlü işletmeci, 8 yıldır evli olduğu eşi A. Ş. hakkında "zina" ve "sadakatsizlik" iddialarıyla Manisa Aile Mahkemesi'ne başvurarak rekor tazminat talepli boşanma davası açtı. Manisa Aile Mahkemesi'nde görülen davada; 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL tazminat, aile konutunun davacı kocaya tahsisi, kişisel eşyaların teslimi ve 3.5 yaşındaki çocuk Alparslan ile kişisel ilişki tesisi talep ediliyor.

02 Manisa’da tanınmış et ustasından rekor dava: 10 milyonluk ihanet böyle ortaya çıktı! Meğer ölen annesinin…

İHANETİN ARDINDAN EN YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI

Yeni Asır'ın haberine göre dava dosyasına şok detaylar yansıdı. Buna göre; E. Ş., 30 Temmuz 2026 gecesi ortak konutlarında eşinin şarja takılı telefonuna gelen mesaj bildirimlerini tesadüfen gördü. Mesajları inceleyen ünlü işletmeci, hayatının en büyük travmasıyla karşılaştı. Eşi A. Ş. ile ailece görüştükleri, 10 yıllık tanıdığı ve en yakın arkadaşı olan E.G. arasındaki yasak aşk yazışmaları ortaya çıktı.

03 Manisa’da tanınmış et ustasından rekor dava: 10 milyonluk ihanet böyle ortaya çıktı! Meğer ölen annesinin…

EN AĞIR İDDİA 'ÖLEN ANNESİNİN…'

Dava dosyasında dikkat çeken en ağır iddialardan biri de gizli iletişim yöntemleri oldu. A. Ş.'nin gayrimeşru ilişkiyi saklamak amacıyla, yıllar önce vefat eden öz annesi adına kayıtlı GSM hattını fiilen kullandığı belirtildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından, işletmenin kurumsal sosyal medya hesabının ele geçirilmeye çalışıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MANİSA

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